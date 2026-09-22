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प्रिंसिपल बनने की राह तेज, एसोसिएट प्रोफेसरों की पदोन्नति के लिए दो सप्ताह का अल्टीमेटम

उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस कार्य को अति आवश्यक और समयबद्ध बताते हुए सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को व्यक्तिगत ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.

प्रिंसिपल प्रमोशन की राह हुई तेज
प्रिंसिपल प्रमोशन की राह हुई तेज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 8:55 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की राह देख रहे एसोसिएट प्रोफेसरों के लिए बड़ी खबर है. उच्च शिक्षा विभाग ने पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज जुटाने की कवायद तेज कर दी है. इसके तहत उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्रिंसिपलों से एसोसिएट प्रोफेसरों की लंबित वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) और एपीआई स्कोर तलब किए हैं. निदेशालय ने संबंधित रिकॉर्ड दो सप्ताह के भीतर विशेष दूत के माध्यम से भेजने के निर्देश जारी किए हैं. ऐसे में अब कॉलेजों में लंबित एसीआर पूरी करने और पदोन्नति के लिए आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने पर जोर रहेगा.

निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रिंसिपल अपने नियंत्रण में कार्यरत एसोसिएट प्रोफेसरों की लंबित एसीआर और एपीआई स्कोर निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजना सुनिश्चित करें. यह रिकॉर्ड कॉलेज कैडर में प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है.

तबादले के कारण लंबित नहीं रहेगी एसीआर

उच्च शिक्षा निदेशालय ने एसीआर लिखने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। यदि किसी संबंधित एसोसिएट प्रोफेसर का तबादला हो चुका है, तो उनकी लंबित एसीआर संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी अपने स्तर पर लिखेंगे. अधिकारी के तबादले को एसीआर लंबित रखने का आधार नहीं बनाया जाएगा. एसीआर पूरी करने के बाद संबंधित रिकॉर्ड निदेशालय को भेजना होगा. उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस कार्य को अति आवश्यक और समयबद्ध बताते हुए सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को व्यक्तिगत ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. लंबित एसीआर और एपीआई स्कोर दो सप्ताह के भीतर विशेष दूत के माध्यम से निदेशालय पहुंचाने होंगे. इससे प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति की आगामी प्रक्रिया के लिए जरूरी रिकॉर्ड उपलब्ध हो सकेगा.

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