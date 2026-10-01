ETV Bharat / state

हिमाचल में मार्च-सितंबर में नियुक्त कर्मचारियों के नियमितीकरण पर बड़ा फैसला, ज्वाइनिंग में देरी अब नहीं बनेगी अड़चन

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मार्च और सितंबर के अंतिम दिनों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार ने अहम बदलाव किया है. अब नियुक्ति आदेश जारी होने और कर्मचारी की ज्वाइनिंग के बीच कुछ दिनों का अंतर होने की वजह से उसका नियमितीकरण प्रभावित नहीं होगा. यानी अगर किसी कर्मचारी को मार्च या सितंबर के आखिरी दिनों में नियुक्ति का अवसर मिलता है, लेकिन छुट्टी, ज्वाइनिंग प्रक्रिया या अन्य प्रशासनिक कारणों से वह अगले महीने की पहली तारीख को ड्यूटी ज्वाइन करता है, तो सिर्फ ज्वाइनिंग में इस अंतर के आधार पर उसकी नियमितीकरण प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी. सरकार के इस फैसले से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण में आदेश जारी होने के बावजूद ज्वाइनिंग में कुछ दिन की देरी के कारण नियमितीकरण को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता था.

कार्मिक विभाग के नए निर्देशों के मुताबिक, अगर मार्च या सितंबर के आखिरी दिनों में नियुक्ति का ऑफर जारी होता है और कर्मचारी अगले महीने की पहली तारीख यानी अप्रैल या अक्टूबर में ज्वाइन करता है, तो नियुक्ति की तारीख से ज्वाइनिंग तक की अवधि को सेवा में मानकर नियमितीकरण किया जाएगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब नियुक्ति आदेश और ज्वाइनिंग के बीच कुछ दिनों का अंतर होने पर कर्मचारी के नियमितीकरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. इस बदलाव के बाद प्रशासनिक सचिवों और संबंधित विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

सरकार ने इस संबंध में पहले जारी किए गए निर्देशों को भी समाप्त कर दिया है. यह बदलाव प्रदेश हाईकोर्ट के 22 जुलाई 2025 के समना कुमारी एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले में दिए गए फैसले के बाद किया गया है. नए निर्णय से उन कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जिनकी नियुक्ति महीने के अंतिम दिनों में हुई थी, लेकिन छुट्टी अथवा ज्वाइनिंग प्रक्रिया के कारण उन्हें अगले महीने में ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ी. कार्मिक विभाग ने 6 अप्रैल 2022 को जारी पुराने निर्देशों को अब समाप्त कर दिया है. हालांकि, जिन मामलों में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा.

नियमितीकरण के लिए कटऑफ तारीख भी स्पष्ट

नए प्रावधानों में नियमितीकरण के लिए कटऑफ तारीख को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है. यदि नियुक्ति आदेश जारी होने की तारीख या मार्च अथवा सितंबर के आखिरी दिन में से जो तारीख बाद की होगी, उसे नियमितीकरण के लिए आधार माना जाएगा. हालांकि, वेतन और अन्य वित्तीय लाभ कर्मचारी की वास्तविक ज्वाइनिंग की तारीख से ही मिलेंगे. यानी नियमितीकरण के लिए नियुक्ति और ज्वाइनिंग के बीच की अवधि को सेवा में माना जा सकता है, लेकिन वित्तीय लाभ वास्तविक ड्यूटी ज्वाइन करने की तारीख के आधार पर ही निर्धारित होंगे.

पहले क्या थी व्यवस्था

पहले ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को कई बार नियुक्ति आदेश मिलने के बावजूद ज्वाइनिंग में कुछ दिन की देरी का सामना करना पड़ता था. खासकर मार्च और सितंबर के अंतिम दिनों में जारी होने वाले नियुक्ति आदेशों में यह स्थिति महत्वपूर्ण बन जाती थी. यदि कर्मचारी अगले महीने ज्वाइन करता था तो नियमितीकरण की तारीख को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती थी. अब सरकार के नए निर्देशों से ऐसी स्थिति में नियमितीकरण प्रभावित नहीं होगा. हालांकि, जिन मामलों में पहले ही निर्णय हो चुका है, उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा.

ये भी पढ़ें: हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया नेतृत्व: आई एन मेहता बने चेयरमैन, इनको मिली BCI में प्रदेश प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी

ये भी पढ़ें: 2 अक्टूबर को नहीं मिलेगा 1500 रुपये और 300 यूनिट फ्री बिजली का तोहफा! जानें अब कब खुलेगा लाभ का रास्ता?