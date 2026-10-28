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हिमाचल में कल सरकारी अवकाश का ऐलान, दिवाली पर भी इतने दिन रहेगी छुट्टी

हिमाचल में 29 अक्टूबर को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और लोग इन्हें मनाने की तैयारियों में जुटे हैं. इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने त्योहारों के दौरान एक बड़ी छुट्टी का ऐलान किया है. दिवाली पर स्कूल-कॉलेजों में छुट्टियों की घोषणा के बाद, अब हिमाचल सरकार ने भी 29 अक्टूबर, गुरुवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है.

कल क्यों है छुट्टी?