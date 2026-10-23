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हिमाचल में पारंपरिक खानपान को मिलेगा बढ़ावा, खाद्य पदार्थों में मिलावट पकड़ने के लिए खुलेंगी 4 नई लैब

हिमाचल प्रदेश पोषण नीति-2026 को मंजूरी ( FILE @CMOHimachal )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब पारंपरिक खानपान को बढ़ावा देने के साथ लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक और संतुलित आहार उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में कुपोषण, एनीमिया और शरीर में जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश पोषण नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में स्वीकृत इस नीति में जहां हिमाचली पारंपरिक व्यंजनों, मोटे अनाज, दालों, मौसमी फलों और हरी सब्जियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, वहीं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशालाओं का नेटवर्क मजबूत करने की भी योजना है.

इसके तहत कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन करने के साथ प्रदेश में चार नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है. धर्मशाला में नई प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सरकार का लक्ष्य पोषण को केवल स्वास्थ्य तक सीमित न रखकर इसे खाद्य सुरक्षा, जन-जागरूकता और समग्र मानव विकास से जोड़ना है.