हिमाचल में पारंपरिक खानपान को मिलेगा बढ़ावा, खाद्य पदार्थों में मिलावट पकड़ने के लिए खुलेंगी 4 नई लैब
पोषण नीति के तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को लोगों की थाली का हिस्सा बनाने पर जोर रहेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:16 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब पारंपरिक खानपान को बढ़ावा देने के साथ लोगों को सुरक्षित, पौष्टिक और संतुलित आहार उपलब्ध करवाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश में कुपोषण, एनीमिया और शरीर में जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश पोषण नीति-2026 को मंजूरी दे दी गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में स्वीकृत इस नीति में जहां हिमाचली पारंपरिक व्यंजनों, मोटे अनाज, दालों, मौसमी फलों और हरी सब्जियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, वहीं खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रयोगशालाओं का नेटवर्क मजबूत करने की भी योजना है.
इसके तहत कंडाघाट स्थित संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला का उन्नयन करने के साथ प्रदेश में चार नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है. धर्मशाला में नई प्रयोगशाला स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. सरकार का लक्ष्य पोषण को केवल स्वास्थ्य तक सीमित न रखकर इसे खाद्य सुरक्षा, जन-जागरूकता और समग्र मानव विकास से जोड़ना है.
बच्चों, महिलाओं और किशोरों के पोषण पर रहेगा विशेष फोकस
नई पोषण नीति में जीवन के पहले 1,000 दिनों को विशेष महत्व दिया गया है. मातृ एवं शिशु पोषण, किशोरों और समाज के कमजोर वर्गों की पोषण संबंधी जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके अलावा दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे. नीति का उद्देश्य लोगों को ऐसा पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध करवाना है, जिसे वे अपनी दैनिक जीवनशैली में आसानी से शामिल कर सकें.
हिमाचली खानपान को मिलेगा बढ़ावा
नीति के तहत स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थों को लोगों की थाली का हिस्सा बनाने पर जोर रहेगा. मोटे अनाज, दालें, मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और दुग्ध उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके साथ ही लोगों को संतुलित आहार और स्वस्थ खानपान की आदतों के प्रति जागरूक करने के लिए सामुदायिक सहभागिता एवं व्यवहार परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
स्वस्थ और सुपोषित हिमाचल का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "राज्य सरकार स्वस्थ, सुपोषित और सशक्त हिमाचल प्रदेश के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है. पोषण मानव विकास की आधारशिला है और प्रत्येक बच्चे, महिला एवं नागरिक को सुरक्षित, पौष्टिक एवं किफायती भोजन उपलब्ध होना आवश्यक है. नई नीति में पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है. खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने, खाद्य गुणवत्ता की निगरानी बेहतर बनाने और पारंपरिक हिमाचली आहार को बढ़ावा देने से जनस्वास्थ्य की रक्षा में मदद मिलेगी. नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को कम करने और भावी पीढ़ियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायता मिलेगी."
मिलावट पर निगरानी होगी मजबूत, डिजिटल होगा पोषण संबंधी डेटा
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयोगशाला आधारित निगरानी, मोबाइल खाद्य परीक्षण सुविधाओं और जल गुणवत्ता की निगरानी पर भी जोर दिया गया है. प्रस्तावित राज्य पोषण पोर्टल के माध्यम से पोषण संबंधी आंकड़ों को डिजिटल रूप से एकीकृत करने की योजना है. इससे पोषण कार्यक्रमों की निगरानी, आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने और जरूरत के अनुसार सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
कई विभाग मिलकर करेंगे काम
पोषण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, कृषि, बागवानी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल शक्ति, ग्रामीण विकास और पंचायती राज सहित विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा. इसके लिए राज्य पोषण समन्वय प्रकोष्ठ और जिला पोषण समन्वय प्रकोष्ठ स्थापित करने का प्रस्ताव है. साथ ही, एकीकृत बाल विकास सेवा, पीएम पोषण योजना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चल रहे पोषण कार्यक्रमों को भी मजबूत किया जाएगा.
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