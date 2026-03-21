ETV Bharat / state

83 बरस की आयु और चार घंटे का नॉन स्टॉप भाषण, ऐसा था वीरभद्र सिंह का आखिरी बजट

बेहद खास था वीरभद्र सिंह का आखिरी बजट ( ETV Bharat GFX )

शिमला: वर्ष 2017 में मार्च माह में वीरभद्र सिंह से अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया था. ये बजट 35 हजार करोड़ से अधिक का था. उस समय बजट भाषण किताब से पढ़ा जाता था. आजकल ई बजट पेश होता है. वीरभद्र सिंह का आखिरी बजट भाषण चार घंटे से अधिक लंबा था. अभी बजट भाषण के दौरान टी ब्रेक के संदर्भ में उस समय के वीरभद्र सिंह के भाषण का जिक्र दिलचस्प रहेगा. आगे की खबर में वर्ष 2017 में झांकते हैं.

83 वर्ष की उम्र और 4 घंटे का नॉन स्टॉप भाषण

तिरासी वर्ष की उम्र में चार घंटे से अधिक समय तक अंग्रेजी में लंबा बजट भाषण पढ़ते हुए सीएम वीरभद्र सिंह शायराना अंदाज में नजर आए. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ठीक 11 बजे बजट भाषण शुरू कर दिया था. छठी बार सीएम बने मुख्यमंत्री ने हिमाचल विधानसभा में 20वीं दफा बजट पेश किया. अपने बजट भाषण में सीएम ने कुल 19 अशआर पढ़े. साथ ही अंग्रेजी में ब्रोकर टी वाशिंगटन की सूक्ति सहित अंग्रेजी में ही कुछ अन्य सूक्तियां भी उद्धृत की. हिमाचल की वित्तीय कठिनाइयों का जिक्र करने के बाद वीरभद्र सिंह ने अपने बजट भाषण का पहला शेर पढ़ा.

मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है

इतनी मुश्किलें सहकर भी ये सीधा कैसे चलता है.

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस शेर पर जमकर मेजें थपथपाई थी.

मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे तमाम कठिनाइयों के बावजूद उनकी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया. वित्तीय अनुशासन की बात कहने के बाद सीएम ने फिर से निम्न शेर पढ़ा.

अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिलते हैं.

जैसे टेढ़ी-मेढ़ी शाखाओं पर ही रसीले फल मिलते हैं.

एक अन्य शेर में मुख्यमंत्री ने समय में बदलाव का संकेत दिया. उन्होंने कहा-

दिनों के बदलने का इंतजार किसे है.

आपके दिल को बदल सकूं, इंतजार उस दिन का मुझे है.

युवाओं को प्रेरणा देने के लिए ब्रोकर टी वाशिंगटन की सूक्ति को उद्धृत करते हुए सीएम ने कहा- "नो रेस कैन प्रोस्पर, टिल इट लर्न्स दैट देयर इज एज मच डिगनिटी इन टिलिंग ए फील्ड ऐज इन राइटिंग ए पोयम. (No race can prosper till it learns that there is as much dignity in tilling a field as in writing a poem)"

मुख्यमंत्री द्वारा पढ़े गए इस शेर पर सत्ता पक्ष ने जमकर मेज थपथपाई थी. शेर इस तरह था.

हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए.

बहुत चिराग बुझाती है, इक जला कर तो दिखाए.