भारत सरकार में सचिव पद के पैनल में चयनित हुए ACS आर. डी. नज़ीम, डिप्टी CM ने दी बधाई

भारत सरकार में सचिव पद के पैनल में चयनित हुए ACS आर. डी. नज़ीम, डिप्टी CM ने दी बधाई
आर. डी. नज़ीम बतौर ACS खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, उद्योग और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 10, 2026 at 8:22 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार में ACS आर. डी. नज़ीम भारत सरकार के सचिव पैनल के लिए चयनित हुए हैं. हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने IAS आर. डी. नज़ीम को बधाई देते हुए इसकी जानकारी साझा की है. 1995 बैच के आईएएस अधिकारी आर. डी. नज़ीम राज्य सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर तैनात हैं. आर. डी. नज़ीम बतौर ACS खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, उद्योग और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण महकमों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. अब उनका चयन भारत सरकार में सचिव पद के पैनल में हुआ है. ऐसे में राज्य में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपने आधिकारिक सोशल हैंडल से IAS आर. डी. नज़ीम को बधाई दी है.
क्या है भारत सरकार में सचिव पैनल में चयन के मायने?
भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक सचिव के पैनल में चयनित का मतलब केंद्र सरकार में सचिव पद पर सेवाएं देने की योग्यता से है. यानी इस पैनल में शामिल होने का मतलब है कि वे अब केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सचिव के रूप में कार्य करने के लिए योग्य हो गए हैं. केंद्र सरकार के विभागों में सचिव की नियुक्ति इसी पैनल में शामिल केंद्रीय अधिकारियों में से होती है. हालांकि पैनल में शामिल होने मतलब सीधे केंद्र में सचिव के पद पर पदोन्नति होने से नहीं है.
क्या है सचिव पैनल में चयन की प्रक्रिया?
भारत सरकार के सचिव किसी भी मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में सर्वोच्च सिविल सेवक होते हैं. किसी भी वरिष्ठ आईएएस (IAS) या अन्य केंद्रीय सेवा के अधिकारी को केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग में सचिव बनने के लिए इस पैनल में शामिल होना होता है. केंद्रीय सचिव पैनल के लिए चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है. इसमें अधिकारी के पिछले कई वर्षों के कार्यों और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी ACR की गहन जांच की जाती है. इसके बाद चयनित अधिकारियों को सचिन पैनल में शामिल किया जाता है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की तैयारी तेज, सुप्रीम कोर्ट की 31 मार्च को डेडलाइन पर राज्य चुनाव आयोग ने दिए ये निर्देश
ये भी पढ़ें: हिमाचल में रसोई गैस को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, सभी जिलों से मांगी स्टॉक पोजिशन रिपोर्ट