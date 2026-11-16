एक साथ आंगन में उतरीं चार दुल्हनें, हाटी संस्कृति की परंपरा निभाकर 10 भाइयों के परिवार ने जीता दिल
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के शिल्ला गांव में एक ही दिन और शुभ मुहूर्त में चार भाइयों की शादियां हुई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:54 PM IST
सिरमौर: रामायण में राजा दशरथ के चारों पुत्रों के विवाह का प्रसंग तो आपने सुना होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के शिल्ला गांव में एक परिवार ने भी कुछ ऐसी ही अनूठी मिसाल पेश की है. यहां 10 भाइयों के परिवार में चार युवकों की शादियां एक ही दिन और एक ही शुभ मुहूर्त में संपन्न हुईं. सुबह एक ही घर से चार अलग-अलग दिशाओं में चार बारातें निकलीं और विवाह की रस्में पूरी होने के बाद चारों दूल्हे अपनी जीवनसंगिनियों के साथ वापस घर पहुंचे.
एक ही आंगन में जब चार दुल्हनों का गृह प्रवेश हुआ तो परिवार की खुशियां देखते ही बनीं. परिवार के चाचा नारायण सिंह ने इस अनूठे आयोजन का जिक्र करते हुए राजा दशरथ का उदाहरण दिया. नारायण सिंह ने कहा, "राजा दशरथ भी अपने चारों पुत्रों की बारात एक साथ लेकर गए थे. उनके अनुसार, यह आयोजन हाटी संस्कृति की पारिवारिक परंपरा, आपसी एकजुटता और संयुक्त परिवार की भावना को दर्शाता है".
एक घर से चार दिशाओं में निकलीं बारातें
शिल्ला गांव में चार शादियों का यह आयोजन परिवार के लिए बेहद खास रहा. विवाह के दिन सुबह से ही घर में उत्सव का माहौल था. परिवार के सदस्य और रिश्तेदार चारों विवाह की तैयारियों में जुटे हुए थे. तय शुभ मुहूर्त के अनुसार एक ही घर से चारों दूल्हों की बारातें अलग-अलग दिशाओं में रवाना हुईं. चारों विवाह अलग-अलग गांवों में संपन्न हुए, लेकिन सभी के लिए दिन और मुहूर्त एक ही रखा गया.
विवाह की रस्में पूरी होने के बाद चारों दूल्हे अपनी-अपनी दुल्हनों के साथ शिल्ला गांव स्थित घर लौटे. इसके बाद एक ही आंगन में चारों बहुओं का स्वागत किया गया. चार दुल्हनों का एक साथ गृह प्रवेश इस आयोजन का सबसे यादगार पल बन गया. परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने मिलकर इस खुशी को साझा किया.
चार दूल्हे और चार दुल्हनें, जानिए किसका किससे हुआ विवाह?
इस सामूहिक विवाह में भवान सिंह पुत्र प्रताप सिंह का विवाह मटियाना गांव की शिवानी के साथ हुआ. वहीं, रविंद्र चौहान, जो सेना में सेवाएं दे रहे हैं, ने दुगाना गांव की रवीना के साथ सात फेरे लिए. इसी परिवार के विजय चौहान पुत्र सुरेंद्र सिंह ने बालीकोटी के चाकरी गांव की प्रमिला को अपनी जीवनसंगिनी बनाया, जबकि अजय चौहान का विवाह कोड़गा के बिरखाना गांव की सुनीता के साथ संपन्न हुआ. चारों जोड़ों के विवाह के लिए एक ही दिन और शुभ मुहूर्त तय किया गया था. इसी के अनुसार एक ही घर से चार बारातें निकलीं और विवाह के बाद चारों दुल्हनें एक ही परिवार का हिस्सा बनकर एक आंगन में पहुंचीं.
चाचा नारायण सिंह ने राजा दशरथ का दिया उदाहरण
विवाहित युवकों के चाचा नारायण सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में इस आयोजन को लेकर बताया कि चार शादियां एक साथ करवाने के पीछे परिवार की सामूहिक सोच और आपसी सहमति रही. उन्होंने कहा कि जिस तरह राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों की बारात एक साथ लेकर गए थे, उसी तरह उनके परिवार में भी चार विवाह एक साथ संपन्न हुए हैं.
