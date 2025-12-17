ETV Bharat / state

हिमाचल में छात्रों को मिलने वाली मुफ्त किताबों पर सरकार ने कितना खर्च किया?

हिमाचल प्रदेश में हर साल स्कूली छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध करवाई जाती हैं. इस योजना पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है.

Himachal Free Textbooks Scheme
हिमाचल सरकार छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाती है (File Photo)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार की योजना के तहत हर साल मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं. ये किताबें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा छपवाई जाती हैं और बाद में इन्हें स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है. इस योजना पर सरकार हर साल बड़ी राशि खर्च करती है. हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुफ्त किताबों के वितरण और इस पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाया गया.

भाजपा विधायक ने पूछा ये सवाल

हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल ने सरकार से पूछा कि क्या सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी जाने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की प्रिंटिंग स्कूल शिक्षा बोर्ड करता है? इसके साथ ही उन्होंने पिछले तीन वर्षों में किताबों की प्रिंटिंग पर हुए खर्च का पूरा विवरण मांगा.

विधायक ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान शिक्षा बोर्ड द्वारा जिन किताबों की प्रिंटिंग की गई, उनमें से कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है और कितनी राशि अब भी लंबित है. इसके अलावा, बकाया भुगतान न होने के कारण और इसे कब तक जारी किया जाएगा, इस पर भी जवाब मांगा गया.

शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब

चूंकि यह मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है, इसलिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में इसका लिखित जवाब दिया. उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी जाने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की प्रिंटिंग हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ही की जाती है. उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 31 अक्तूबर 2025 तक, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की प्रिंटिंग पर कुल 1,54,41,03,910 रुपये (154 करोड़ रुपये से अधिक) खर्च किए गए हैं.

साल दर साल कितना खर्च?

वित्तीय वर्षकुल व्यय
12023-2453,22,83,488 रुपये
22024-25 52,40,87,050 रुपये
32025-26 48,77,33,372 रुपये
कुल राशि1,54,41,03,910 रुपये

भुगतान और बकाया राशि

सरकार ने अब तक शिक्षा बोर्ड को 98,67,45,744 रुपये का भुगतान कर दिया है. वहीं, 55,73,58,166 रुपये की राशि अभी भी बकाया है. शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 48,77,33,372 रुपये का बिल 1 अक्तूबर 2025 को प्राप्त हुआ है, जिसका भुगतान नियमानुसार किया जाना है.

क्यों अटका भुगतान?

शेष राशि के भुगतान को लेकर शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2023-24 और 2024-25 की बकाया रकम संबंधित मद में बजट की उपलब्धता पर निर्भर है. जैसे ही बजट उपलब्ध होगा, भुगतान कर दिया जाएगा.

क्या है योजना का महत्व?

सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त किताबें उपलब्ध कराना सरकार की अहम शिक्षा योजनाओं में से एक है. इसका उद्देश्य यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति वाले परिवारों के बच्चों को पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी न हो और उन्हें समय पर पाठ्य सामग्री मिल सके.

ये भी पढ़ें: क्या हिमाचल में कटेंगे चीड़ और खैर के सूखे पेड़? सरकार ने दिया जवाब

TAGGED:

HIMACHAL FREE TEXTBOOKS SCHEME
HP BOARD OF SCHOOL EDUCATION
HIMACHAL EDUCATION MINISTER
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर
FREE TEXTBOOKS SCHEME EXPENDITURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.