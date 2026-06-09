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HPTDC पदाधिकारियों की विशेष सुविधाएं खत्म, सरकार का फैसला अब निगम के होटलों में नहीं मिलेगी विशेष छूट

पर्यटन विकास निगम वर्तमान में भारी घाटे में चल रहा है, जिसे देखते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.

HPTDC revoked special discount for HPTDC officials
HPTDC पदाधिकारियों की विशेष सुविधाएं खत्म (@HPTDC)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:56 AM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य को आर्थिक संकट से उबारने की दिशा में फिर सरकारी खर्च में कटौती का फैसला लिया है. इस बार राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के पदाधिकारियों को दी जाने वाली विभिन्न विशेष सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने निगम प्रबंधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक (एमडी) जैसे अधिकारियों के साथ-साथ निदेशक मंडल के सरकारी व गैर-सरकारी सदस्यों को मिलने वाली रियायतों और विशेषाधिकारों पर रोक लगा दी है. पर्यटन विकास निगम वर्तमान में करीब 147 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है. ऐसे में सरकार निगम को इस घाटे से उबारने की कवायद में है.

निगम के अधिकारियों को अब नहीं मिलेगी ये सुविधाएं

घाटे में चल रहे पर्यटन निगम को उबारने के लिए राज्य सरकार ने खर्चों की कटौती का फैसला लिया है. राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से निगम के अनावश्यक खर्चों में कटौती होगी. इससे पर्यटन निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया जा सकेगा. हालांकि इस फैसले का असर केवल अधिकारियों और निदेशक मंडल सदस्यों पर होगा. निगम कर्मचारियों को होटलों में मिलने वाली रियायतें पहले की तरह जारी रहेंगी.

HPTDC revoked special discounts
निगम के होटलों में नहीं मिलेगी विशेष छूट (@HPTDC)

वहीं, पर्यटन निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अधिकारियों को अब तक कई विशेष सुविधाएं प्राप्त थी. इन अधिकारियों को HPTDC के होटलों में मात्र 100 रुपए प्रतिदिन शुल्क पर ठहरने की सुविधा मिलती थी. इसके अलावा उन्हें भोजन पर 50 प्रतिशत की छूट भी दी जाती थी. ये रियायतें सेवानिवृत्त होने के बाद भी जारी रहती थीं और होटल में ठहरने तथा भोजन पर छूट का लाभ मिलता था. सरकार के इस नए फैसले के बाद अब इन सभी सुविधाओं को समाप्त कर दिया है.

HPTDC revoked special discounts
HPTDC पदाधिकारियों की विशेष सुविधाएं खत्म (@HPTDC)

सभी निदेशक मंडल सदस्यों की भी सुविधा खत्म

निगम के उच्च अधिकारियों के साथ-साथ फैसले का असर निगम के सरकारी और गैर सरकारी निदेशक मंडल सदस्यों पर भी होगा. निगम के सभी सरकारी और गैर-सरकारी निदेशक मंडल सदस्यों को बैठकों के दौरान एचपीटीडीसी होटलों में मिलने वाली मुफ्त आवास और भोजन सुविधा वापस ले ली गई है. इसके अलावा प्रबंध निदेशक के पुत्र या पुत्री के विवाह के अवसर पर आवास पर 50 प्रतिशत, भोजन पर 40 प्रतिशत और परिवहन पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट का प्रावधान था, इसे भी समाप्त कर दिया गया है. वहीं, निदेशकों को जीवनभर होटल में ठहरने और भोजन पर मिलने वाली 30 प्रतिशत छूट भी अब नहीं मिलेगी.

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