नारायण सिंह के अनुसार, यह आयोजन हाटी संस्कृति की परंपरा और पारिवारिक एकजुटता की भावना से जुड़ा है. परिवार में सभी लोग मिल-जुलकर रहते हैं और एक-दूसरे की खुशियों में सहभागी बनते हैं. उन्होंने बताया कि जब परिवार में कई विवाह होने हों तो उन्हें एक साथ आयोजित करने से सभी सदस्य एक ही आयोजन में शामिल हो पाते हैं. इससे विवाह का खर्च भी कम होता है और परिवार की जिम्मेदारियां भी सामूहिक रूप से पूरी होती हैं.
पांच शादियां एक साथ करने की थी योजना, एक विवाह करना पड़ा स्थगित
इस आयोजन से जुड़ी एक और खास बात चाचा नारायण सिंह ने साझा की. उन्होंने बताया कि शुरुआत में परिवार में पांच शादियां एक साथ करने की योजना बनाई गई थी. यदि यह योजना पूरी हो जाती तो एक ही समय में परिवार में पांच नई बहुएं आतीं और पांच विवाह एक साथ संपन्न होते. हालांकि, किन्हीं कारणों से एक शादी को स्थगित करना पड़ा. इस वजह से तय कार्यक्रम के अनुसार चार ही विवाह एक साथ हो सके. इसके बावजूद चार दुल्हनों का एक ही दिन परिवार में आगमन पूरे परिवार के लिए बेहद खास और यादगार बन गया.
10 भाइयों का परिवार, आज भी नहीं हुआ जमीन का बंटवारा
इस अनूठे विवाह समारोह की सबसे बड़ी विशेषता केवल चार शादियां नहीं, बल्कि परिवार की एकजुटता भी है. शिल्ला गांव का यह परिवार 10 भाइयों का है और आज भी सभी संयुक्त रूप से रहते हैं. परिवार में जमीन का बंटवारा तक नहीं हुआ है. चारों नई बहुओं के आने से पहले परिवार में कुल 38 सदस्य थे. अब चार बहुओं के आगमन के बाद परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है. इतने बड़े परिवार का एक साथ रहना और आपसी प्रेम व तालमेल के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना अपने आप में एक मिसाल है. आज के दौर में जहां संयुक्त परिवारों की परंपरा धीरे-धीरे कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, वहीं इस परिवार ने एक साथ रहकर अपनी पारिवारिक एकता को कायम रखा है. चार शादियों को एक ही दिन आयोजित करने का फैसला भी इसी सामूहिक सोच का उदाहरण है.
गिरिपार की संस्कृति में आज भी जीवित है संयुक्त परिवार की परंपरा
सिरमौर जिले का गिरिपार क्षेत्र अपनी विशिष्ट लोक संस्कृति, रीति-रिवाजों और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है. यहां पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों में सामूहिक भागीदारी को विशेष महत्व दिया जाता है. हाटी संस्कृति में परिवार और समाज की एकजुटता की भावना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. शिल्ला गांव में हुआ यह आयोजन इसी सांस्कृतिक और पारिवारिक परंपरा की झलक दिखाता है.
पंचायत प्रधान गुमान सिंह ने भी संयुक्त परिवार व्यवस्था को गिरिपार की संस्कृति का हिस्सा बताया. उनके अनुसार, क्षेत्र में आज भी कई परिवार एक साथ रहकर अपनी पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं. गिरिपार में जोड़ीदार विवाह परंपरा का भी अपना विशेष महत्व रहा है. इससे पहले कमरऊ गांव में भी एक परिवार के चार भाइयों के एक साथ विवाह करने का मामला चर्चा में आया था. शिल्ला गांव में चार शादियों का यह आयोजन एक बार फिर क्षेत्र की पारिवारिक परंपराओं और आपसी एकजुटता को चर्चा में ले आया है.
चार दुल्हनें, एक आंगन और 42 सदस्यों की खुशियां
शिल्ला गांव के इस परिवार की कहानी केवल एक साथ चार शादियां करने तक सीमित नहीं है. यह उस सोच की भी मिसाल है, जिसमें परिवार के सदस्य एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और अपनी खुशियों को मिल-जुलकर मनाते हैं. एक ही घर से चार दिशाओं में बारातों का निकलना, अलग-अलग गांवों में विवाह की रस्में पूरी होना और फिर चारों दुल्हनों का एक ही आंगन में स्वागत किया जाना इस आयोजन को खास बनाता है.
हाटी संस्कृति से जुड़ी पारिवारिक परंपरा और 10 भाइयों के परिवार का आज भी एक साथ रहना इस आयोजन की खास पहचान है. 42 सदस्यों का यह परिवार अपनी एकजुटता से यह संदेश दे रहा है कि बदलते समय में भी आपसी प्रेम, विश्वास और संयुक्त परिवार की परंपरा को जीवित रखा जा सकता है.
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