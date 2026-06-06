ETV Bharat / state

हिमाचल से कोलकाता के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू, सांसद अनुराग ठाकुर ने 'गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस' को दिखाई हरी झंडी

रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन संख्या 12325/12326 गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से संचालित होगी. यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार सुबह 6:10 बजे अंब अंदौरा से रवाना होकर लगभग 31 घंटे 50 मिनट की यात्रा के बाद कोलकाता पहुंचेगी. वहीं वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक गुरुवार सुबह 7:40 बजे कोलकाता से चलेगी और शुक्रवार शाम 4:55 बजे अंब अंदौरा पहुंचेगी. यह ट्रेन अपने सफर के दौरान आसनसोल, पटना जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरेगी. इससे यात्रियों को कई महत्वपूर्ण शहरों तक सीधा रेल संपर्क उपलब्ध होगा.

ऊना: हिमाचल प्रदेश को भारतीय रेलवे से एक बड़ी सौगात मिली है. अब ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई है. शनिवार को हमीरपुर से भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने 'गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस' ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इस नई रेल सेवा से हिमाचल के यात्रियों को पूर्वी भारत तक पहुंचने के लिए अधिक सुविधाजनक और सीधा विकल्प मिलेगा.

नई रेल सेवा से ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और आसपास के जिलों के लोगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है. धार्मिक यात्राओं, शिक्षा, व्यवसाय और पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान और सुविधाजनक होगी. इसके साथ ही प्रदेश और पूर्वी भारत के बीच आवाजाही बढ़ने से पर्यटन गतिविधियों को भी नई गति मिल सकती है.

31 घंटे 50 मिनट में यात्रा पूरी करेगी ट्रेन (ETV BHARAT)

'हिमाचल के लिए बड़ी उपलब्धि'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह रेल सेवा हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. उन्होंने कहा कि ऊना प्रदेश का एकमात्र जिला है जो पूर्ण रूप से ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का विस्तार ऊना तक किया है, जिससे प्रदेशवासियों और विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिली है. उन्होंने कहा कि भविष्य में अंबाला और चंडीगढ़ तक संचालित होने वाली कुछ अन्य ट्रेनों को भी ऊना तक विस्तारित करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे हिमाचल की रेल सेवाएं और मजबूत होंगी.

अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

कांग्रेस सरकार पर भी साधा निशाना

इस दौरान अनुराग ठाकुर ने प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को पहले भाजपा द्वारा उठाया जाता था, उन्हें राजनीतिक बयानबाजी बताया जाता था, लेकिन अब कांग्रेस के अपने नेता भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर जनता में असंतोष बढ़ रहा है और कांग्रेस के भीतर से भी आवाजें उठने लगी हैं.

ये भी पढ़ें: जिला परिषद-बीडीसी की 'एक दिन की वैल्यू' पर घिरे सीएम सुक्खू, अब दी ये सफाई

ये भी पढ़ें: दोस्ती की मिसाल! ब्यास में डूबते दो दोस्त को बचाने कूदा शख्स, अपनी जान देकर मित्रों को दिया 'जीवनदान'