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करुणामूलक नियुक्तियों पर सरकार का बड़ा फैसला, अब पुराने खारिज मामलों की खुलेगी फाइल, इस महीने भी 94 परिवारों को मिली राहत

सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि करुणामूलक रोजगार नीति का लाभ हर पात्र और जरूरतमंद परिवार तक पहुंचे.

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हिमाचल में करुणामूलक नियुक्तियों पर बड़ा फैसला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 4:35 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में वर्षों से करुणामूलक नियुक्ति का इंतजार कर रहे कई परिवारों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश सरकार ने जुलाई महीने में करुणामूलक रोजगार नीति के तहत 94 पात्र अभ्यर्थियों को ग्रुप-सी पदों पर नियुक्ति दी है. इसके साथ ही सरकार ने पहले विभिन्न कारणों से खारिज किए गए करुणामूलक नियुक्ति के मामलों की दोबारा समीक्षा करने का भी फैसला लिया है. इससे उन परिवारों की उम्मीदें फिर से जगी हैं, जिनकी फाइलें लंबे समय से बंद पड़ी थीं. सरकार का कहना है कि पात्र मामलों की समीक्षा कर आवश्यक छूट दिए जाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा.

इन विभागों में मिली नियुक्तियां

प्रदेश सरकार ने जल शक्ति, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह और बागवानी विभागों में 94 ग्रुप-सी पदों पर करुणामूलक नियुक्तियां दी हैं. सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि पात्र और वास्तविक मामलों को प्राथमिकता के आधार पर भेजा जाए, ताकि जरूरतमंद परिवारों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े. सरकार का मानना है कि करुणामूलक नियुक्ति का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे परिवारों को समय पर सहारा देना है.

लंबे इंतजार के बाद मिली राहत

नियुक्ति पाने वाले कई अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके आवेदन वर्षों तक लंबित रहे. लंबे इंतजार के बाद अब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलने से परिवार को आर्थिक सहारा मिला है. वहीं, पुराने खारिज मामलों की समीक्षा के फैसले से ऐसे कई अन्य परिवारों को भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जिनके आवेदन पहले किसी कारणवश स्वीकार नहीं हो सके थे.

पुराने मामलों की होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि करुणामूलक रोजगार नीति का लाभ हर पात्र और जरूरतमंद परिवार तक निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे. उन्होंने कहा कि पहले खारिज किए गए मामलों की भी समीक्षा की जा रही है, ताकि पात्र परिवारों को राहत मिल सके और जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत आवश्यक छूट पर भी विचार किया जा सके.

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