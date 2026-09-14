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डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र में हिमाचल में करोड़ों का निवेश, UAE की कंपनियां भी करेंगी बड़ी इन्वेस्टमेंट, खुलेंगे रोजगार के अवसर

62 प्रमुख कंपनियों के साथ हिमाचल सरकार ने किया एमओयू ( IANS )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली है. राज्य सरकार ने प्रदेश में नया औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 62 प्रमुख कंपनियों के साथ करार (एमओयू) किए हैं। इन करारों के माध्यम से राज्य में न केवल करोड़ों रुपये का निवेश आएगा, बल्कि 25,404 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है. ये निवेश 16057 करोड़ रुपये का होगा. यह जानकारी विधानसभा में चुराह से विधायक डॉ. हंस राज द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई. निवेश आकर्षित करने के मामले में विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी प्रदेश में रुचि दिखाई है. प्रमुख क्षेत्रों में होगा निवेश उद्योग विभाग द्वारा दिए गए ब्योरे के अनुसार, प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों में फार्मास्यूटिकल्स (एपीआई यूनिट्स), ग्रीन एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी और प्रमुख राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं. ग्रीन एनर्जी में निवेश अबू धाबी की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 30 जनवरी 2024 को 770 करोड़ रुपये का समझौता, जिससे ग्रीन एनर्जी और आयुष/स्वास्थ्य अवसंरचना के तहत 500 रोजगार सृजित होंगे. दुबई की ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन के साथ 30 जनवरी 2024 को 450 करोड़ रुपये का करार, जिसके तहत मेडिकल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और जल शोधन क्षेत्र में 278 रोजगार की संभावना है. इसके अलावा दुबई की ही मकोसा ग्रीन एनर्जी एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और 80 लोगों के लिए रोजगार सृजन का अवसर होगा. सुरक्षा व रक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश