डिफेंस और एयरोस्पेस के क्षेत्र में हिमाचल में करोड़ों का निवेश, UAE की कंपनियां भी करेंगी बड़ी इन्वेस्टमेंट, खुलेंगे रोजगार के अवसर
हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बड़ी रफ्तार मिली है. राज्य सरकार ने 62 कंपनियों के साथ 16,057 करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 10:20 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली है. राज्य सरकार ने प्रदेश में नया औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 62 प्रमुख कंपनियों के साथ करार (एमओयू) किए हैं। इन करारों के माध्यम से राज्य में न केवल करोड़ों रुपये का निवेश आएगा, बल्कि 25,404 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है. ये निवेश 16057 करोड़ रुपये का होगा.
यह जानकारी विधानसभा में चुराह से विधायक डॉ. हंस राज द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न के जवाब में उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई. निवेश आकर्षित करने के मामले में विदेशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भी प्रदेश में रुचि दिखाई है.
प्रमुख क्षेत्रों में होगा निवेश
उद्योग विभाग द्वारा दिए गए ब्योरे के अनुसार, प्रदेश में निवेश करने वाली कंपनियों में फार्मास्यूटिकल्स (एपीआई यूनिट्स), ग्रीन एनर्जी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड एयरोस्पेस, इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी कई बड़ी और प्रमुख राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं.
ग्रीन एनर्जी में निवेश
अबू धाबी की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ 30 जनवरी 2024 को 770 करोड़ रुपये का समझौता, जिससे ग्रीन एनर्जी और आयुष/स्वास्थ्य अवसंरचना के तहत 500 रोजगार सृजित होंगे. दुबई की ग्लोबल बिजनेस फेडरेशन के साथ 30 जनवरी 2024 को 450 करोड़ रुपये का करार, जिसके तहत मेडिकल टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और जल शोधन क्षेत्र में 278 रोजगार की संभावना है. इसके अलावा दुबई की ही मकोसा ग्रीन एनर्जी एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये का निवेश करेगी और 80 लोगों के लिए रोजगार सृजन का अवसर होगा.
सुरक्षा व रक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश
राज्य में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र को मजबूती देने के लिए वर्ष 2026 की शुरुआत में ही बड़े करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. मेसर्स इंडसरो डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्रा. लि. (पुणे) के साथ 4 जनवरी 2026 को हस्ताक्षर किए गए करार के अनुसार यह कंपनी रक्षा व एरोस्पेस क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 1,800 लोगों को रोजगार मिलेगा. मेसर्स शिमना इंजीनियरिंग प्रा. लि. (कोलकाता) के साथ 4 जनवरी 2026 को हुए समझौते के तहत रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र में 450 करोड़ रुपये का निवेश होगा, जिससे 810 युवाओं को रोजगार मिलेगा.
स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और फार्मा सेक्टर पर विशेष जोर
स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए अहमदाबाद की मेसर्स लीलावती फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र में 300 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है, जिससे 1,500 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा. इंजीनियरिंग सेक्टर में चंडीगढ़ की मेसर्स स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइसेस लिमिटेड से 5 मार्च 2025 को हुए समझौते के अनुसार इंजीनियरिंग विनिर्माण में 1,400 करोड़ रुपये का भारी निवेश कर रही है, जिससे 1,000 नौकरियों का सृजन होगा.
फार्मास्यूटिकल्स एवं एपीआई
सोलन (लोधीमाजरा) स्थित मेसर्स ऐश्वर्या लाइफसाइंसेज (450 करोड़ रु. निवेश, 600 रोजगार), मेसर्स ग्लोबेला (500 करोड़ रु. निवेश, 125 रोजगार), मेसर्स इनोवा कैपटैब (400 करोड़ रु. निवेश, 425 रोजगार) जैसी कंपनियां एपीआई (Active Pharmaceutical Ingredients) इकाइयों की स्थापना कर रही हैं.
ये भी पढ़ें: पंचायत प्रतिनिधियों से बोले जयराम, जब बाबा रामदेव और कंगना में हो सकता है समझौता तो आपमें क्यों नहीं