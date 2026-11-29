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' चुनाव का समय अभी बहुत दूर, सरकार के कार्यकाल का होगा मूल्यांकन, केंद्र ने किया सौतेला व्यवहार'

जगत सिंह नेगी से खास बातचीत ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. अब सरकार पांचवें साल में प्रवेश करने जा रही है, चार वर्षों में सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी और शेष कार्यकाल में अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उसका रोडमैप क्या रहने वाला है? इसको लेकर ईटीवी भारत ने राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से विशेष बातचीत की.

इस दौरान नेगी ने सरकार की उपलब्धियों का सिलसिलेवार ब्यौरा सामने रखा और विपक्षी भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा. राजस्व मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार हिमाचल पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां छोड़कर गई थी. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार को विरासत में मिले आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं और केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय संसाधनों के मामले में कथित भेदभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को संभालने का प्रयास किया है.

बातचीत के में जगत सिंह नेगी ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रदेश सरकार की भूमिका, आपदा प्रभावित परिवारों को दिए गए राहत पैकेज और हिमाचल प्रदेश की राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. वहीं, बागवानों के हितों में सरकार की ओर से लिए गए फैसलों और राजस्व विभाग में किए गए सुधारों को भी उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर खुलकर अपनी बात रखी. 'सीएम ने आर्थिक संकट से बाहर निकाला' राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के चार वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, ऐतिहासिक भी रहा और प्राकृतिक आपदाओं का भी रहा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जो प्राकृतिक आपदा आई, पूरे प्रदेश में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं पहले इस स्तर पर नहीं हुई वहीं सरकार नई-नई सरकार बनी थी 75 हजार करोड़ का कर्ज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार छोड़ के गई थी 10 हजार करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की देनदारियां भी थी, जिसमें कर्मचारियों के चाहे डीए की बात हो, चाहे दूसरी जरूरी इनकी सुविधाओं की बात हो, वह सारे डबल इंजन की सरकार छोड़ कर गई. उन्होंने कहा कि उसके बाद बड़े स्तर पर प्राकृतिक आपदाएं होने के कारण कोई 12 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ और केंद्र का रवैया बहुत ही हमारे साथ सौतेलापन वाला था. उन्होंने आपदा में भी हमारा सहयोग नहीं किया और बाद के दिनों में राजस्व घाटा अनुदान को एकदम से बंद कर दिया. जो हमारा एक संवैधानिक हमारा अधिकार था वहीं जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्होंने जीएसटी मुआवजा भी बंद कर दिया, जबकि भाजपा की सरकार को केंद्र राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी मुआवजा भी देती रही बागवानी मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में जो बीजेपी शासित राज्य थे, उनको बड़े पैकेज दिए जिसमें बिहार, उत्तराखंड और गुजरात उदाहरण आपके सामने है हमें जो मिला आपदा प्रबंधन के लिए वह हर साल हर राज्य को जो एक आपदा प्रबंधन के लिए राशि निहित है, उससे एक धेला भी ऊपर नहीं दिया उन्होंने कहा कि हमारा जो 12 हजार करोड़ का जो नुकसान हुआ उसका पीडीएनए का पैसा अब जाकर मात्र 2 हजार करोड़ इस बार मिला हैज, बकि हमारा नुकसान तो 12 हजार करोड़ से ऊपर का है, उसमें भी 2 हजार करोड़ वर्ष 2026 में जाकर आया है उसमें भी 500 करोड़ हिस्सा हिमाचल को डालना है. 