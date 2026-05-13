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पीएम मोदी की अपील से हिमाचल के सोना कारोबारियों में बेचैनी, कहा 'मंदी की सर्जिकल स्ट्राइक'

पीएम की अपील के बाद अब ज्वेलरी शॉप के संचालकों का कहना है कि अगर इसी तरह से लोग सोने की खरीदारी अगर 1 साल के लिए बंद करते हैं, तो उससे उनके कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा. इसके अलावा उनके कारोबार से जुड़े हुए लोग और कारीगर भी बेरोजगार हो जाएं. वहीं, कई संचालकों के द्वारा बैंक से लोन लेकर अपना कारोबार शुरू किया गया है. ऐसे में वह बैंक की किश्त नहीं भर पाएंगे और उन्हें आर्थिक रूप से खासा नुकसान उठाना होगा.

"पीएम मोदी की ये अपील पहले से ही मंदी की मार झेल रहे स्वर्णकारों के लिए 'डेथ वारंट' जैसा है. सोने के बढ़ते दामों के कारण पहले ही इस व्यापार पर मंदी छाई हुई है, जो सोना पहले 5-6 लाख में आता था, आज उसके लिए 12-14 लाख रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. ऊंचे दामों के कारण उपभोक्ता पहले ही खरीदारी से पीछे हट रहे हैं, ऊपर से पीएम की अपील ने ग्राहकों का कॉन्फिडेंस पूरी तरह तोड़ दिया है." - अतुल टांगरी, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन

कुल्लू/शिमला: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीते दिनों आम जनता से अनावश्यक रूप से सोने की खरीदारी न करने की अपील की गई. इस अपील का असर अब देश भर में दिखने लगा है, जिससे सोने के कारोबार से जुड़ी बड़ी-बड़ी कंपनियों के शेयर भी अब घटने लगे हैं. एक ओर जहां पीएम इसे देश के 'फिजिकल डेफिसिट' को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कदम बता रहे हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन ने इसे व्यापार पर 'मंदी की सर्जिकल स्ट्राइक' करार दिया है.ऐसे में बड़े-बड़े सोना कारोबारी के साथ छोटे-छोटे ज्वेलरी शॉप पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है. पीएम मोदी की अपील के बाद से लोग ज्वेलरी शॉप का रुख नहीं कर रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पीएम की अपील पर जताई आपत्ति (ETV Bharat)

'60 हजार लोग हो जाएंगे बेरोजगार'

हिमाचल प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल टांगरी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब 2500 छोटे-बड़े कारोबारी हैं. इस क्षेत्र से करीब 60 हजार लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं. अगर व्यापार बंद हुआ, तो ये सभी बेरोजगार हो जाएंगे. अतुल टांगरी ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के 'इकोनॉमी विजन' का सम्मान करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है. जिला, प्रदेश और अब राष्ट्रीय स्तर पर ज्वेलर्स एसोसिएशन पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस अपील को वापस लेने की मांग कर रही है. उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 2 लाख सराफा कारोबारी हैं और करोड़ों लोग इस उद्योग से अपनी आजीविका चलाते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस तरह के बयान से उन्हें भविष्य में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं.

कुल्लू के सरवरी में ज्वेलरी शॉप संचालक हैपी वर्मा का कहना है, "ज्वेलरी शॉप के जरिए लोग सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार की अर्थव्यवस्था में भी सोने के कारोबार का अहम योगदान है. अगर सोने के कारोबारी ही बेरोजगार हो जाएंगे, तो वह किस तरह से सरकार को टैक्स दे पाएंगे और किस तरह से अपने स्टाफ का वेतन दे पाएंगे. प्रधानमंत्री के द्वारा जो अपील की गई है, उसमें यह संशोधन किया जाना चाहिए कि जिन्हें शादी ब्याह के लिए खरीदारी करनी है, वह इसे खरीद सकते हैं."

पीएम ने लोगों से की सोना न खरीदने की अपील (ETV Bharat)

ज्वेलरी शॉप के संचालकों की बढ़ी मुश्किलें

वहीं, अगर बात करें कुल्लू जिले की तो यहां पर करीब 250 से ज्यादा छोटी-बड़ी ज्वेलरी शॉप है. जहां लोग शादी ब्याह के लिए गहनों की खरीदारी करने के लिए पहुंचते हैं. पीएम मोदी की अपील के बाद सभी ज्वेलरी शॉप अब सूनी दिखाई दे रही हैं. ऐसे में सभी ज्वेलरी शॉप के संचालकों का कहना है कि पीएम मोदी के द्वारा जो अपील की गई है, वो अनावश्यक रूप से सोने की खरीद के लिए की गई है, लेकिन लोगों के बीच यह गलत संदेश जा रहा है कि सोने की खरीदारी बिल्कुल ही बंद कर दी जाए. ऐसे में पीएम मोदी को फिर से दोबारा आम जनता के बीच अपील करनी चाहिए.

अखाड़ा बाजार के ज्वेलरी शॉप संचालक राहुल का कहना है कि "प्रधानमंत्री के द्वारा जो अपील देश हित में की गई है वह सही है, लेकिन लोगों को चाहिए कि वह अनावश्यक रूप से सोने की खरीदारी ना करें. कई लोग सोने के बिस्किट या फिर ईंट खरीदते हैं. वह उन्हें न खरीदें. जब लोगों को जरूरत के अनुसार सोना चाहिए, तो वह दुकानों पर जाकर इसकी खरीदारी करें, ताकि ज्वेलरी शॉप से जुड़े सभी लोगों का भी रोजगार बना रहे." - राहुल, संचालक, ज्वेलरी शॉप, अखाड़ा बाजार कुल्लू

पीएम की अपील के बाद सोना कारोबार पर खतरा! (ETV Bharat)

'शादी-ब्याह के लिए सोने की खरीदारी कर सकते हैं लोग'

लोअर ढालपुर कुल्लू के ज्वेलरी शॉप के संचालक सरदार पवित्र सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो अपील की गई है, वह काफी हद तक सही है. लोग अनावश्यक रूप से सोने की खरीदारी ना करें, लेकिन शादी ब्याह के लिए जो लोग खरीदारी करते हैं, वे उसके लिए सोने को खरीद सकते हैं, क्योंकि बेटियों को अधिकतर परिवारों में जमीन का हिस्सा नहीं दिया जाता है और उन्हें शादी ब्याह में सोने के गहने भेंट किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि ज्वेलरी के कारोबार से बहुत लोग जुड़े हुए हैं. अगर इसी तरह से लोग सोने की खरीदारी बंद कर देंगे, तो इससे कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे.