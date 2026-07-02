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हिमाचल में बस खरीदने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी! हर महीने प्रोत्साहन राशि भी देगी सरकार

हिमाचल में बस खरीदने पर सब्सिडी दे रही सरकार ( FILE@ETVBHARAT )