83 बरस की आयु और चार घंटे का नॉन स्टॉप भाषण, ऐसा था वीरभद्र सिंह का आखिरी बजट
छठी बार मुख्यमंत्री बने वीरभद्र सिंह ने अंतिम बजट भाषण (चार घंटे के नॉन स्टॉप) में कई अशआर और अंग्रेजी विद्वानों के कोट उद्धृत की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 3:53 PM IST
शिमला: वर्ष 2017 में मार्च माह में वीरभद्र सिंह से अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया था. ये बजट 35 हजार करोड़ से अधिक का था. उस समय बजट भाषण किताब से पढ़ा जाता था. आजकल ई बजट पेश होता है. वीरभद्र सिंह का आखिरी बजट भाषण चार घंटे से अधिक लंबा था. अभी बजट भाषण के दौरान टी ब्रेक के संदर्भ में उस समय के वीरभद्र सिंह के भाषण का जिक्र दिलचस्प रहेगा. आगे की खबर में वर्ष 2017 में झांकते हैं.
83 वर्ष की उम्र और 4 घंटे का नॉन स्टॉप भाषण
तिरासी वर्ष की उम्र में चार घंटे से अधिक समय तक अंग्रेजी में लंबा बजट भाषण पढ़ते हुए सीएम वीरभद्र सिंह शायराना अंदाज में नजर आए. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ठीक 11 बजे बजट भाषण शुरू कर दिया था. छठी बार सीएम बने मुख्यमंत्री ने हिमाचल विधानसभा में 20वीं दफा बजट पेश किया. अपने बजट भाषण में सीएम ने कुल 19 अशआर पढ़े. साथ ही अंग्रेजी में ब्रोकर टी वाशिंगटन की सूक्ति सहित अंग्रेजी में ही कुछ अन्य सूक्तियां भी उद्धृत की. हिमाचल की वित्तीय कठिनाइयों का जिक्र करने के बाद वीरभद्र सिंह ने अपने बजट भाषण का पहला शेर पढ़ा.
मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है
इतनी मुश्किलें सहकर भी ये सीधा कैसे चलता है.
सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस शेर पर जमकर मेजें थपथपाई थी.
मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि कैसे तमाम कठिनाइयों के बावजूद उनकी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा दिया. वित्तीय अनुशासन की बात कहने के बाद सीएम ने फिर से निम्न शेर पढ़ा.
अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिलते हैं.
जैसे टेढ़ी-मेढ़ी शाखाओं पर ही रसीले फल मिलते हैं.
एक अन्य शेर में मुख्यमंत्री ने समय में बदलाव का संकेत दिया. उन्होंने कहा-
दिनों के बदलने का इंतजार किसे है.
आपके दिल को बदल सकूं, इंतजार उस दिन का मुझे है.
युवाओं को प्रेरणा देने के लिए ब्रोकर टी वाशिंगटन की सूक्ति को उद्धृत करते हुए सीएम ने कहा- "नो रेस कैन प्रोस्पर, टिल इट लर्न्स दैट देयर इज एज मच डिगनिटी इन टिलिंग ए फील्ड ऐज इन राइटिंग ए पोयम. (No race can prosper till it learns that there is as much dignity in tilling a field as in writing a poem)"
मुख्यमंत्री द्वारा पढ़े गए इस शेर पर सत्ता पक्ष ने जमकर मेज थपथपाई थी. शेर इस तरह था.
हवा से कह दो कि खुद को आजमा के दिखाए.
बहुत चिराग बुझाती है, इक जला कर तो दिखाए.
कृषि सेक्टर से जुड़ी घोषणाएं करते हुए सीएम ने निम्न शेर पढ़ा.
मेहनत से उठा हूं, मेहनत का दर्द जानता हूं.
आसमां से ज्यादा जमीं की कदर जानता हूं.
पशुधन की सेवा का जिक्र करते हुए सीएम ने अंग्रेजी में एक मार्मिक सूक्ति पढ़ी। उन्होंने कहा-अनटिल वन हैज लव्ड एन एनिमल, ए पार्ट ऑफ वन्स सोल रिमेन्ज अन-अवेकंड। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका योजना पर बोलते हुए भी एक शेर पढ़ा।
मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है.
मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है.
बजट भाषण के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक और शेर में कहा था
अंदाज कुछ अलग ही है मेरे सोचने का.
सबको मंजिल का शौक है मुझे रास्ते का.
बेरोजगार युवाओं को भत्ते का ऐलान करते समय सीएम ने जो शेर पढ़ा, उस पर उन्हें विपक्ष की तरफ से भी खूब दाद मिली। विपक्षी दल भाजपा के युवा सदस्यों ने सीएम से फिर से उसी शेर को पढऩे का आग्रह किया तो सीएम बोले, कागज-पेन लेकर लिख भी लो। इस पर सदन में ठहाके गूंज गए। शेर इस तरह था।
ऐ परिंदे यूं जमीं पर बैठकर क्यूं आसमां देखता है
पंखों को खोल, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है.
इसी तरह सीएम वीरभद्र सिंह ने विभिन्न मसलों पर बजट ऐलान करते समय खूब आशार पढ़े. अंत में वीरभद्र सिंह ने जय हिंद, जय हिमाचल कहने से पूर्व एक आखिरी शेर पढ़ा.
रास्ते कहां खत्म होते हैं जिंदगी के सफर में
मंजिल तो वहीं है, जहां ख्वाहिशें थम जाएं.
बजट भाषण पढ़ने के बाद सीएम वीरभद्र सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, "यदि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक होती तो वे बजट में और भी घोषणाएं करते. प्रदेश की जनता का समर्थन ही उन्हें उर्जा देता है और यही कारण है कि चार घंटे से भी अधिक लंबे बजट भाषण के बावजूद उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हो रही. उन्होंने बजट को सभी वर्गों के लिए राहत देने वाला करार दिया."
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