' चुनाव का समय अभी बहुत दूर, सरकार के कार्यकाल का होगा मूल्यांकन, केंद्र ने किया सौतेला व्यवहार'
मंत्री जगत सिंह नेगी ने उपलब्धियां, चुनावी गारंटियां, महिलाओं को 1500 रुपये, आपदा राहत पैकेज और राजस्व विभाग के सुधारों पर रखी बात.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 1:05 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है. अब सरकार पांचवें साल में प्रवेश करने जा रही है, चार वर्षों में सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी और शेष कार्यकाल में अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए उसका रोडमैप क्या रहने वाला है? इसको लेकर ईटीवी भारत ने राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी से विशेष बातचीत की.
इस दौरान नेगी ने सरकार की उपलब्धियों का सिलसिलेवार ब्यौरा सामने रखा और विपक्षी भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा. राजस्व मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार हिमाचल पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और कर्मचारियों की 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारियां छोड़कर गई थी. उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार को विरासत में मिले आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदाओं और केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय संसाधनों के मामले में कथित भेदभाव जैसी चुनौतियों के बावजूद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को संभालने का प्रयास किया है.
बातचीत के में जगत सिंह नेगी ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रदेश सरकार की भूमिका, आपदा प्रभावित परिवारों को दिए गए राहत पैकेज और हिमाचल प्रदेश की राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. वहीं, बागवानों के हितों में सरकार की ओर से लिए गए फैसलों और राजस्व विभाग में किए गए सुधारों को भी उन्होंने सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर खुलकर अपनी बात रखी.
'सीएम ने आर्थिक संकट से बाहर निकाला'
राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के चार वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, ऐतिहासिक भी रहा और प्राकृतिक आपदाओं का भी रहा. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जो प्राकृतिक आपदा आई, पूरे प्रदेश में ऐसी प्राकृतिक आपदाएं पहले इस स्तर पर नहीं हुई वहीं सरकार नई-नई सरकार बनी थी 75 हजार करोड़ का कर्ज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार छोड़ के गई थी 10 हजार करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों की देनदारियां भी थी, जिसमें कर्मचारियों के चाहे डीए की बात हो, चाहे दूसरी जरूरी इनकी सुविधाओं की बात हो, वह सारे डबल इंजन की सरकार छोड़ कर गई.
उन्होंने कहा कि उसके बाद बड़े स्तर पर प्राकृतिक आपदाएं होने के कारण कोई 12 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी हुआ और केंद्र का रवैया बहुत ही हमारे साथ सौतेलापन वाला था. उन्होंने आपदा में भी हमारा सहयोग नहीं किया और बाद के दिनों में राजस्व घाटा अनुदान को एकदम से बंद कर दिया. जो हमारा एक संवैधानिक हमारा अधिकार था वहीं जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इन्होंने जीएसटी मुआवजा भी बंद कर दिया, जबकि भाजपा की सरकार को केंद्र राजस्व घाटा अनुदान और जीएसटी मुआवजा भी देती रही
बागवानी मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में जो बीजेपी शासित राज्य थे, उनको बड़े पैकेज दिए जिसमें बिहार, उत्तराखंड और गुजरात उदाहरण आपके सामने है हमें जो मिला आपदा प्रबंधन के लिए वह हर साल हर राज्य को जो एक आपदा प्रबंधन के लिए राशि निहित है, उससे एक धेला भी ऊपर नहीं दिया उन्होंने कहा कि हमारा जो 12 हजार करोड़ का जो नुकसान हुआ उसका पीडीएनए का पैसा अब जाकर मात्र 2 हजार करोड़ इस बार मिला हैज, बकि हमारा नुकसान तो 12 हजार करोड़ से ऊपर का है, उसमें भी 2 हजार करोड़ वर्ष 2026 में जाकर आया है उसमें भी 500 करोड़ हिस्सा हिमाचल को डालना है.
