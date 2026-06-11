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हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को स्टडी लीव के दौरान मिलेगा 100 फीसदी वेतन, सरकार का बड़ा फैसला

CM सुक्खू ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है.

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मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 3:06 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) के दौरान पूर्ण वेतन देने का प्रावधान लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कर्मचारी कल्याण और प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा देने वाला यह कदम उठाया है, जिससे उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल हासिल करने के इच्छुक हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा.

अब तक अध्ययन अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों को केवल 40 प्रतिशत वेतन के साथ महंगाई भत्ता और आवास भत्ता मिलता था, लेकिन संशोधित नियमों के तहत उन्हें अध्ययन अवधि के दौरान 100 प्रतिशत वेतन का भुगतान किया जाएगा. इतना ही नहीं, पूर्व में अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को भी बकाया राशि का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार का मानना है कि बदलते समय में सरकारी कर्मचारियों का ज्ञान, तकनीकी दक्षता और पेशेवर कौशल बढ़ाना बेहद आवश्यक है, ताकि आम लोगों को अधिक गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें.

सरकार ने नियमों में किया संशोधन

'सीसीएस (अवकाश) नियम, 1972' के नियम-56 में संशोधन कर सरकार ने यह कर्मचारी-अनुकूल निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में की गई घोषणा को धरातल पर उतारते हुए सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कर्मचारियों के हित और उनके पेशेवर विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में मानव संसाधन विकास और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है. इससे न केवल कर्मचारियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि विभिन्न विभागों में विशेषज्ञता और दक्षता का स्तर भी बढ़ेगा.

CM सुक्खू ने इसे कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है. उन्होंने याद दिलाया कि सत्ता संभालने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने 1.36 लाख एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कर उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कार्य किया था. अब अध्ययन अवकाश के दौरान पूर्ण वेतन की सुविधा देकर सरकार ने कर्मचारी हितैषी नीतियों की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर मजबूत किया है.

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