ETV Bharat / state

क्या हिमाचल में स्मार्ट मीटर पर भी मिलेगी फ्री बिजली? जान लीजिए पूरी सच्चाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. राज्य में तेजी से लगाए जा रहे स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर लोगों में जो आशंकाएं थीं, सरकार ने उन पर पूरी तरह विराम लगा दिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद उपभोक्ताओं को पहले की तरह 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी. यानी मीटर बदला है, लेकिन फ्री बिजली की सुविधा में कोई कटौती नहीं की गई है. इस घोषणा से लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है.

स्मार्ट मीटर पर भी मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने स्पष्ट किया है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने से बिजली सब्सिडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. जिन उपभोक्ताओं को अभी तक 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही थी, उन्हें आगे भी यह सुविधा उसी तरह मिलती रहेगी. बोर्ड के अनुसार स्मार्ट मीटर केवल खपत मापने का एक आधुनिक उपकरण है, इसका टैरिफ या सब्सिडी नीति से कोई संबंध नहीं है.

अब तक लग चुके हैं 7.5 लाख स्मार्ट मीटर

विद्युत बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक करीब 7.5 लाख स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जा चुके हैं. आने वाले समय में शेष उपभोक्ताओं के यहां भी चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे. बोर्ड का कहना है कि यह बदलाव पूरी तरह तकनीकी सुधार के तहत किया जा रहा है, ताकि बिजली बिलिंग व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी और सटीक बनाया जा सके.

अफवाहों पर न दें ध्यान

प्रवक्ता ने कहा कि सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर को लेकर कई तरह की भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं. कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिल बढ़ जाएगा या फ्री यूनिट की सुविधा खत्म हो जाएगी, जबकि यह पूरी तरह गलत है. बोर्ड ने साफ किया कि स्मार्ट मीटर का उद्देश्य केवल वास्तविक खपत के आधार पर बिल तैयार करना है.