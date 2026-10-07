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जंगल में फिर गूंजेगी चील फिजेंट की आवाज, मोई जुब्बड़ में 9 पक्षियों का सॉफ्ट रिलीज

शिमला: हिमाचल के जंगलों में कभी आसानी से नजर आने वाला लुप्तप्राय चीड़ फिजेंट अब संरक्षण की विशेष मुहिम का हिस्सा बन गया है. वन्यजीव विभाग ने इस दुर्लभ पक्षी की संख्या बढ़ाने और इसके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए शिमला वन्यजीव प्रभाग के तहत संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया है. इसके तहत शिमला जिले के चायल वन्यजीव अभयारण्य में स्थापित ब्रीडिंग सेंटर में चीड़ फिजेंट का सुरक्षित वातावरण में प्रजनन कराया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय संरक्षण मानकों के अनुरूप संचालित इस केंद्र में अब तक 70 से ज्यादा चीड़ फिजेंट का सफल प्रजनन कराया जा चुका है.

हिमाचल प्रदेश के एपीसीसीएफ (वन्यजीव) के. थिरुमल ने इन पक्षियों को सॉफ्ट रिलीज किया. इस अवसर पर वन्यजीव वृत्त (दक्षिण), शिमला की वन संरक्षक प्रीति भंडारी, वन्यजीव मंडल शिमला के उप वन संरक्षक, कोटी ग्राम पंचायत की प्रधान प्रतिभा, स्थानीय समुदाय के सदस्य और वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे. इन नौ चील तीतरों को चायल स्थित चील तीतर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम केंद्र से लाया गया है. इन्हें हिमाचल प्रदेश वन विभाग के चील तीतर पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा रहा है. मोई जुब्बड़ इस कार्यक्रम का तीसरा रिलीज स्थल है. इससे पहले शिमला के सेरी और शिल्ली महली में चील तीतरों को छोड़ा जा चुका है.

"चायल में स्थापित ब्रीडिंग सेंटर में चीड़ फिजेंट का सुरक्षित वातावरण में प्रजनन कराया जा रहा है. वन्य जीव सप्ताह-2026 की थीम “वन्यजीवों के आवास की रक्षा कर स्वास्थ्य और आजीविका का संरक्षण” के अनुरूप यह सॉफ्ट रिलीज स्वस्थ प्राकृतिक आवासों के महत्व को भी रेखांकित करता है. ऐसे आवास ही संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के अस्तित्व और उनके पुनरुद्धार के लिए जरूरी हैं." - शाहनवाज अहमद भट, IFoS, डिप्टी कांसेर्वटर ऑफ फॉरेस्ट्स वाइल्डलाइफ शिमला

डिप्टी कांसेर्वटर ऑफ फॉरेस्ट्स वाइल्डलाइफ शिमला के IFoS शाहनवाज अहमद भट ने बताया कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2026 तक वन्यजीव सप्ताह-2026 मनाया जा रहा है. वन्यजीव सप्ताह-2026 के तहत हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने मंगलवार को शिमला के कोटी स्थित मोई जुब्बड़ में कैद में पाले गए चील तीतर (Monal) के दो परिवारों के नौ पक्षियों को सॉफ्ट रिलीज किया. यह राज्य में संकटग्रस्त हिमालयी चील तीतर के संरक्षण और प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापना के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

मोई जुब्बड़ में रिजीज किए मोनाल (DCF Shimla)

