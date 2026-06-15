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परीक्षा पास न हुई तो प्राइमरी व मिडल में फेल होंगे बच्चे, जानिए सुक्खू सरकार ने किया कैसा व्यवस्था परिवर्तन?

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यवस्था परिवर्तन किया है. सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2025 में एक और संशोधन किया है. इस बारे में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. साथ ही उसे गजट में प्रकाशित किया गया है. अब ये नए नियम हिमाचल प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (प्रथम संशोधन) नियम 2026 होगा.

इस संदर्भ में मुख्य रूप से दो बदलाव किए गए हैं. पहले बदलाव के तहत इस अधिनियम में स्कूलों को मान्यता देने के लिए 3 साल का अंतरिम मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है. इसके लिए नियम 9 में संशोधन हुआ है. संशोधन के अनुसार स्कूलों की मान्यता की अवधि अब उस रूप में होगी, जैसी राज्य सरकार की तरफ से समय समय पर अधिसूचित की जाएगी. इससे पहले नियमों में प्रावधान था कि शिक्षा उपनिदेशक या खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी तीन साल की अवधि के लिए अंतरिम मान्यता प्रदान करते थे. अब नए संशोधन में 3 साल वाली अवधि को हटा दिया गया है. दूसरा बदलाव यह हुआ है कि पांचवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ाई में कमजोर बच्चों को उसी कक्षा में रोकने का प्रावधान लागू किया गया है.