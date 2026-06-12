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हिमाचल में इस बार कम जले जंगल, आग लगने की घटनाओं में आई इतनी गिरावट

हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष जंगलों में आग की घटनाओं में भारी कमी आई है. 2026 में अब तक केवल 62 मामले दर्ज हुए हैं.

जंगलों में आग की घटनाओं में आई कमी
जंगलों में आग की घटनाओं में आई कमी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 10:15 AM IST

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बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष जंगलों में आग लगने की घटनाओं में कमी दर्ज की गई है. वन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक प्रदेशभर में वनाग्नि के 62 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक प्रदेश में 113 मामले दर्ज किए गए थे. ऐसे में इस बार आगजनी की घटनाओं में आई कमी को वन विभाग एक सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहा है. वन विभाग के अनुसार, प्रदेश में सामने आए इन 62 मामलों के कारण करीब 450 हेक्टेयर प्लांटेशन (पौधारोपण) भूमि को नुकसान पहुंचा है.

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कुल 3266 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की चपेट में आया है. हालांकि, जंगलों में आग लगने की घटनाएं पूरी तरह थमी नहीं हैं, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में मामलों की संख्या कम होने से वन विभाग ने कुछ हद तक राहत की सांस ली है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष अब तक वनाग्नि से लगभग 12 लाख रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है. आग की वजह से पौधारोपण क्षेत्रों, घास, झाड़ियों और अन्य वन संपदा को नुकसान पहुंचा है. हालांकि, विभाग का कहना है कि समय पर आग पर काबू पाने और त्वरित कार्रवाई के चलते बड़े स्तर पर होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका गया है. वन विभाग बिलासपुर के अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 2025 में इसी अवधि तक प्रदेश में वनाग्नि के 113 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वर्ष 2024 में पूरे प्रदेश में करीब 2500 मामले सामने आए थे. इन आंकड़ों की तुलना में वर्ष 2026 में आग की घटनाओं में कमी दर्ज होना विभागीय प्रयासों और जागरूकता अभियानों का परिणाम माना जा रहा है.

आग की घटनाओं में आई कमी (ETV Bharat)

वन विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई जिम्मेदारी

अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों के मौसम में बढ़ते तापमान, सूखी वनस्पति और तेज हवाओं के कारण जंगलों में आग लगने का खतरा बना रहता है. कई बार मानवीय लापरवाही भी आग लगने का प्रमुख कारण बनती है. जंगलों के आसपास जलती हुई बीड़ी-सिगरेट फेंकना, सूखी घास में आग लगाना तथा अन्य असावधानियां वनाग्नि को बढ़ावा देती हैं. वन विभाग ने इस वर्ष संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई है. विभागीय टीमें लगातार वन क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं और आग की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास कर रही हैं. इसके अलावा, स्थानीय पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्रामीणों के सहयोग से भी आग की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं.

वन विभाग ने की ये अपील

डीएफओ बिलासपुर राजीव कुमार ने बताया कि ' इस बार जंगलों की आग में कमी पाई गई है. प्रदेशवासियों से अपील है कि वो जंगलों के आसपास आग से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करें और किसी भी प्रकार की आग दिखाई देने पर तुरंत विभाग को सूचित करें. वन संपदा प्रदेश की अमूल्य धरोहर है और इसे सुरक्षित रखने के लिए जनसहयोग बेहद जरूरी है. वन विभाग का मानना है कि यदि मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं और लोगों का सहयोग मिलता रहा, तो आने वाले दिनों में भी वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित रखने में सफलता मिल सकती है. प्रदेश में इस वर्ष सामने आए आंकड़े यह संकेत दे रहे हैं कि जागरूकता और सतर्कता के माध्यम से जंगलों में आग लगने की घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है.'

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