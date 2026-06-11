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साउथ की मंडियों में छाया हिमाचल का लहसुन, किसानों को मिल रहे ये दाम

हिमाचल में गर्मी और बारिश ने लहसुन की फसल हुई खराब, किसानों को ग्रेड के हिसाब से मिल रहे दाम.

Himachal garlic Demand in Other States
बाहरी राज्यों में हिमाचली लहसुन की डिमांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 6:24 PM IST

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सोलन: हिमाचल प्रदेश की अधिकांश मंडियों में लहसुन का व्यापार शुरू हो गया है. सोलन सब्जी मंडी में इन दिनों सिरमौर के शिलाई, रेणुका, टिम्बी, रोनहाट, से लहसुन आ रहा हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश की मंडियों से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की बड़ी मंडियों में लहसुन की सप्लाई की जा रही है. इसी के साथ किसानों को भी लहसुन के बढ़िया दाम मिल रहे हैं. मंडी में A, B और C ग्रेड के हिसाब से किसानों को ₹50 से लेकर ₹140 तक प्रति किलो के दाम मिल रहे हैं.

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सब्जी मंडी में किसानों को मिल रहे अच्छे दाम (ETV Bharat)

दिल्ली में सफेद, साउथ की में पिंक लहसुन की डिमांड

लहसुन का बड़े स्तर पर व्यापार करने वाले आढ़ती बृजपाल पुंडीर और पदम पुंडीर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और राजगढ़ वाले क्षेत्र में पिंक लहसुन होता है, जिनकी डिमांड साउथ की बड़ी मंडियों में लगातार रहती है. वहीं, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्र सोलन, सिरमौर , कुल्लू, बिलासपुर, शिमला और मंडी से आने वाले सफेद लहसुन की डिमांड दिल्ली में रहती है.

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बाहरी राज्यों में बढ़ी हिमाचली लहसुन की मांग (ETV Bharat)

लहसुन की 30 प्रतिशत फसल हुई खराब

आढ़ती बृजपाल पुंडीर और पदम पुंडीर ने बताया कि इस बार लहसुन की फसल में शिकायत देखने को मिल रही है. साउथ की बड़ी मंडियों में हिमाचल का लहसुन जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिस तरह से हिमाचल में अप्रैल माह में भीषण गर्मी हुई और मई माह में बारिश हुई तो लहसुन का फूल अच्छे से नहीं बन पाया और लहसुन में पानी भरा है, जिसके कारण लहसुन खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में करीब 30% फसल लहसुन की फसल इस बार खराब हो गई है. हालांकि बावजूद इसके किसानों को इसके बढ़िया दाम देखने को मिल रहे हैं.

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सब्जी मंडी सोलन (ETV Bharat)

"सोलन सब्जी मंडी में साल 2010 तक लहसुन व्यापार का दबदबा हुआ करता था, लेकिन अब प्रदेश के कुल्लू, बिलासपुर और सिरमौर के अलग-अलग क्षेत्र में मंडियां खुलने से सोलन सब्जी मंडी में लहसुन व्यापार पर गहरा असर पड़ा है, क्योंकि सिरमौर में 20 किलोमीटर दूरी के बाद मंडियां खुल चुकी हैं, जिस कारण सोलन मंडी में जो सिरमौर का लहसुन पहुंचता था, वह नहीं पहुंच पा रहा है." - बृजपाल पुंडीर, आढ़ती, सब्जी मंडी सोलन

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गर्मी-बारिश से लहसुन की फसल हुई खराब (ETV Bharat)

इंडिया के लहसुन व्यापार पर क्यों पड़ रहा असर ?

आढ़ती बृजपाल पुंडीर और पदम पुंडीर ने बताया कि चाइना का लहसुन जो मिडल ईस्ट के सऊदी अरब, ईरान, इराक और दुबई के क्षेत्र में जाता था, वो इस बार यूएस-ईरान की लड़ाई के चलते नहीं जा पा रहा है. जिसका असर भी व्यापार पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस बार भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, जहां पर भारत से लहसुन की सप्लाई की जाती थी, उस पर भी असर जरूर पड़ रहा है, क्योंकि इन क्षेत्रों में चाइना का लहसुन पहुंच रहा है. उन्होंने बताया कि चाइना का लहसुन अगस्त माह में शुरू होगा, लेकिन इसका असर अभी से होना शुरू हो गया है.

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