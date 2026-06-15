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परीक्षा पास न हुई तो प्राइमरी व मिडल में फेल होंगे बच्चे, जानिए सुक्खू सरकार ने किया कैसा व्यवस्था परिवर्तन?

नए संशोधन में पांचवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ाई में कमजोर बच्चों को उसी कक्षा में रोकने का प्रावधान लागू किया गया है.

HP GOVT AMENDMENT EDUCATION RULES
सुक्खू सरकार ने शिक्षा का अधिकार नियम-2025 में किया संशोधन (DIPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 10:30 PM IST

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शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यवस्था परिवर्तन किया है. सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2025 में एक और संशोधन किया है. इस बारे में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. साथ ही उसे गजट में प्रकाशित किया गया है. अब ये नए नियम हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (प्रथम संशोधन) नियम 2026 होगा.

इस संदर्भ में मुख्य रूप से दो बदलाव किए गए हैं. पहले बदलाव के तहत इस अधिनियम में स्कूलों को मान्यता देने के लिए 3 साल का अंतरिम मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. इसके लिए नियम 9 में संशोधन हुआ है. संशोधन के अनुसार स्कूलों की मान्यता की अवधि अब उस रूप में होगी, जैसी राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर अधिसूचित की जाएगी. इससे पहले नियमों में प्रावधान था कि शिक्षा उपनिदेशक या खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी तीन साल की अवधि के लिए अंतरिम मान्यता प्रदान करते थे. अब नए संशोधन में 3 साल वाली अवधि को हटा दिया गया है. दूसरा बदलाव यह हुआ है कि पांचवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ाई में कमजोर बच्चों को उसी कक्षा में रोकने का प्रावधान लागू किया गया है.

HP GOVT AMENDMENT EDUCATION RULES
शिक्षा सचिव ने जारी की अधिसूचना (NOTIFICATION)

यह व्यवस्था राज्य सरकार ने 2025 में कर ली थी. नियम 10-क में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अंत पर पांचवीं और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षा होगी. अब ये तय किया गया है कि इस परीक्षा को पास नहीं करने वाले बच्चों को सेम कक्षा में रोक कर दो महीने के बाद फिर से परीक्षा ली जाएगी. यदि इस परीक्षा में भी बच्चा असफल रहता है तो उसे पांचवीं और आठवीं कक्षा में ही रोक दिया जाएगा. हालांकि नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक यानी आठवीं कक्षा तक किसी भी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा और उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा. लेकिन अब राज्य सरकार ने संशोधन में फेल करने की प्रावधानों को नियमों का हिस्सा बना दिया गया है.

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