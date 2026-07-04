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वन विभाग भरेगा नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी के इतने पद, 15 जुलाई तक करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने कई पदों के लिए अस्थायी पुनर्नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं.

हिमाचल प्रदेश वन विभाग
हिमाचल प्रदेश वन विभाग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 5:29 PM IST

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शिमला: वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल संजय सूद ने बताया कि शिमला वन वृत्त द्वारा सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों (नायब तहसीलदार, कानूनगो व पटवारी) से एक वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी पुनर्नियोजन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.

संजय सूद ने बताया कि 8 रिक्त पदों के तहत शिमला वन वृत्त में सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार का एक पद, शिमला वन मंडल (ग्रामीण) में सेवानिवृत्त पटवारी का एक पद, ठियोग वन मंडल में सेवानिवृत्त कानूनगो और पटवारी के एक-एक पद, रोहड़ू वन मंडल में सेवानिवृत्त कानूनगो का एक पद व सेवानिवृत्त पटवारी के दो पद और चौपाल वन मंडल में सेवानिवृत्त पटवारी के एक रिक्त पद को भरा जाएगा.

उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों की सेवाएं शिमला वन वृत्त के अंतर्गत वन भूमि की पैमाइश, अतिक्रमण प्रकरणों से संबंधित राजस्व एवं विधिक कार्यों के निष्पादन के लिए ली जाएंगी. इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र, विस्तृत नियम व शर्तें मुख्य अरण्यपाल, शिमला के कार्यालय से 15 जुलाई, 2026 तक प्रत्येक कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं और निर्धारित तिथि (15 जुलाई) तक आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर मुख्य अरण्यपाल, शिमला के कार्यालय जमा करवा सकते हैं. 15 जुलाई के बाद प्राप्त और अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

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