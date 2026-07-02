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हिमाचल में अब बिना इलाज नहीं तड़पेंगे ग्रामीण इलाकों के मरीज, 162 नए डॉक्टरों की हुई नियुक्ति, मिलेगा इतना मानदेय

दो वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही डॉक्टरों को नियमित वेतनमान में लाने पर विचार किया जाएगा.

HP GOVERNMENT APPOINTED NEW DOCTORS
हिमाचल में 162 नए डॉक्टरों की हुई नियुक्ति (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 10:04 PM IST

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शिमला: प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हिमाचल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और क्षेत्रीय अस्पतालों को अब नई चिकित्सकीय ताकत मिलने जा रही है. सरकार ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर चयनित 162 मेडिकल अधिकारियों को जॉब ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है. इन डॉक्टरों की तैनाती तत्काल प्रभाव से प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में की गई है, जिससे दूरदराज के हजारों लोगों को अपने क्षेत्र में ही बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद जगी है.

दो वर्ष तक ट्रेनी के रूप में देनी होंगी सेवाएं

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, चयनित मेडिकल अधिकारियों को दो वर्ष तक ट्रेनी के रूप में सेवाएं देनी होंगी. इस अवधि के दौरान उन्हें प्रतिमाह 34 हजार रुपये का एकमुश्त मानदेय मिलेगा. यह नियुक्ति शुरुआती एक वर्ष के लिए होगी, जिसे निर्धारित शर्तों और संतोषजनक कार्य के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा.

मिलेगी ये सुविधाएं

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतनमान, महंगाई भत्ता, पेंशन, एलटीसी, मेडिकल रिइम्बर्समेंट और अन्य सेवा लाभ नहीं मिलेंगे. हालांकि सरकारी कार्य से यात्रा करने पर उन्हें नियमानुसार टीए-डीए दिया जाएगा. इसके अलावा वे हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा सुविधा के पात्र होंगे. सेवा शर्तों के तहत जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को हर महीने सेवा पूरी होने पर दो दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा. इसके अलावा एक वर्ष में 10 दिन का मेडिकल अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश भी दिया जाएगा. महिला डॉक्टरों को नियमानुसार 180 दिन का मातृत्व अवकाश तथा गर्भपात की स्थिति में 45 दिन तक का अवकाश प्रदान किया जाएगा.

दो साल बाद नियमितीकरण के लिए होगी परीक्षा

सरकार ने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि दो वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही डॉक्टरों को नियमित वेतनमान में लाने पर विचार किया जाएगा. इसके लिए विभाग द्वारा निर्धारित क्वालिफाइंग अथवा दक्षता परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा. परीक्षा में सफल नहीं होने वाले डॉक्टरों का नियमितीकरण नहीं किया जाएगा.

इस्तीफा के लिए देना होगा नोटिस

सरकार ने सेवा शर्तों को लेकर भी सख्त प्रावधान किए हैं. यदि किसी जॉब ट्रेनी डॉक्टर के खिलाफ जांच में अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति लापरवाही या कार्य में अयोग्यता साबित होती है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं. वहीं स्वेच्छा से इस्तीफा देने की स्थिति में एक माह पहले नोटिस देना होगा. यदि किसी प्रकार का सेवा बांड लागू होगा तो उसकी निर्धारित राशि भी जमा करनी होगी. सभी नियुक्तियां चरित्र सत्यापन और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अंतिम रूप से मान्य होंगी.

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