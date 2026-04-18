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हिमाचल में रहस्यमयी परिस्थितियों में 3 दिन से लापता 6 साल की मासूम, चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी

"बेटी सुबह घर के पास खेल रही थी और अचानक गायब हो गई. तीन दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. लोगों से अपील की है कि अगर किसी को भी बच्ची के बारे में कोई जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें." - रविंद्र कुमार, बच्ची के पिता

बच्ची के पिता रविंद्र कुमार ने बताया कि बुधवार सुबह करीब 8 बजे नायरा रोज की तरह अपने घर के पास ही खेल रही थी, लेकिन फिर वो अचानक नजरों से ओझल हो गई. जब कुछ देर तक वो दिखाई नहीं दी तो परिवार वालों ने उसे आसपास ढूंढना शुरू किया. पहले घर के आसपास, फिर खेतों, रास्तों और पड़ोसियों के घरों में तलाश की गई, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चला. इसके बाद मामले की सूचना तुरंत बड़सर पुलिस को दी गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खोज अभियान शुरू कर दिया.

आज चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है. पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार बच्ची को ढूंढा जा रहा है. बच्ची की मां मंजू का रो-रोकर बुरा हाल है और वो लगातार भगवान से अपनी बेटी की सलामती की दुआ मांग रही हैं. वहीं, पिता रविंद्र कुमार भी बेटी की तलाश में लगातार प्रशासन और ग्रामीणों के साथ जुटे हुए हैं. रहस्यमयी परिस्थितियों में मासूम के गायब हो जाने से पूरे गांव में दुख और चिंता का माहौल है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जब एक मासूम बच्ची रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई. बच्ची के गायब होने से पूरे क्षेत्र में चिंता, डर और बेचैनी का माहौल बना हुआ है. बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत कड़साई के गांव कलबाड़ा की रहने वाली करीब साढ़े 6 साल की बच्ची नायरा 15 अप्रैल से लापता है. तीन दिन बीत जाने के बावजूद बच्ची का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है. मासूम के यूं अचानक गायब होने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

लापता हुई 6 साल की बच्ची नायरा (Naira Family)

पुलिस और ग्रामीणों ने हर जगह की तलाश

हमीरपुर के एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले दिन स्थानीय पुलिस के साथ-साथ ग्रामीणों ने भी आसपास के क्षेत्रों, खेतों, जंगलों और सुनसान जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. कई घंटों तक चले इस अभियान के बावजूद कोई सफलता हाथ नहीं लगी. दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन को और तेज करते हुए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया गया. पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद से गांव और आसपास के दुर्गम इलाकों की निगरानी की. ऊंचाई वाले क्षेत्रों, झाड़ियों और कठिन पहुंच वाले स्थानों को ड्रोन से खंगाला गया, लेकिन तब भी नायरा का कोई सुराग सामने नहीं आया.

तीसरे दिन SDRF टीम भी सर्च ऑपरेशन में हुई शामिल

एसपी बलबीर सिंह ठाकुर ने कहा कि इसके बाद तीसरे दिन एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. एसडीआरएफ के जवानों ने पुलिस और ग्रामीणों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया. इन टीमों ने जंगल, खड्ड, खेत, रास्ते और आसपास के हर संभावित क्षेत्र में गहन तलाशी ली. बावजूद इसके, बच्ची का कोई पता नहीं चल सका. आज चौथे दिन भी सुबह से ही सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया है. पुलिस अधिकारियों की निगरानी में टीमें अलग-अलग हिस्सों में बच्ची की तलाश कर रही हैं. स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में खोज अभियान में सहयोग दे रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बच्ची का पता नहीं चलता, तब तक वे प्रशासन के साथ हर संभव मदद करते रहेंगे.

"पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. मामले को गंभीरता से लिया गया है और सभी टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं. बच्ची की जल्द बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं." - बलबीर सिंह ठाकुर, एसपी हमीरपुर

बच्ची की मां का रो-रोकर बुरा हाल

बच्ची की मां मंजू ने प्रशासन और सरकार से भावुक अपील करते हुए कहा कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द सुरक्षित ढूंढा जाए. बच्ची की मां के आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं. रो-रोकर परिवार की हालत खराब है. हर दिन परिवार पर भारी बीत रहा है. वहीं, कड़साई पंचायत के पूर्व प्रधान एवं स्थानीय निवासी रोमी कुमार ने बताया कि पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं. ग्रामीण भी पूरी ताकत के साथ खोज अभियान में शामिल हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बच्ची का पता चल जाएगा.