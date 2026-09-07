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हिमाचल में पहली अक्टूबर से सीबीएसई स्कूलों में टीचर्स-स्टूडेंट्स के लिए अलग से ड्रेस कोड, स्कूल बिल्डिंग का भी होगा खास रंग

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई स्कूलों में छात्रों का अलग से ड्रेस कोड होगा. यही नहीं, टीचर्स के लिए भी इसे फॉलो करना जरूरी होगा. साथ ही सीबीएसई पाठशालाओं की इमारतों का कलर कॉम्बीनेशन भी विशिष्ट प्रकार का होगा. ये रंग कैसे होंगे और इनका संयोजन कैसे किया जाएगा, इसे लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग के अफसरों को निर्देश जारी किए हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि ड्रेस कोड, यूनिफार्म कलर व स्कूलों की इमारतों के रंग आदि को लेकर दिए गए निर्देशों के अनुसार शीघ्र काम किया जाए. ये सारी व्यवस्था हिमाचल के सीबीएसई स्कूलों में इस साल पहली अक्टूबर से लागू हो जाएगी.सीएम ने इन सभी का निर्धारण जल्द किए जाने के आदेश जारी किए हैं.

क्वालिटी एजुकेशन पर सरकार का फोकस

शिमला में सोमवार को शिक्षा विभाग की मीटिंग में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बारे में निर्देश दिए. यही नहीं, सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा संचालित सीबीएसई स्कूलों के LOGO को अंतिम रूप देने के लिए विभाग के अफसरों के साथ चर्चा भी की. शिक्षा सचिव राकेश कंवर सहित अन्य अधिकारी सीएम के साथ मीटिंग में मौजूद थे. सीएम सुक्खू ने कहा कि सीबीएसई स्कूलों में अनुशासन और समय की पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए दिन में तीन बार उपस्थिति दर्ज की जाएगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (क्वालिटी एजुकेशन) उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. राज्य सरकार द्वारा संचालित सीबीएसई स्कूलों में विद्यार्थियों को सुलभ दरों पर शिक्षा प्रदान की जाएगी.

मीटिंग में सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार इन स्कूलों में पहले ही शिक्षकों की नियुक्ति कर चुकी है. उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी कारण से शिक्षकों के पद खाली होने पर उन्हें भी प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा, ताकि स्टाफ की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित न हो. मीटिंग में राज्य के एडवोकेट जनरल अनूप रतन, स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली के अलावा अन्य अफसर भी थे.