'कर्ज लेकर घी पीते रहे'
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अगर पिछले पांच साल की सरकार को देखें तो जयराम ठाकुर की तो डबल इंजन बोल बोल के थक गए उस डबल इंजन में ये क्या करते रहे ? उधार भी इन्होंने लिया इन्होंने जीएसटी और राजस्व घाटा अनुदान का भी मजा उड़ाया ये कर्ज लेकर भी घी पीते रहे उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार बताने वाले जयराम ठाकुर के पास हिमाचल की आर्थिकी को पटरी पर लाने का मौका था लेकिन इनका निकम्मापन था जो इन्होंने वित्तीय संसाधनों के बावजूद हिमाचल को कर्ज में रखा
उन्होंने कहा कि हमारे चार साल के अंदर जो हमारी गारंटियां थी, सबसे बड़ी गारंटी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाना था इसे पहली मंत्रिमंडल बैठक में लाया गया. केंद्र सरकार इसका विरोध करती रही. हमें बार-बार लिखते रहे कि अगर आप पुरानी पेंशन योजना में लागू करते है तो केंद्र सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जाएंगे. वहीं इन्होंने सख्त कदम उठाते हुए हमारे बहुत सारे अनुदान पर रोक लगा दी. हमने जो महिलाओं को 1500 रुपए देने की एक गारंटी दी थी. मुख्यमंत्री ने हाल में उसका ऐलान कर दिया. अगले महीने से महिलाओं को ये 1500 रुपए मिल जाएंगे. इसी तरह से हमारी जो 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी है, यह भी हम पूरा करने जा रहे हैं.
जगत सिंह नेगी ने कहा कि हमने दूध का बढ़ाया गया है. उन्होंने कि हमने इतने बड़े आर्थिक संकट के बावजूद अपनी गारंटियां पूरी की है. हमने कर्मचारियों को डीए दिया. हर तरह से जो विकास के काम थे, इसमें चाहे सड़क मार्ग, पेयजल योजनाएं, नए संस्थान और नए भवन बनाने हैं, कहीं भी हम लोग पीछे नहीं रहे. उन्होंने कहा कि ये लोग तो चाहते रहे हमारी सरकार गिरे. इन्होंने जो पैसा विकास में डालना था, यह दल बदल करने में विधायकों को खरीदने में चले गए. उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार को गिराने में कोई कसर नहीं रखी.
ईटीवी के 10 गारंटियां पूरी होने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत नेगी ने कहा कि झूठ बोलने वाली बीजेपी है. ये एक ऐसा नैरेटिव सेट करेंगे. अगर एक आदमी खांसेंगा बीजेपी में ऊपर नीचे तक सबको खांसी आ जाएगी. एक ऐसा झूठ है उसका प्रचार करेंगे. ये झूठ को 100 बार कहेंगे तो लोग मानने लगते हैं कि ये सही है. उन्होंने कहा कि क्या ओपीएस नहीं मिला? प्रदेश में 1.30 लाख कर्मचारियों को ओपीएस के तहत लाने की सबसे बड़ी चुनौती थी. क्या हमने नहीं लाया ?
अब तक क्यों नहीं मिले महिलाओं को 1500?
महिलाओं का ठीक है, हमने जो 1500 देने की बात कही थी. हमने थोड़ी कहा कि पहले साल में ही सब करेंगे. उन्होंने कहा कि हमने 1500 की योजना शुरू की है और अब 3.50 लाख से ऊपर महिलाओं को योजना में लाने की घोषणा की गई है. जो अगले महीने से मिलने जा रहा है. उन्होंने कहा कि क्या भाजपा ने हर एक के खाते में 15 लाख देने थे, हर साल दो करोड़ नौकरियां देनी थी. वहीं, 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां मिलनी थी या वो वादा पूरा हुआ है. इनके तो सारे वादे जुमले हुए, हमने तो जुमला नहीं किया, हमने तो कर दिया. उन्होंने कहा कि ये बताए तो सही हमारी कमियां कहां पर रही है. ये झूठ बोलना छोड़ दे.
चुनाव अभी दूर, कार्यकाल का होगा मूल्यांकन: नेगी
सरकार ने जो गारंटियां पूरी की हैं, इसका चुनाव में पार्टी को कितना फायदा होने वाला है. इस सवाल पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अभी चुनाव दूर है. फायदा नुकसान की बात तो जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तब उसका पूरा मूल्यांकन होगा. अब ये लोग तो अभी से झूठ बोलकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं. अब ये बताइए कि यहां हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में कभी भी दल बदल नहीं होता था. कभी भी विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं होती थी. इतना बड़ा एक संवैधानिक, नैतिक हिमाचल का स्तर इन्होंने गिरा दिया. उन्होंने कहा कि संविधान की हत्या की गई. नैतिक स्तर पर ये नीचे उतर गए. तब भी इनको शर्म नहीं आती है और ये कहते हैं कि हमने बड़ा काम किया.
