हिमाचल में कल सरकारी अवकाश का ऐलान, दिवाली पर भी इतने दिन रहेगी छुट्टी
सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. इससे पहले सरकार दिवाली की छुट्टियों की घोषणा भी कर चुकी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:22 PM IST
शिमला: देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और लोग इन्हें मनाने की तैयारियों में जुटे हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने त्योहारों के दौरान एक बड़ी छुट्टी का ऐलान किया है. दिवाली पर स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा के बाद, अब हिमाचल सरकार ने भी 29 अक्टूबर, गुरुवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है.
कल क्यों है छुट्टी?
दरअसल, करवा चौथ के त्योहार को देखते हुए सरकार ने इस बार 29 अक्तूबर को प्रदेश में सरकारी छुट्टी की घोषणा की है. यानी इस बार महिला कर्मचारियों के साथ-साथ पुरुष कर्मचारियों, दोनों को छुट्टी मिलेगी. सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 28 अक्तूबर को इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है. इस फैसले से कर्मचारियों को त्योहार के दिन परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.
करवा चौथ पर अब तक महिला कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टी के बीच पुरुष कर्मचारियों को भी अवकाश देने का फैसला अहम है. इससे पहले रक्षाबंधन पर भी पुरुषों को छुट्टी देने का निर्णय लिया गया था. अब करवा चौथ पर भी अवकाश मिलने से पति-पत्नी दोनों त्योहार की तैयारियों और पूजा में साथ शामिल हो सकेंगे.
सभी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद
सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, 29 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा. अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की गई है. हालांकि, आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत घोषित छुट्टी नहीं होगा.
दिवाली पर स्कूल-कॉलेज इतने दिन रहेंगे बंद
इस बार दिवाली का त्योहार 8 नवंबर को मनाया जाएगा. रविवार होने के कारण इस बार दिवाली की छुट्टी का नुकसान जरूर हुआ है, क्योंकि दिवाली के दिन स्कूल-कॉलेजों से लेकर सरकारी और निजी संस्थानों में भी छुट्टी रहती है. हालांकि, हिमाचल प्रदेश के स्कूली छात्रों के लिए दिवाली पर पांच दिन की छुट्टियां निर्धारित हैं.
हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में दिवाली से दो दिन पहले और दो दिन बाद छुट्टी रहेगी. यानी 8 नवंबर को दिवाली होने के कारण स्कूलों में 6 नवंबर से 10 नवंबर तक अवकाश रहेगा. इस तरह विद्यार्थियों को दिवाली के अवसर पर लगातार पांच दिन की छुट्टियां मिलेंगी.
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