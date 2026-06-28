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'भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं, नेताओं की पार्टी बन गई है, इसे फिर से कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाना होगा'

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार की नसीहत, पहले देश, उसके बाद पार्टी, सबसे अंत में होना चाहिए व्यक्तिगत हित.

Shanta Kumar on BJP
हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 12:05 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांता कुमार ने एक बार फिर से अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बोला है. 'संविधान हत्या दिवस' पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शांता कुमार ने कहा कि, आज भाजपा का स्वर्णिम युग है और इस बनाए रखने की जिम्मेदारी भाजपा कार्यकर्ताओं की है. कार्यकर्ताओं के कठिन के कठिन समय में भी अपनी निष्ठा बनाए रखी. आज भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि नेताओं की पार्टी बन गई है. आखिर भाजपा के वरिष्ठ नेता ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं.

'आज भाजपा का स्वर्णिम युग है'

पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय उन कार्यकर्ताओं को है, जिन्होंने कठिन समय में भी पार्टी के प्रति निष्ठा बनाए रखी. इस दौरान उन्होंने याद दिलाया कि कैसे संघर्ष के दिनों में पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के साथ मिलकर देश निर्माण के लिए काम किया. उन्होंने कहा कि, "आज जब देश में भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम युग चल रहा है, तो हमें उन संघर्षों को नहीं भूलना चाहिए. हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता का क्रम क्या होना चाहिए."

हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार (ETV Bharat)

'भाजपा कार्यकर्ताओं की नहीं, नेताओं की पार्टी बन गई'

शांता कुमार ने कहा कि, "भारतीय जनता पार्टी कभी कार्यकर्ताओं की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज यह नेताओं की पार्टी बन गई है. हमें पार्टी को फिर से कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाना होगा. संघर्ष के दिनों में हमारे पास कुछ नहीं था, केवल पुलिस की लाठियां और जेल की हवा थी, लेकिन हमारे पास देश के प्रति एक संकल्प था. युवाओं से आह्वान है कि वे फिर से देशहित को सर्वोपरि रखें."

'पहले देश, उसके बाद पार्टी, सबसे अंत में व्यक्तिगत हित'

इस दौरान शांता कुमार ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि, हमें मनुष्य बनाने की आवश्यकता है, जो देशभक्त और चरित्रवान हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और सबसे अंत में स्वयं (व्यक्तिगत हित) होना चाहिए. उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि, आज के समय में यह प्राथमिकता बदल गई है, जहां लोग सबसे पहले स्वयं को, फिर पार्टी और सबसे अंत में देश को रखते हैं. शांता कुमार ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे वापस 'सबसे पहले देश' वाली भावना को अपनाएं. 'स्वच्छ और विकसित भारत' के लक्ष्य को पाने के लिए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा और समर्पण का सही उपयोग करें.

BJP WORKERS
कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ता एवं समर्थक (ETV Bharat)

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