एक महीने तक बाड़े में रहेंगे पक्षी

सॉफ्ट रिलीज के बाद ये पक्षी करीब एक महीने तक विशेष बाड़े में रहेंगे. इस दौरान उन्हें स्थानीय आवास और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार धीरे-धीरे ढलने का अवसर दिया जाएगा. वन विभाग इन पक्षियों की लगातार निगरानी करेगा. उन्हें शिकारी जानवरों की मौजूदगी को पहचानने और उससे बचने, प्राकृतिक भोजन की पहचान कर उसे खाने और आसपास के जंगल के वातावरण के अनुकूल होने जैसे जरूरी कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा. सफलतापूर्वक अनुकूलन के बाद इन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा. ब्रीडिंग सेंटर में तैयार किए गए चीड़ फिजेंट को जंगल में छोड़ने से पहले रेडियो कॉलर लगाया जाता है. इसके जरिए वन्यजीव विशेषज्ञ यह पता लगाते हैं कि पक्षी जंगल में किस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनकी गतिविधियां कैसी हैं और प्राकृतिक वातावरण में उनका अनुकूलन किस तरह हो रहा है. चयनित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं. जंगल में छोड़ने के बाद करीब एक साल तक इन पक्षियों की निगरानी और देखभाल की जाती है.

हिमाचल प्रदेश वन विभाग (DCF Shimla)

2023 और 2024 में इतना रहा सर्वाइवल

IFoS शाहनवाज अहमद भट ने बताया कि चील तीतर पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत पहले किए गए प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं. साल 2023 में छोड़े गए पक्षियों की जीवित रहने की दर करीब 92 प्रतिशत, जबकि 2024 में यह 100 प्रतिशत रही. इससे चयनित आवासों की उपयुक्तता और पुनर्स्थापना की वैज्ञानिक पद्धति की प्रभावशीलता का पता चलता है. इस कार्यक्रम की सबसे उत्साहजनक उपलब्धि यह रही है कि छोड़े गए चील तीतरों के जंगली चील तीतरों के साथ संपर्क और प्रजनन के प्रमाण मिले हैं. इसके बाद सफलतापूर्वक चूजे निकलने की भी पुष्टि हुई है. यह संकेत देता है कि कैद में पाले गए पक्षी प्राकृतिक आबादी में सफलतापूर्वक घुल-मिल रहे हैं और प्रजाति की संख्या बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं.

आईयूसीएन की सूची में संवेदनशील प्रजाति

IFoS शाहनवाज अहमद भट ने बताया कि चील तीतर उच्च संरक्षण महत्व वाली प्रजाति है और इसे आईयूसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में ‘वल्नरेबल’ (संवेदनशील) श्रेणी में रखा गया है. आवास में गिरावट, विखंडन और मानवजनित दबावों के कारण इस प्रजाति की आबादी में कमी आई है. हिमाचल प्रदेश वन विभाग का चील तीतर पुनर्स्थापना कार्यक्रम राज्य की प्रमुख वन्यजीव संरक्षण पहलों में शामिल है. इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तरीके से कैद में प्रजनन, आवास प्रबंधन, सॉफ्ट रिलीज, छोड़े गए पक्षियों की निगरानी और स्थानीय समुदाय की भागीदारी जरिए से चील तीतर की प्राकृतिक आबादी को उसके मूल आवास में फिर से स्थापित करना है.

वन्यजीव सप्ताह-2026 (DCF Shimla)

"इन पक्षियों को ऐसे क्षेत्रों में दोबारा बसाने की योजना है, जहां पहले चीड़ फिजेंट पाया जाता था, लेकिन बाद में इसकी आबादी खत्म या बेहद कम हो गई. इसके पीछे मुख्य कारणों में मानवीय हस्तक्षेप और प्राकृतिक आवास में बदलाव शामिल हैं." - शाहनवाज अहमद भट, IFoS, डिप्टी कांसेर्वटर ऑफ फॉरेस्ट्स वाइल्डलाइफ शिमला

'स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी'

इस अवसर पर एपीसीसीएफ (वन्यजीव) के. थिरुमल ने संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में फिर से स्थापित करने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि संरक्षण कार्यक्रमों की दीर्घकालीन सफलता के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने वन्यजीव शाखा, संरक्षण प्रजनन टीम, फील्ड स्टाफ और स्थानीय समुदायों के प्रयासों की सराहना की. वन विभाग ने उम्मीद जताई कि रिलीज स्थलों पर चील तीतरों की सफल स्थापना से हिमाचल प्रदेश में इस प्रजाति की प्राकृतिक आबादी को लंबे समय में फिर से बढ़ाने और मजबूत करने में मदद मिलेगी.