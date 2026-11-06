पीजी पॉलिसी में बदलाव, अब जॉब ट्रेनी MO को मिलेगा एमडी-एमएस और एमडीएस करने का मौका
पीजी पॉलिसी में बदलाव, अब जॉब ट्रेनी MO को मिलेगा एमडी-एमएस और एमडीएस करने का मौका; 40 लाख का भरना होगा बॉन्ड
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:01 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मेडिकल ऑफिसर की पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) पॉलिसी में बदलाव किया है. अब अनुबंध आधार पर नियुक्त मेडिकल अधिकारियों और जॉब ट्रेनी को भी पीजी की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. इसके तहत पात्र अधिकारी एमडी/एमएस और एमडीएस कोर्स कर सकेंगे. इन अधिकारियों को सीधे उम्मीदवारों के लिए तय 33.33 प्रतिशत कोटे के तहत पीजी करने का लाभ मिलेगा. प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में 2 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की है.
सरकार ने 15 अक्टूबर 2025 को अधिसूचित पीजी/एसएस पॉलिसी के खंड 4(B) में बदलाव किया है. यह बदलाव 28 अक्टूबर 2026 को जारी विभाग की अधिसूचना के स्थान पर किया गया है. नई व्यवस्था में अनुबंध पर नियुक्त मेडिकल अधिकारियों और जॉब ट्रेनी को पीजी की पढ़ाई के लिए पात्र बनाने से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं.
अधिसूचना के अनुसार, इस सुविधा का लाभ उन्हीं अनुबंध पर नियुक्त मेडिकल अधिकारियों को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति कार्मिक विभाग के नियमों और शर्तों के तहत हुई है. इसी तरह जॉब ट्रेनी की नियुक्ति भी कार्मिक विभाग की 19 जुलाई 2025 को जारी अधिसूचना और इसके बाद जारी निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए. ऐसे अधिकारी ही सीधे उम्मीदवारों के लिए तय 33.33 प्रतिशत कोटे के तहत पीजी पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के लिए इस नीति का लाभ उठा सकेंगे.
पीजी की पढ़ाई के दौरान मिलेगा वजीफा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में हिमाचल के भीतर पीजी करने वाले मेडिकल ऑफिसर (जॉब ट्रेनी) को सीधे उम्मीदवारों के बराबर वजीफा मिलेगा. यानी पीजी की पढ़ाई के दौरान उन्हें भी उसी व्यवस्था के अनुसार स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो सीधे उम्मीदवारों के लिए लागू है.
दो साल प्रदेश में देनी होगी सेवाएं
पीजी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब ट्रेनी मेडिकल अधिकारियों को दो साल तक प्रदेश में सेवाएं देनी होंगी. इसमें एक साल की फील्ड पोस्टिंग भी अनिवार्य होगी. इसके लिए संबंधित अधिकारी को 40 लाख रुपये का बॉन्ड भरना होगा. यह बॉन्ड पीजी की पढ़ाई के लिए होगा और इसकी शर्तें सीधे उम्मीदवारों पर लागू व्यवस्था के अनुसार रहेंगी.
पहले पूरी करनी होगी जॉब ट्रेनी की बची अवधि
अधिसूचना में बॉन्ड को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है. इसके अनुसार, पीजी में चयन होने के बाद मेडिकल ऑफिसर (जॉब ट्रेनी) को अपनी जॉब ट्रेनी अवधि का जो हिस्सा बाकी बचा है, उसे पहले पूरा करना होगा. जॉब ट्रेनी की पूरी अवधि समाप्त होने के बाद ही पीजी की पढ़ाई के लिए तय बॉन्ड की अवधि शुरू होगी.
सरकार ने संविदात्मक जीडीओ और जॉब ट्रेनी को नियमित करने का प्रावधान भी रखा है. इन्हें सरकार की ओर से समय-समय पर अधिसूचित नीति के अनुसार नियमित किया जा सकेगा. नियमित पदों पर भर्ती हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला के माध्यम से या सरकार की ओर से तय भर्ती प्रक्रिया के तहत की जाएगी.
ये भी पढ़ें: