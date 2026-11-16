हिमाचल सरकार के GAD पूल में 77 गाड़ियां, एक साल में तेल पर खर्ची 2.5 करोड़ से अधिक की रकम
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सेशन के पहले दिन लगे एक सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 4:34 PM IST
शिमला: हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के पूल में मौजूद गाड़ियों ने एक साल में दो करोड़ रुपए से अधिक का तेल फूंका है. जीएडी के पूल में कुल 77 वाहन हैं. एक साल की अवधि (पहली अगस्त 2026) तक इन वाहनों में 2 करोड़, 05 लाख, 45 हजार 930 रुपए का पेट्रोल-डीजल भरा गया. सबसे अधिक पेट्रोल सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के ओएसडी रितेश कपरेट की गाड़ी में यूज हुआ है.
रितेश कपरेट को जीएडी पूल से इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दी गई है. एक साल में ये गाड़ी 31624 किलोमीटर चली और इसमें 3.90 लाख रुपए से अधिक का तेल प्रयोग हुआ है. इसी प्रकार सीएम सुक्खू के सचिव का कार्यभार संभाल रहे आईएएस राकेश कंवर की गाड़ी में यूज हुआ. राकेश कंवर के पास शिक्षा सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं. आईएएस राकेश कंवर इस समय जीएडी पूल की कोरोला आल्टिस गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं. एक साल में ये गाड़ी 25 हजार किलोमीटर से अधिक चली है. इस दौरान कोरोला गाड़ी में 3 लाख, 41 हजार, 966 रुपए का तेल डाला गया.
ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सेशन के पहले दिन लगे एक सवाल के लिखित जवाब में सामने आई है. ये सवाल भरमौर से भाजपा विधायक डॉ. जनक राज ने किया था. अतारांकित सवाल संख्या1733 के तहत डॉ. जनक राज ने जीएडी पूल की कुल गाड़ियों व उनमें एक साल में यूज हुए तेल की जानकारी चाही थी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस सवाल का जवाब दिया गया है. जीएडी पूल में कुल 77 वाहन हैं. उनमें से जिन वाहनों का प्रयोग किया गया, उन्हें लेकर जवाब में सारी जानकारी प्रदान की गई है.
जीएडी पूल से चीफ सेक्रेटरी केके पंत को इनोवा हाइक्रॉस गाड़ी दी गई है. ये गाड़ी कुल 12858 किलोमीटर चली है और एक साल में इसमें 1.46 लाख से अधिक का तेल डाला गया. सबसे कम पेट्रोल आईएफएस अधिकारी सुशील कुमार सिंगला ने यूज किया. उन्हें जीएडी पूल से कोरोला आल्टिस गाड़ी दी गई है, जिसमें एक साल में कुल 76202 रुपए का तेल डाला गया और ये गाड़ी 6432 किलोमीटर चली.
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