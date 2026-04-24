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जनगणना 2027: हिमाचल में 16 जून से शुरू होगा पहला चरण, गलत जानकारी देने या जानकारी छुपाने पर होगी कार्रवाई

जनगणना 2027 के लिए हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आम लोगों के लिए अधिसूचना जारी की गई है.

HP GAD Notification for Census 2027
जनगणना 2027 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 2:20 PM IST

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शिमला: साल 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर देशभर में तैयारी शुरू हो गई हैं. इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में जनगणना को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की गई है. प्रदेश के राज्यपाल ने जनगणना नियम, 1990 के उप-नियम 8 के तहत आम लोगों में जनगणना की जागरूकता को लेकर यह अधिसूचना जारी की है. प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना में जनता के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि लोग सेंसेस अधिकारी को जानकारी देने के लिए कानूनी कानूनी रूप से बाध्य हैं. जानबूझकर जानकारी छुपाने या गलत जानकारी देने पर दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है.

पहली डिजिटल जनगणना

अधिसूचना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा. इसमें हाउस लिस्टिंग और आवास संबंधी जानकारी जुटाई जाएगी. इस चरण में लोगों को स्व-गणना का विकल्प भी दिया जाएगा, जिसे हाउस लिस्टिंग शुरू होने से पहले 15 दिनों की अवधि में पूरा किया जा सकेगा. यह जनगणना डिजिटल माध्यम से दो चरणों में पूरी की जाएगी. केंद्र का कहना है कि यह भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी.

HP GAD Notification for Census 2027
जनगणना 2027 को लेकर आम जनता के लिए अधिसूचना (Notification)

चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण तय करने में होगी भूमिका

दूसरा चरण फरवरी 2027 में आयोजित होगा, जिसमें जनसंख्या की विस्तृत गणना की जाएगी. हालांकि, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां बर्फ गिरने की संभावनाएं रहती हैं, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जनगणना का कार्यक्रम सितंबर 2026 में ही संपन्न किया जाएगा. राज्य सरकार ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे जनगणना अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दें और सही व सटीक जानकारी उपलब्ध कराएं. जनगणना आंकड़ों से मकानों की स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं, साक्षरता, धर्म, आर्थिक स्थिति की जानकारियां जुटाई जाएंगी. जिसके आधार पर सरकारें भविष्य में नीति निर्माण कर सके. इसके अलावा, चुनावी क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण तय करने में भी इन आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होंगी.

HP GAD Notification for Census 2027
जनगणना 2027 को लेकर आम जनता के लिए अधिसूचना (Notification)

जानकारी देने के लिए कानून रूप से होंगे बाध्य, पर यहां रहेगी छूट

जनगणना अधिनियम, 1948 का हवाला देते हुए अधिसूचना में नागरिकों के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना अधिकारी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है. सभी व्यक्ति सेंसस अधिकारी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए कानून रूप से बाध्य होंगे. साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर या परिसर में जनगणना अधिकारियों को प्रवेश की अनुमति देनी होगी. हालांकि, स्थानीय रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार कुछ छूट भी दी जा रही है. जैसे महिलाओं को कुछ पारंपरिक परिस्थितियों में नाम बताने से छूट दी गई है.

HP GAD Notification for Census 2027
जनगणना 2027 को लेकर आम जनता के लिए अधिसूचना (Notification)

गलत जानकारी दी या छुपाई तो हो सकती है सजा

अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है, प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करता है या जनगणना कार्य में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. ऐसे मामलों में जुर्माना और गंभीर स्थिति में कारावास तक हो सकता है. सरकार की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जनगणना कार्यालय में अनधिकृत प्रवेश कर जनगणना कार्य में बाधा डालने का प्रयास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हजार रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है. इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति की भाग (क) के अंतर्गत दोषसिद्धि होती है, तो उसे कारावास से भी दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि 3 साल तक हो सकती है.

HP GAD Notification for Census 2027
जनगणना 2027 को लेकर आम जनता के लिए अधिसूचना (Notification)

एकत्रित जानकारी पूरी तरह से गोपनीय

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान इकट्ठी की गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसे किसी भी न्यायिक या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जनगणना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के दौरान तैयार की गई किसी पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या धारा 10 के तहत दी गई अनुसूची का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा. साथ ही, इनमें दर्ज कोई भी जानकारी किसी सिविल या अन्य आपराधिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं होगी.

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