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हिमाचल में इस बार कम जले जंगल, आग लगने की घटनाओं में आई इतनी गिरावट

जंगलों में आग की घटनाओं में आई कमी ( ETV Bharat )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष जंगलों में आग लगने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है. वन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक प्रदेशभर में वनाग्नि के 62 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक प्रदेश में 113 मामले दर्ज किए गए थे. ऐसे में इस बार आगजनी की घटनाओं में आई कमी को वन विभाग एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है. वन विभाग के अनुसार, प्रदेश में सामने आए इन 62 मामलों के कारण करीब 450 हेक्टेयर प्लांटेशन (पौधारोपण) भूमि को नुकसान पहुंचा है. वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कुल 3266 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आया है. हालांकि, जंगलों में आग लगने की घटनाएं पूरी तरह थमी नहीं हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में मामलों की संख्या कम होने से वन विभाग ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अब तक वनाग्नि से लगभग 12 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है. आग की वजह से पौधारोपण क्षेत्रों, घास, झाड़ियों और अन्य वन संपदा को नुकसान पहुंचा है. हालांकि, विभाग का कहना है कि समय पर आग पर काबू पाने और त्वरित कार्रवाई के चलते बड़े स्तर पर होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका गया है. वन विभाग बिलासपुर के अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2025 में इसी अवधि तक प्रदेश में वनाग्नि के 113 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2024 में पूरे प्रदेश में करीब 2500 मामले सामने आए थे. इन आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2026 में आग की घटनाओं में कमी दर्ज होना विभागीय प्रयासों और जागरूकता अभियानों का परिणाम माना जा रहा है. आग की घटनाओं में आई कमी (ETV Bharat) वन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई जिम्मेदारी