'कर्ज लेकर घी पीते रहे' राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अगर पिछले पांच साल की सरकार को देखें तो जयराम ठाकुर की तो डबल इंजन बोल बोल के थक गए उस डबल इंजन में ये क्या करते रहे ? उधार भी इन्होंने लिया इन्होंने जीएसटी और राजस्व घाटा अनुदान का भी मजा उड़ाया ये कर्ज लेकर भी घी पीते रहे उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बताने वाले जयराम ठाकुर के पास हिमाचल की आर्थिकी को पटरी पर लाने का मौका था लेकिन इनका निकम्मापन था जो इन्होंने वित्तीय संसाधनों के बावजूद हिमाचल को कर्ज में रखा उन्होंने कहा कि हमारे चार साल के अंदर जो हमारी गारंटियां थी, सबसे बड़ी गारंटी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाना था इसे पहली मंत्रिमंडल बैठक में लाया गया. केंद्र सरकार इसका विरोध करती रही. हमें बार-बार लिखते रहे कि अगर आप पुरानी पेंशन योजना में लागू करते है तो केंद्र सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जाएंगे. वहीं इन्होंने सख्त कदम उठाते हुए हमारे बहुत सारे अनुदान पर रोक लगा दी. हमने जो महिलाओं को 1500 रुपए देने की एक गारंटी दी थी. मुख्यमंत्री ने हाल में उसका ऐलान कर दिया. अगले महीने से महिलाओं को ये 1500 रुपए मिल जाएंगे. इसी तरह से हमारी जो 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी है, यह भी हम पूरा करने जा रहे हैं. जगत सिंह नेगी ने कहा कि हमने दूध का बढ़ाया गया है. उन्होंने कि हमने इतने बड़े आर्थिक संकट के बावजूद अपनी गारंटियां पूरी की है. हमने कर्मचारियों को डीए दिया. हर तरह से जो विकास के काम थे, इसमें चाहे सड़क मार्ग, पेयजल योजनाएं, नए संस्थान और नए भवन बनाने हैं, कहीं भी हम लोग पीछे नहीं रहे. उन्होंने कहा कि ये लोग तो चाहते रहे हमारी सरकार गिरे. इन्होंने जो पैसा विकास में डालना था, यह दल बदल करने में विधायकों को खरीदने में चले गए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं रखी. ईटीवी के 10 गारंटियां पूरी होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि झूठ बोलने वाली बीजेपी है. ये एक ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे. अगर एक आदमी खांसेंगा बीजेपी में ऊपर नीचे तक सबको खांसी आ जाएगी. एक ऐसा झूठ है उसका प्रचार करेंगे. ये झूठ को 100 बार कहेंगे तो लोग मानने लगते हैं कि ये सही है. उन्होंने कहा कि क्या ओपीएस नहीं मिला? प्रदेश में 1.30 लाख कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने की सबसे बड़ी चुनौती थी. क्या हमने नहीं लाया ? अब तक क्यों नहीं मिले महिलाओं को 1500? महिलाओं का ठीक है, हमने जो 1500 देने की बात कही थी. हमने थोड़ी कहा कि पहले साल में ही सब करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने 1500 की योजना शुरू की है और अब 3.50 लाख से ऊपर महिलाओं को योजना में लाने की घोषणा की गई है. जो अगले महीने से मिलने जा रहा है. उन्होंने कहा कि क्या भाजपा ने हर एक के खाते में 15 लाख देने थे, हर साल दो करोड़ नौकरियां देनी थी. वहीं, 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां मिलनी थी या वो वादा पूरा हुआ है. इनके तो सारे वादे जुमले हुए, हमने तो जुमला नहीं किया, हमने तो कर दिया. उन्होंने कहा कि ये बताए तो सही हमारी कमियां कहां पर रही है. ये झूठ बोलना छोड़ दे. चुनाव अभी दूर, कार्यकाल का होगा मूल्यांकन: नेगी सरकार ने जो गारंटियां पूरी की हैं, इसका चुनाव में पार्टी को कितना फायदा होने वाला है. इस सवाल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अभी चुनाव दूर है. फायदा नुकसान की बात तो जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तब उसका पूरा मूल्यांकन होगा. अब ये लोग तो अभी से झूठ बोलकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं. अब ये बताइए कि यहां हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में कभी भी दल बदल नहीं होता था. कभी भी विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होती थी. इतना बड़ा एक संवैधानिक, नैतिक हिमाचल का स्तर इन्होंने गिरा दिया. उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या की गई. नैतिक स्तर पर ये नीचे उतर गए. तब भी इनको शर्म नहीं आती है और ये कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया.