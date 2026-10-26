हिमाचल के दुग्ध उत्पादकों को सुक्खू सरकार का तोहफा, 11 दिसंबर से 61 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा दूध
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों और आम लोगों की आमदनी बढ़ाना है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 4:06 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश सरकार 11 दिसंबर से दूध की खरीद कीमत बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करेगी. मुख्यमंत्री ने सोमवार को कुल्लू जिले के बजौरा में आयोजित जनसभा के दौरान यह घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करेगी. इससे पहले सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए दूध की खरीद कीमत बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय दुग्ध उत्पादकों को दूध के लिए 32 रुपये प्रति लीटर मिलते थे. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद यह कीमत बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर की थी. अब 11 दिसंबर से दूध की खरीद कीमत 61 रुपये प्रति लीटर की जाएगी. इससे पशुपालकों को अपने दूध का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
कच्ची हल्दी 150 रुपये प्रति किलो खरीदेगी सरकार
मुख्यमंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए कच्ची हल्दी की खरीद को लेकर भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से कच्ची हल्दी 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी. इसके अलावा प्राकृतिक तरीके से उगाई गई मक्की की खरीद 50 रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी. प्राकृतिक गेहूं के लिए 80 रुपये प्रति किलो का खरीद मूल्य तय किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना है, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर अवसर मिल सकें.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि गांवों में रहने वाले किसानों और ग्रामीण परिवारों के हाथों में पैसा पहुंचे. उन्होंने कहा कि जब किसानों और पशुपालकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिलेगा, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सकेगा.
'सत्ता सुख के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए'
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से सत्ता में आई है. उन्होंने दावा किया कि सरकार ने शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में बदलाव के लिए काम किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किए गए आकलन में हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश में पांचवें स्थान पर पहुंचा है. जबकि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश शिक्षा के मामले में 21वें स्थान पर था. मुख्यमंत्री ने इस बदलाव का श्रेय अपनी सरकार की ओर से किए गए प्रयासों को दिया.
'किसी भी अस्पताल में नहीं होगी डॉक्टरों की कमी'
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार डॉक्टरों की भर्ती कर रही है. उनका लक्ष्य है कि आने वाले समय में किसी भी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी न रहे और डिस्पेंसरी में भी पद खाली न रहें. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आगे भी काम करती रहेगी.
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