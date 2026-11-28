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सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पीटिशन डालने पर सुक्खू सरकार के खिलाफ फूटा कर्मचारियों का गुस्सा, जानें क्या कहा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों को सेवा लाभ देने के मामला एक राज्य सरकार ने अब सर्वोच्च न्यायालय में क्युरेटिव याचिका दाखिल की है. ऐसे में एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया है. अब प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों की निगाहें फिर सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं.

सरकार की ओर से क्यूरेटिव याचिका दायर करने के बाद अनुबंध कर्मचारियों में नाराजगी देखी जा रही है. अब कर्मचारी इसे लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड़ में नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर पर भी अनुबंध कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

बता दें कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तय समय सीमा के भीतर राज्य के कर्मचारियों को सेवा और वित्तीय लाभ देने की निर्देश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई समय सीमा अब खत्म होने को थी, लेकिन इससे पहले ही राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल कर दी है.

एनपीएसए के कांगड़ा जिला अध्यक्ष राजेंद्र मन्हास ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा 'अनुबध के साथियों ने अनुबंध के लिए कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया. वो अपना हक कोर्ट में और मांग पत्रों से मांगते रहे. पर अब लगता है सरकार आंदोलन करवाकर ही मानेगी.' पोस्ट पर 400 से अधिक लाईक और कई शेयर हो चुके हैं. कई अनुबंध कर्मियों ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उनका समर्थन किया और कमेंट में अपनी नाराजगी भी जाहिर की है.

इससे पहले राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी के जरिए चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 29 जुलाई 2026 को सरकार की एसएलपी खारिज कर हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सरकार ने रिव्यू पेटीशन दाखिल की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को इसे भी खारिज कर दिया. अदालत ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी स्वीकार नहीं की थी. एसएलपी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन के लिए चार महीने का समय दिया था.

25 अप्रैल 2026 को आया था अहम फैसला

राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच चल रही इस न्यायिक लड़ाई की अहम कड़ी, हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से 25 अप्रैल 2026 को सुनाया गया फैसला है. हिमाचल हाई कोर्ट ने देवेंद्र कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट, 2024 को असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था. इस कानून में अनुबंध अवधि को वरिष्ठता, वेतनवृद्धि, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों के लिए मान्य नहीं करने का प्रावधान था. हाईकोर्ट ने इस कानून के आधार पर कर्मचारियों के लाभ रोकने या वापस लेने से जुड़ी कार्रवाई भी निरस्त कर दी थी.

इस पूरे विवाद की शुरुआत ताज मोहम्मद एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले से हुई थी. वर्ष 2017 में दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने 3 अगस्त 2023 को फैसला सुनाया था. अदालत ने कहा था कि भर्ती नियमों के तहत अनुबंध पर नियुक्त और बाद में नियमित हुए कर्मचारियों की अनुबंध सेवा को वरिष्ठता तथा अन्य परिणामी सेवा लाभों के लिए गिना जाना चाहिए. कर्मचारियों ने मांग की थी कि अनुबंध में बिताई अवधि को उनकी वरिष्ठता और वित्तीय लाभ तय करने में शामिल किया जाए. इसी फैसले के बाद राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवाओं से जुड़ा नया कानून बनाकर इन लाभों को सीमित करने की कोशिश की थी, जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया.

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