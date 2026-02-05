ETV Bharat / state

'एशियन गेम्स से लौटी महिला खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी, हैंडबॉल विजेता टीम को 20 लाख का इनाम'

हिमाचल की अंडर-19 महिला हैंडबॉल टीम ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान को 30-20 से हराकर हासिल की ट्रॉफी.

HP Won Under 19 Handball Trophy
घुमारवीं में आयोजित राज्य स्तरीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में CM का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 5:34 PM IST

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के घुमारवीं में आयोजित राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप के समापन समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खिलाड़ियों और शिक्षा को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं हैं. सीएम सुक्खू ने कहा कि, एशियन गेम्स में भाग लेकर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार नौकरी देगी. उन्होंने कहा कि, प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी.

हैंडबॉल विजेता टीम को 20 लाख का इनाम

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घुमारवीं में आयोजित राष्ट्रीय अंडर-14 हैंडबॉल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया. प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में हिमाचल प्रदेश की टीम ने राजस्थान को हराकर राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजेता एवं उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया.

घुमारवीं में राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप (ETV Bharat)

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अंडर-14 हैंडबॉल प्रतियोगिता में विजेता बनी हिमाचल प्रदेश की टीम के लिए 20 लाख रुपए की इनामी राशि देने की घोषणा भी की. यह राशि टीम के खिलाड़ियों, कोच और टीम मेंबर्स को दी जाएगी. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि, "राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और आने वाले समय में खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. उन्होंने युवाओं से खेलों को करियर के रूप में अपनाने का आह्वान भी किया."

युवाओं से CM की अपील

मुख्यमंत्री ने घुमारवीं में आयोजित हैंडबॉल चैंपियनशिप में विजेता टीम को 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की. उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलते हैं और प्रदेश सरकार खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

घुमारवीं में आयोजित राज्य स्तरीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

सीएम सुक्खू ने कहा कि, वे स्वयं भी हैंडबॉल के खिलाड़ी रह चुके हैं और खेलों के महत्व को भली-भांति समझते हैं. खेल न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक मजबूती और अनुशासन भी सिखाते हैं. उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया और कहा कि खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकार हर स्तर पर सहयोग देगी.

हैंडबॉल चैंपियनशिप में सीएम के साथ कैबिनेट राजेश धर्माणी और रोहित ठाकुर (ETV Bharat)

सरकारी और निजी स्कूलों में मार्च से मोबाइल पर प्रतिबंध

शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि, "प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में मार्च महीने से मोबाइल फोन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. किसी भी छात्र को स्कूल परिसर में मोबाइल फोन लाने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों को मोबाइल की लत से दूर रखना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान केंद्रित करवाना है."

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में हिमाचल शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छुएगा.

