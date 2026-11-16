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एक साथ आंगन में उतरीं चार दुल्हनें, हाटी संस्कृति की परंपरा निभाकर 10 भाइयों के परिवार ने जीता दिल

सिरमौर में चार भाइयों की एक साथ हुई शादी ( ETV Bharat )

सिरमौर: रामायण में राजा दशरथ के चारों पुत्रों के विवाह का प्रसंग तो आपने सुना होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के शिल्ला गांव में एक परिवार ने भी कुछ ऐसी ही अनूठी मिसाल पेश की है. यहां 10 भाइयों के परिवार में चार युवकों की शादियां एक ही दिन और एक ही शुभ मुहूर्त में संपन्न हुईं. सुबह एक ही घर से चार अलग-अलग दिशाओं में चार बारातें निकलीं और विवाह की रस्में पूरी होने के बाद चारों दूल्हे अपनी जीवनसंगिनियों के साथ वापस घर पहुंचे.

एक ही आंगन में जब चार दुल्हनों का गृह प्रवेश हुआ तो परिवार की खुशियां देखते ही बनीं. परिवार के चाचा नारायण सिंह ने इस अनूठे आयोजन का जिक्र करते हुए राजा दशरथ का उदाहरण दिया. नारायण सिंह ने कहा, "राजा दशरथ भी अपने चारों पुत्रों की बारात एक साथ लेकर गए थे. उनके अनुसार, यह आयोजन हाटी संस्कृति की पारिवारिक परंपरा, आपसी एकजुटता और संयुक्त परिवार की भावना को दर्शाता है".

एक परिवार के चार भाइयों की शादी एक साथ हुई (ETV Bharat) एक घर से चार दिशाओं में निकलीं बारातें शिल्ला गांव में चार शादियों का यह आयोजन परिवार के लिए बेहद खास रहा. विवाह के दिन सुबह से ही घर में उत्सव का माहौल था. परिवार के सदस्य और रिश्तेदार चारों विवाह की तैयारियों में जुटे हुए थे. तय शुभ मुहूर्त के अनुसार एक ही घर से चारों दूल्हों की बारातें अलग-अलग दिशाओं में रवाना हुईं. चारों विवाह अलग-अलग गांवों में संपन्न हुए, लेकिन सभी के लिए दिन और मुहूर्त एक ही रखा गया. एक ही दिन एक ही शुभ मुहुर्त में हुई चार भाइयों की शादी (ETV Bharat) विवाह की रस्में पूरी होने के बाद चारों दूल्हे अपनी-अपनी दुल्हनों के साथ शिल्ला गांव स्थित घर लौटे. इसके बाद एक ही आंगन में चारों बहुओं का स्वागत किया गया. चार दुल्हनों का एक साथ गृह प्रवेश इस आयोजन का सबसे यादगार पल बन गया. परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने मिलकर इस खुशी को साझा किया. चार दूल्हे और चार दुल्हनें, जानिए किसका किससे हुआ विवाह? इस सामूहिक विवाह में भवान सिंह पुत्र प्रताप सिंह का विवाह मटियाना गांव की शिवानी के साथ हुआ. वहीं, रविंद्र चौहान, जो सेना में सेवाएं दे रहे हैं, ने दुगाना गांव की रवीना के साथ सात फेरे लिए. इसी परिवार के विजय चौहान पुत्र सुरेंद्र सिंह ने बालीकोटी के चाकरी गांव की प्रमिला को अपनी जीवनसंगिनी बनाया, जबकि अजय चौहान का विवाह कोड़गा के बिरखाना गांव की सुनीता के साथ संपन्न हुआ. चारों जोड़ों के विवाह के लिए एक ही दिन और शुभ मुहूर्त तय किया गया था. इसी के अनुसार एक ही घर से चार बारातें निकलीं और विवाह के बाद चारों दुल्हनें एक ही परिवार का हिस्सा बनकर एक आंगन में पहुंचीं. चाचा नारायण सिंह ने राजा दशरथ का दिया उदाहरण विवाहित युवकों के चाचा नारायण सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में इस आयोजन को लेकर बताया कि चार शादियां एक साथ करवाने के पीछे परिवार की सामूहिक सोच और आपसी सहमति रही. उन्होंने कहा कि जिस तरह राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों की बारात एक साथ लेकर गए थे, उसी तरह उनके परिवार में भी चार विवाह एक साथ संपन्न हुए हैं. नारायण सिंह के अनुसार, यह आयोजन हाटी संस्कृति की परंपरा और पारिवारिक एकजुटता की भावना से जुड़ा है. परिवार में सभी लोग मिल-जुलकर रहते हैं और एक-दूसरे की खुशियों में सहभागी बनते हैं. उन्होंने बताया कि जब परिवार में कई विवाह होने हों तो उन्हें एक साथ आयोजित करने से सभी सदस्य एक ही आयोजन में शामिल हो पाते हैं. इससे विवाह का खर्च भी कम होता है और परिवार की जिम्मेदारियां भी सामूहिक रूप से पूरी होती हैं. परिवार ने एक साथ किया 4 बहुओं का स्वागत (ETV Bharat) पांच शादियां एक साथ करने की थी योजना, एक विवाह करना पड़ा स्थगित