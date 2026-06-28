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'भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं, नेताओं की पार्टी बन गई है, इसे फिर से कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाना होगा'

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांता कुमार ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बोला है. 'संविधान हत्या दिवस' पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शांता कुमार ने कहा कि, आज भाजपा का स्वर्णिम युग है और इस बनाए रखने की जिम्मेदारी भाजपा कार्यकर्ताओं की है. कार्यकर्ताओं के कठिन के कठिन समय में भी अपनी निष्ठा बनाए रखी. आज भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि नेताओं की पार्टी बन गई है. आखिर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं.

'आज भाजपा का स्वर्णिम युग है'

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय उन कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने कठिन समय में भी पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखी. इस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि कैसे संघर्ष के दिनों में पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ मिलकर देश निर्माण के लिए काम किया. उन्होंने कहा कि, "आज जब देश में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग चल रहा है, तो हमें उन संघर्षों को नहीं भूलना चाहिए. हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता का क्रम क्या होना चाहिए."