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चार दिनों से धधक रहे कुल्लू के जंगल, लाखों की वन संपदा राख, धुएं से घाटी में बढ़ा प्रदूषण

कुल्लू जिले में कई जगहों पर जंगल में लगी आग ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले चार दिनों से जंगलों में आग लगी है. जंगलों में फैली आग के कारण अब तक लाखों रुपये की वन संपदा जलकर नष्ट हो चुकी है. आग की चपेट में आकर पेड़-पौधों और वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है. वहीं, जंगलों से उठ रहे घने धुएं ने पूरी घाटी को प्रदूषित कर दिया है. सोमवार को कई क्षेत्रों में धुएं का गुबार इतना अधिक फैल गया कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

हालांकि प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं. लेकिन कई स्थानों पर आग विकराल रूप धारण कर चुकी है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आग पर काबू पाना भी चुनौती बना हुआ है. जंगलों में लगातार फैल रही आग को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है.

लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही फायर सीजन शुरू होने से पहले विशेष टीमों का गठन किया जाए, ताकि आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर नुकसान को कम किया जा सके. चार दिनों से धधक रहे कुल्लू के जंगल, (ETV Bharat) कई क्षेत्रों के जंगल आग की चपेट में जिला कुल्लू की बात करें तो पिछले चार दिनों से बिजली महादेव, जिया, पीज, भेखली, सचानी और उझी घाटी के कई जंगल आग की चपेट में हैं. जंगलों में आग लगने के कारण चारों ओर धुआं फैल गया है. वहीं, लंबे समय से बारिश न होने और घाटी में सूखे जैसे हालात बने रहने के कारण आग तेजी से फैल रही है. अब स्थानीय लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं, ताकि बारिश होने से जंगलों में लगी आग से राहत मिल सके. धुएं के कारण 200 मीटर तक दिखाई देना हुआ मुश्किल कुल्लू निवासी नवीन ठाकुर का कहना है, "जंगलों में लगी आग के कारण क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि 200 मीटर की दूरी के बाद भी कुछ दिखाई देना मुश्किल हो रहा है. धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है. प्रशासन से मांग है कि जंगलों में आग लगाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए". चार दिनों से धधक रहे कुल्लू के जंगल (ETV Bharat)