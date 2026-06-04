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हिमाचल में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर बैन, सुक्खू सरकार ने जारी किए ये निर्देश

हिमाचल में कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक, सरकार ने अगले आदेशों तक ट्रांसफर किए बंद

HIMACHAL TRANSFER BAN
हिमाचल में कर्मचारियों तबादलों पर फिर लगी रोक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 8:50 PM IST

3 Min Read
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शिमला: पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव संपन्न होने और प्रदेश में आदर्श आचार संहिता हटने के बाद सरकारी कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर तबादलों की उम्मीद थी. हालांकि, राज्य सरकार ने फिलहाल इन उम्मीदों पर विराम लगाते हुए तबादलों पर लगी रोक को जारी रखने का फैसला किया है. सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अगले आदेशों तक किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का सामान्य तबादला नहीं किया जाएगा.

आचार संहिता हटने के बाद बढ़ी थीं उम्मीदें

1 जून को पंचायत चुनावों के बाद आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई थी. इसके बाद विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित तबादलों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं. कई कर्मचारी स्थानांतरण आदेश जारी होने की प्रतीक्षा कर रहे थे. माना जा रहा था कि सरकार जल्द ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, लेकिन नए आदेशों ने फिलहाल इस संभावना को रोक दिया है.

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कार्मिक विभाग ने जारी किए निर्देश (NOTIFICATION)

कार्मिक विभाग ने जारी किए निर्देश

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-2) की ओर से जारी आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 6 अप्रैल 2026 से लागू तबादला प्रतिबंध को यथावत रखा जाएगा. यह प्रतिबंध आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा. इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

सभी विभागों में ट्रांसफर गतिविधियों पर रोक

सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और स्वायत्त संस्थाओं में स्थानांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण रोक लग गई है. विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना अनुमति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के तबादले संबंधी आदेश जारी न किए जाएं.

विशेष मामलों में मिलेगी अनुमति

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में किसी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला आवश्यक माना जाता है, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा. ऐसे मामलों में राज्य सरकार की ‘कॉम्प्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्स-2013’ के प्रावधानों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

सरकार के इस फैसले के बाद प्रदेश के हजारों कर्मचारी और अधिकारी अब आगामी आदेशों का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से तबादले की उम्मीद लगाए बैठे कर्मचारियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. कार्मिक विभाग ने सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है. यह आदेश संयुक्त सचिव (कार्मिक) नीरज कुमार की ओर से जारी किए गए हैं. फिलहाल प्रदेश में तबादलों पर लगी रोक जारी रहेगी और किसी भी नई प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों को सरकार के अगले निर्णय का इंतजार करना होगा.

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