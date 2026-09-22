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प्रिंसिपल बनने की राह तेज, एसोसिएट प्रोफेसरों की पदोन्नति के लिए दो सप्ताह का अल्टीमेटम

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की राह देख रहे एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए बड़ी खबर है. उच्च शिक्षा विभाग ने पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने की कवायद तेज कर दी है. इसके तहत उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों से एसोसिएट प्रोफेसरों की लंबित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) और एपीआई स्कोर तलब किए हैं. निदेशालय ने संबंधित रिकॉर्ड दो सप्ताह के भीतर विशेष दूत के माध्यम से भेजने के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में अब कॉलेजों में लंबित एसीआर पूरी करने और पदोन्नति के लिए आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने पर जोर रहेगा.

निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रिंसिपल अपने नियंत्रण में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसरों की लंबित एसीआर और एपीआई स्कोर निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना सुनिश्चित करें. यह रिकॉर्ड कॉलेज कैडर में प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है.

तबादले के कारण लंबित नहीं रहेगी एसीआर