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हिमाचल वन विभाग में बड़ा फेरबदल, एक साथ 11 अफसरों के बदले ठिकाने, कई अहम जिलों में नई कमान

शिमला: हिमाचल में हाल ही में बड़े स्तर पर IAS और HAS के ट्रांसफर ऑर्डर के बाद सरकार ने वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 11 भारतीय वन सेवा (IFS) और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विस (HPFS) अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं. इसमें कई संवेदनशील और महत्वपूर्ण वन मंडलों में नए अधिकारियों की तैनाती की गई है, जबकि लंबे समय से पोस्टिंग का इंतजार कर रहे एक अधिकारी को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. सरकार ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पदों पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं.

प्रधान सचिव (वन) एम. सुधा देवी की ओर से अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार ये तबादले सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिशों पर किए गए हैं. आदेश जारी होते ही प्रदेश के कई जिलों में वन विभाग की प्रशासनिक तस्वीर बदल गई है. प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक राजीव कुमार (IFS) को डीसीएफ बिलासपुर से स्थानांतरित कर डायरेक्टर (सेंट्रल), HPSFDC लिमिटेड मंडी नियुक्त किया गया है. इसी तरह से वासु डोगरा की डीसीएफ मंडी से डीसीएफ पालमपुर के लिए ट्रांसफर की गई है.

वहीं, संजीव शर्मा को पालमपुर से डीसीएफ मंडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अतिरिक्त लंबे समय से पोस्टिंग की प्रतीक्षा कर रहे सुशील कुमार को डीपीओ आईडीपी ऊना में नई नियुक्त दी गई है. इसी तरह से चमन लाल को डीसीएफ आनी से डीसीएफ बिलासपुर के लिए भेजा गया है. वहीं एमएन शिवाजी का डीसीएफ भरमौर से डीसीएफ (वाइल्डलाइफ) चंबा के लिए ट्रांसफर की गई है। इसी तरह से अंशुल जैन को डीएम एचएसडी बद्दी से डीसीएफ नालागढ़ भेजा गया है.