हमारे विधायकों को दल बदल कराया उनको प्रलोभन दिया. ईडी, सीडी, सीबीआई सबको लगाया गया तो बीजेपी का इससे बड़ा घिनौना काम क्या हो सकता है? फिर भी आप कह रहे कि बीजेपी ये कह रही है वो कह रही. इनके कहने में कहां दम है? ये तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है कोई कसर संविधान की हत्या की नहीं छोड़ी. इन्होंने संविधान संस्थाएं सारी खत्म कर दी.
मकान क्षतिग्रस्त होने पर हम दे रहे 8 लाख: नेगी
प्रदेश में वर्ष 2023 और 2025 में बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आई. सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए राहत पैकेज की भी घोषणा की. क्या वो राहत सभी लोगों को पहुंच पाई है? इस सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि चार साल की उपलब्धि में यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है कि केंद्र सरकार का राहत का जो मैनुअल है उसमें पूर्णतः मकान जो क्षतिग्रस्त होता है, केवल उसमें 1,30,000 देते हैं. इसमें 20,000 प्रदेश सरकारें टॉप अप करती हैं और आंशिक रूप से जो मकान नुकसान होता है, उसमें चाहे जितना भी आपका नुकसान हुआ हो 6000 से ऊपर नहीं मिलता है.
पशुधन खासकर अगर ग्रामीण संदर्भ में कहें हमारे जो छोटे पशु हैं, जिसमें भेड़ बकरियां हैं, अन्य छोटे पशु हैं, इनके नुकसान पर तीन पशुओं तक ही सीमित रखा गया था. बाकी तीन से ऊपर उसकी कोई भी आपको राहत नहीं देते थे. बड़े पशुओं का भी तीन तक था तो बड़ा भारी इजाफा इसके अंदर हुआ. उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं. इनकी जो सोच थी, यह पूरे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ . हम भी विधानसभा में कई बार बतौर विधायक यह मामला उठाते थे कि केंद्र सरकार को वक्त के साथ हमारे नुकसान के मैनुअल में राहत की राशि बढ़ानी चाहिए, पर ये नहीं बढ़ी तो इसके लिए मुख्यमंत्री ने विशेष राहत पैकेज लाया.
नए पैकेज के मुताबिक पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान पर पहले 7 लाख दिए जाते है. इस राशि को अब 8 लाख तक कर दिया है. इसी तरह से छोटे पशुओं का तीन पशुओं तक तीन तीन हजार मिलता था. इसको बढ़ा के जितने भी पशु वास्तविक आपका नुकसान हुआ है. 15,000 छोटे पशुओं का और बड़े पशुओं का जहां 33 हजार मिलता था. भैंस, गाय, बकरे का इसको भी बढ़ा के 55 हजार किया है और जितना आपका वास्तविक में नुकसान हुआ है, चाहे 20 पशु है, चाहे 100 पशु उसमें विशेष राहत पैकेज में दिया.
उन्होंने कहा कि आपके जो खेती और बागवानी का जो नुकसान होता था, केंद्र सरकार प्रति बीघा 300 देती है. इसको हमने बढ़ा के 3 हजार बीघा किया. फसल नुकसान का और साथ में अगर आपके खेत बह गए हैं तो 10,000 मिलेगा. इसमें केंद्र सरकार का तो कुछ भी नहीं था. उसमें सिल्ट हटाने का काम करना है तो 6,000 प्रति बीघा दिया जाता है. उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी राहत है. इसमें हजारों लोगों को हमने मकानों का पैसा दे दिया है. कइयों को पूरे तीन किश्त मिल गई हैं. हमने तीन किस्तों में दिया. कइयों को दूसरी किश्त पूरी मिल गई. तीसरी किश्त के लिए कुछ लोगों का अभी काम बकाया है तो सारा का सारा राहत का पैसा वर्ष 2023 का और 2025 का भी हम दे रहे हैं.
