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हिमाचल के पूर्व मंत्री का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

पांच बार विधायक रहने के साथ-साथ उन्होंने मंत्री पद भी संभाला. भाजपा-कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया है.

RAJA VIJENDRA SINGH HIMACHAL
राजा विजेंद्र सिंह का निधान (FB@JAIRAMTHAKUR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 7:13 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति से गुरुवार को एक दुखद खबर सामने आई. प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, नालागढ़ राजपरिवार के मुखिया और पांच बार विधायक रहे राजा विजेंद्र सिंह का 80 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया. उनके निधन से प्रदेशभर में शोक की लहर है. मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है.

राजपरिवार की विरासत संभालने के साथ निभाई जनसेवा

राजा विजेंद्र सिंह नालागढ़ रियासत के चंदेल राजवंश से संबंध रखते थे. उनका जन्म 26 जून 1946 को हुआ था और हाल ही में उन्होंने अपने जीवन के 80 वर्ष पूरे किए थे. वर्ष 1971 में पिता राजा सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उन्होंने नालागढ़ राजपरिवार की जिम्मेदारियां संभालीं. इसके साथ ही उन्होंने समाजसेवा और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लोगों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई.

पांच बार विधायक रहे, मंत्री पद भी संभाला

राजा विजेंद्र सिंह का राजनीतिक सफर वर्ष 1977 में शुरू हुआ, जब वे पहली बार नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए. इसके बाद उन्होंने 1982, 1985, 1990 और 1993 में भी लगातार जीत दर्ज की. वे पांच बार विधायक रहे. मई 1982 से अप्रैल 1983 तक उन्होंने मुख्य संसदीय सचिव के रूप में सेवाएं दीं. वहीं वर्ष 1983-84 और 1988-89 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं और जनकल्याण से जुड़े कई कार्यों में योगदान दिया.

मुख्यमंत्री सुक्खू ने दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राजा विजेंद्र सिंह का प्रदेश, विशेषकर सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनकी सादगी, संवेदनशीलता और विनम्र व्यक्तित्व हमेशा याद रखा जाएगा. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की कामना की.

अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर ने भी जताया शोक

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने अपने शोक संदेश में कहा कि राजा विजेंद्र सिंह का सार्वजनिक जीवन गरिमा, सादगी, विनम्रता और लोककल्याण के लिए समर्पित रहा. वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका विनम्र स्वभाव, जनहित के प्रति समर्पण और सभी के प्रति आत्मीय व्यवहार हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.

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