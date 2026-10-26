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हिमाचल के दुग्ध उत्पादकों को सुक्खू सरकार का तोहफा, 11 दिसंबर से 61 रुपये प्रति लीटर खरीदा जाएगा दूध

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV BHARAT )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश सरकार 11 दिसंबर से दूध की खरीद कीमत बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करेगी. मुख्यमंत्री ने सोमवार को कुल्लू जिले के बजौरा में आयोजित जनसभा के दौरान यह घोषणा की. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार 11 दिसंबर को अपने चार साल का कार्यकाल पूरा करेगी. इससे पहले सरकार ने दुग्ध उत्पादकों को राहत देने के लिए दूध की खरीद कीमत बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय दुग्ध उत्पादकों को दूध के लिए 32 रुपये प्रति लीटर मिलते थे. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद यह कीमत बढ़ाकर 51 रुपये प्रति लीटर की थी. अब 11 दिसंबर से दूध की खरीद कीमत 61 रुपये प्रति लीटर की जाएगी. इससे पशुपालकों को अपने दूध का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.

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