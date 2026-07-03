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हिमाचल में डीए देने की तैयारी, 700 करोड़ का लोन ले रही सुक्खू सरकार, जानिए कब आएगा खजाने में पैसा?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस समय कर्मचारियों को कम से कम डीए की एक किश्त मिलने की चर्चाएं हैं. इन्हीं चर्चाओं के बीच सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य की कांग्रेस सरकार ने 700 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की है. कर्ज की ये रकम 13 साल के लिए ली जा रही है. इस संदर्भ में राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसे लेकर केंद्र सरकार की सहमति ली गई है और ये कर्ज विकास कार्यों के लिए है. हालांकि ये तकनीकी शब्दावली है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सुक्खू सरकार कर्मचारियों के डीए को लेकर कोई सुख की खबर दे सकती है. यदि कर्मचारियों को कम से कम तीन फीसदी डीए की एक किश्त देने की मंशा हो तो ये रकम (700 करोड़ रुपए) पर्याप्त है.

कब खजाने में आएगा पैसा?

राज्य सरकार के खजाने में ये रकम आठ जुलाई को आ जाएगी. लोन की इस रकम का ब्याज साल में दो बार चुकाया जाएगा. ये ब्याज की किश्तें जनवरी व जुलाई में दी जाएंगी. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इससे पहले भी जून महीने में 700 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. वो कर्ज दो किश्तों में लिया गया था. पहली किश्त के तौर पर चार सौ करोड़ रुपए व दूसरी किश्त के रूप में 300 करोड़ रुपए का लोन लिया गया था. अब जुलाई माह में फिर से लोन की अधिसूचना जारी की गई है. इस बार सात सौ करोड़ रुपए का लोन एक ही किश्त में है. पिछला लोन 24 जून को राज्य सरकार के खजाने में आ गया था.