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हिमाचल में बदले स्टडी लीव के नियम, अधिसूचना जारी, जानिए क्या कहते हैं नए नियम?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्टडी लीव से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. राज्य सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 में संशोधन करते हुए स्टडी लीव से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं. इसको लेकर हिमाचल प्रदेश लोक भवन की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना में स्टडी लीव से जुड़े नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे. नए नियम बैक डेट से लागू होंगे. नए नियमों को 2 साल पहले 7 अगस्त 2024 से प्रभावी माना जाएगा.

स्टडी लीव नियम और शर्तें!

अधिसूचना के तहत प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम,1972 के नियम 56 में कुछ बदलाव किए गए हैं. इसके अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी भारत के बाहर स्टडी लीव पर जाता है तो उसे अवकाश पर जाने से ठीक पहले मिलने वाले वेतन के बराबर लीव सैलरी मिलेगी. इसके साथ उसे महंगाई भत्ता (डीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) भी देय होगा. इसी प्रकार भारत में स्टडी लीव लेने वाले कर्मचारी को भी ड्यूटी के दौरान प्राप्त वेतन के बराबर लीव सैलरी के साथ नियम 60 के अनुसार डीए और एचआरए मिलेगा. हालांकि भारत में स्टडी लीव के दौरान पूरी दर से लीव सैलरी पाने के लिए कर्मचारी को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि वह किसी प्रकार की स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड या पार्ट-टाइम रोजगार से पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा है.