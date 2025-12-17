ETV Bharat / state

हिमाचल में छात्रों को मिलने वाली मुफ्त किताबों पर सरकार ने कितना खर्च किया?

हिमाचल सरकार छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाती है ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सरकार की योजना के तहत हर साल मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाती हैं. ये किताबें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा छपवाई जाती हैं और बाद में इन्हें स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाता है. इस योजना पर सरकार हर साल बड़ी राशि खर्च करती है. हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मुफ्त किताबों के वितरण और इस पर हुए खर्च को लेकर सवाल उठाया गया.

भाजपा विधायक ने पूछा ये सवाल

हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक इन्द्र दत्त लखनपाल ने सरकार से पूछा कि क्या सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी जाने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की प्रिंटिंग स्कूल शिक्षा बोर्ड करता है? इसके साथ ही उन्होंने पिछले तीन वर्षों में किताबों की प्रिंटिंग पर हुए खर्च का पूरा विवरण मांगा.

विधायक ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान शिक्षा बोर्ड द्वारा जिन किताबों की प्रिंटिंग की गई, उनमें से कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है और कितनी राशि अब भी लंबित है. इसके अलावा, बकाया भुगतान न होने के कारण और इसे कब तक जारी किया जाएगा, इस पर भी जवाब मांगा गया.

शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब

चूंकि यह मामला शिक्षा विभाग से जुड़ा है, इसलिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विधानसभा में इसका लिखित जवाब दिया. उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों को दी जाने वाली मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की प्रिंटिंग हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा ही की जाती है. उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में 31 अक्तूबर 2025 तक, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की प्रिंटिंग पर कुल 1,54,41,03,910 रुपये (154 करोड़ रुपये से अधिक) खर्च किए गए हैं.

साल दर साल कितना खर्च?