रास्ता रोकने पर लगेगा 15 हजार का जुर्माना
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण या फिर जो सार्वजनिक रास्ते हैं उस पर अगर कोई अतिक्रमण करता है. इसको लेकर जो भू राजस्व कानून में संशोधन भी किया जा रहा है तो ऐसा करने वालों के खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करेगी ? इस प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अभी हमने विधानसभा विधेयक पारित किया है. जिसमें रास्ता शरिया, रास्ता गैर मुमकिन इन दोनों को हमने इसमें लिया है, जब यह कानून बनेगा इसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई इस किस्म के रास्ते में जानबूझकर अवरोध पैदा करता है या गैर मुमकिन रास्ता अगर वह साबित करता है कि इस पर चलने का निजी लोगों का अधिकार है तो ऐसे मामले में हमने जांच का अधिकार राजस्व विभाग के तहसीलदार को दिया है. जो कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड होते हैं. यह जांच करेंगे जैसे अतिक्रमण के मामले में जांच होती है और जांच में सही पाने पर 15,000 तक जुर्माना करने का प्रावधान है.
तहसीलदार की जिम्मेवारी हुई तय
जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग में जो हमारा राजस्व कानून है, जो भू-राजस्व अधिनियम है, उसमें भारी परिवर्तन किया गया. क्योंकि देखने में आया कि इंतकाल कई-कई साल तक लटके रहते थे. तकसीम के मामले 12 से 13 साल तक भी लटके रहते हैं. सीमांकन के मामले भी तीन-तीन साल तक लटके रहते हैं और इसी तरह सुधार के मामले हैं. अपील में भी लटके रहते हैं. इसके लिए हमने राजस्व अधिनियम के अंदर कानून बना दिया उसमें यह किया कि जैसे इंतकाल तीन महीने में होना चाहिए, नहीं होगा तो अब उसके ऊपर तहसीलदार कारण लिखेगा क्यों नहीं हुआ. अगर उसके बाद नहीं होता तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी.
इसी तरह से तकसीम का काम है जिसको नौ महीने का समय दिया है. नौ महीने में नहीं करेगा तो उसको लिखना पड़ेगा कि मैं नौ महीने में इन कारणों से इस मामले का अंतिम फैसला नहीं कर सका हूं. तीन महीने और ले सकता है. उसके बाद उसको एक दिन नहीं मिलेगा. उसके बाद उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई होगी. यह सारा का सारा राजस्व अधिनियम के अंदर प्रावधान किया गया है. जिसका फायदा आमजन को हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब हमने राजस्व विभाग में हर महीने के आखिरी दिन में दो-दो दिन इंतकाल के लिए निश्चित किए है. जिसमें मौके पर तहसीलदार सारे काम वहां करेंगे.
अब ऑनलाइन होगी रजिस्ट्री
राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अभी लाखों मामले इंतकाल और हजारों मामले तकसीम और डिमार्केशन के हो गए हैं, तो अब यह फास्ट ट्रैक में डाल दिया गया है. अब राजस्व का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है. अब बार बार पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रमाण पत्र पटवारी देते हैं वो ऑनलाइन मिल रहे हैं. प्राकृतिक आपदा में नुकसान होने पर उसकी रिपोर्ट राजस्व प्रबंधन प्रणाली में ऑनलाइन दर्ज करने से दफ्तरों के चक्कर से भी लोग बच रहे हैं.
अब हम रजिस्ट्री को भी जैसे पासपोर्ट का कार्यालय है, उस किस्म के कार्यालय खोलने जा रहे हैं. कुछ जगह पर इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करेंगे जहां बहुत ज्यादा रजिस्ट्री होती है. जैसे पासपोर्ट कार्यालय होता है जहां आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं. आपको एक समय दिया जाता है. उस समय में आप वहां पर जाएंगे और सारी तैयारी मिलेगी और उसी समय आपके सारे रजिस्ट्री के कागज जाएंगे. इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और साथ में रजिस्ट्री होने के बाद सीधा इंतकाल हो जाए और उसकी भी हम लोग जो है तैयारी शुरू कर दी है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में अब बदल जाएगा प्रशासनिक ढांचा! सुक्खू सरकार ने शुरू की बड़ी तैयारी, आयोग को दिए अहम निर्देश
ये भी पढ़ें: 2026 खत्म होने से पहले चार सौ करोड़ का लोन, पहली दिसंबर को बोली, अगले दिन खजाने में आएंगे कर्ज के पैसे