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हिमाचल में बदले स्टडी लीव के नियम, अधिसूचना जारी, जानिए क्या कहते हैं नए नियम?

स्टडी लीव से जुड़े नियमों को 2 साल पहले 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा.

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हिमाचल में बदले स्टडी लीव के नियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 7:31 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्टडी लीव से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. राज्य सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन करते हुए स्टडी लीव से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं. इसको लेकर हिमाचल प्रदेश लोक भवन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में स्टडी लीव से जुड़े नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे. नए नियम बैक डेट से लागू होंगे. नए नियमों को 2 साल पहले 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा.

स्टडी लीव नियम और शर्तें!

अधिसूचना के तहत प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1972 के नियम 56 में कुछ बदलाव किए गए हैं. इसके अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी भारत के बाहर स्टडी लीव पर जाता है तो उसे अवकाश पर जाने से ठीक पहले मिलने वाले वेतन के बराबर लीव सैलरी मिलेगी. इसके साथ उसे महंगाई भत्ता (डीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) भी देय होगा. इसी प्रकार भारत में स्टडी लीव लेने वाले कर्मचारी को भी ड्यूटी के दौरान प्राप्त वेतन के बराबर लीव सैलरी के साथ नियम 60 के अनुसार डीए और एचआरए मिलेगा. हालांकि भारत में स्टडी लीव के दौरान पूरी दर से लीव सैलरी पाने के लिए कर्मचारी को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी प्रकार की स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम रोजगार से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है.

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हिमाचल में बदले स्टडी लीव के नियम (Notification)
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स्टडी लीव के दौरान कैसे मिलती है सैलरी?

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि स्टडी लीव के दौरान किसी कर्मचारी को स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम रोजगार से कोई राशि प्राप्त होती है तो उस राशि का समायोजन देय लीव सैलरी से किया जाएगा. हालांकि, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस समायोजन के बाद कर्मचारी की लीव सैलरी हाफ-पे लीव के दौरान मिलने वाली लीव सैलरी से कम नहीं होगी. वित्त विभाग ने इस अधिसूचना की प्रतियां सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन के लिए भेजी हैं.

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