भारत सरकार में सचिव पद के पैनल में चयनित हुए ACS आर. डी. नज़ीम, डिप्टी CM ने दी बधाई

ACS आर. डी. नज़ीम भारत सरकार के सचिव पैनल के लिए चयनित ( @Mukeshagnihotri )