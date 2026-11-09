चार दिनों से धधक रहे कुल्लू के जंगल, लाखों की वन संपदा राख, धुएं से घाटी में बढ़ा प्रदूषण
बिजली महादेव, जिया, पीज, भेखली और उझी घाटी के जंगलों में फैली आग से जनजीवन प्रभावित, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 3:20 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले चार दिनों से जंगलों में आग लगी है. जंगलों में फैली आग के कारण अब तक लाखों रुपये की वन संपदा जलकर नष्ट हो चुकी है. आग की चपेट में आकर पेड़-पौधों और वनस्पतियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है. वहीं, जंगलों से उठ रहे घने धुएं ने पूरी घाटी को प्रदूषित कर दिया है. सोमवार को कई क्षेत्रों में धुएं का गुबार इतना अधिक फैल गया कि लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.
हालांकि प्रशासन, वन विभाग और स्थानीय ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं. लेकिन कई स्थानों पर आग विकराल रूप धारण कर चुकी है. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आग पर काबू पाना भी चुनौती बना हुआ है. जंगलों में लगातार फैल रही आग को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है.
लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि जंगलों में जानबूझकर आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही फायर सीजन शुरू होने से पहले विशेष टीमों का गठन किया जाए, ताकि आग लगने की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई कर नुकसान को कम किया जा सके.
कई क्षेत्रों के जंगल आग की चपेट में
जिला कुल्लू की बात करें तो पिछले चार दिनों से बिजली महादेव, जिया, पीज, भेखली, सचानी और उझी घाटी के कई जंगल आग की चपेट में हैं. जंगलों में आग लगने के कारण चारों ओर धुआं फैल गया है. वहीं, लंबे समय से बारिश न होने और घाटी में सूखे जैसे हालात बने रहने के कारण आग तेजी से फैल रही है. अब स्थानीय लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं, ताकि बारिश होने से जंगलों में लगी आग से राहत मिल सके.
धुएं के कारण 200 मीटर तक दिखाई देना हुआ मुश्किल
कुल्लू निवासी नवीन ठाकुर का कहना है, "जंगलों में लगी आग के कारण क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है. हालात ऐसे हो गए हैं कि 200 मीटर की दूरी के बाद भी कुछ दिखाई देना मुश्किल हो रहा है. धुएं के कारण लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है. प्रशासन से मांग है कि जंगलों में आग लगाने वाले लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए".
आग से वन्य जीवों और वनस्पतियों को भी नुकसान
स्थानीय निवासी सुभाष गौतम ने कहा, "चारों ओर धुआं फैला हुआ है. जंगल लगातार जल रहे हैं. आग के कारण वन्य जीवों के साथ पेड़-पौधों और अन्य वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंच रहा है. पेड़-पौधे हमें स्वच्छ हवा प्रदान करते हैं. यदि इसी तरह जंगल जलते रहे तो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के साथ लोगों को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. हमारी प्रशासन से इस दिशा में सख्त कदम उठाने की मांग है".
दमा के मरीजों को सबसे अधिक परेशानी
स्थानीय निवासी प्रेमचंद ने कहा, "जंगलों में लगी आग से फैल रहे धुएं के कारण दमा के मरीजों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है. इसके अलावा प्रदूषण का असर अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है. प्रशासन को फायर सीजन शुरू होने से पहले ही ठोस योजना तैयार करनी चाहिए, ताकि आग लगने की स्थिति में गठित टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकें. ताकि वन संपदा को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके".
वहीं, वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल संदीप शर्मा ने बताया, "जगह-जगह पर वन विभाग के कर्मचारी भी तैनात किए गए हैं और अग्निशमन विभाग की टीमों के साथ मिलकर जंगल की आग पर काबू पाया जा रहा है. अधिकतर जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया है. जबकि कुछ जगह पर ग्रामीण भी अपने स्तर पर आग बुझाने में जुटे हुए हैं".
उन्होंने कहा वन विभाग स्थानीय लोगों से भी आग्रह करता है कि वह जंगलों को आग से बचाए और अगर कोई शरारती तत्व जंगल में आग लगाता है तो उसकी सूचना वन विभाग को तुरंत दें.
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