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पीजी पॉलिसी में बदलाव, अब जॉब ट्रेनी MO को मिलेगा एमडी-एमएस और एमडीएस करने का मौका

पीजी पॉलिसी में बदलाव ( Getty Image )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल ऑफिसर की पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) पॉलिसी में बदलाव किया है. अब अनुबंध आधार पर नियुक्त मेडिकल अधिकारियों और जॉब ट्रेनी को भी पीजी की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. इसके तहत पात्र अधिकारी एमडी/एमएस और एमडीएस कोर्स कर सकेंगे. इन अधिकारियों को सीधे उम्मीदवारों के लिए तय 33.33 प्रतिशत कोटे के तहत पीजी करने का लाभ मिलेगा. प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में 2 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है.

सरकार ने 15 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित पीजी/एसएस पॉलिसी के खंड 4(B) में बदलाव किया है. यह बदलाव 28 अक्टूबर 2026 को जारी विभाग की अधिसूचना के स्थान पर किया गया है. नई व्यवस्था में अनुबंध पर नियुक्त मेडिकल अधिकारियों और जॉब ट्रेनी को पीजी की पढ़ाई के लिए पात्र बनाने से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं.

अधिसूचना के अनुसार, इस सुविधा का लाभ उन्हीं अनुबंध पर नियुक्त मेडिकल अधिकारियों को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति कार्मिक विभाग के नियमों और शर्तों के तहत हुई है. इसी तरह जॉब ट्रेनी की नियुक्ति भी कार्मिक विभाग की 19 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना और इसके बाद जारी निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए. ऐसे अधिकारी ही सीधे उम्मीदवारों के लिए तय 33.33 प्रतिशत कोटे के तहत पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए इस नीति का लाभ उठा सकेंगे. हिमाचल मेडिकल पीजी पॉलिसी में बदलाव (Notification) हिमाचल मेडिकल पीजी पॉलिसी में बदलाव (Notification) पीजी की पढ़ाई के दौरान मिलेगा वजीफा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में हिमाचल के भीतर पीजी करने वाले मेडिकल ऑफिसर (जॉब ट्रेनी) को सीधे उम्मीदवारों के बराबर वजीफा मिलेगा. यानी पीजी की पढ़ाई के दौरान उन्हें भी उसी व्यवस्था के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो सीधे उम्मीदवारों के लिए लागू है. दो साल प्रदेश में देनी होगी सेवाएं