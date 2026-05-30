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हिमाचल प्रदेश में 25 साल बाद देवदार के जंगलों पर दुर्लभ कीट का हमला, वन विभाग अलर्ट

हिमाचल में एक्ट्रोपिस डियोडारे की सक्रियता से वन विभाग की बढ़ी चिंता, 12 हैक्टेयर का वन क्षेत्र प्रभावित.

Rare Insect Strikes Deodar Forests
देवदार के जंगलों पर मंडराया दुर्लभ कीटों का खतरा (Sirmaur Forest Department)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 11:32 AM IST

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सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ वन मंडल के तहत आने वाले मानवा खन्यूड (नाड़ मेला) वन क्षेत्र में देवदार के जंगलों पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है. देवदार के जंगलों पर एक दुर्लभ कीट प्रकोप सामने आने से वन विभाग की चिंता बढ़ गई है. प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में देवदार वृक्षों की पत्तियां प्रभावित हुई हैं, जिससे कई स्थानों पर जंगल की हरियाली कम होती दिखाई दे रही है. वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी बढ़ा दी है और विशेषज्ञों की सहायता से स्थिति का आकलन किया जा रहा है.

इस कीट का देवदार के जंगलों पर हमला

वन विभाग के मुताबिक कीट की पहचान एक्ट्रोपिस डियोडारे के रूप में की गई है. यह एक दुर्लभ डिफोलिएटर कीट माना जाता है, जो देवदार की पत्तियों (सुइयों) को खाकर उनकी हरियाली को तेजी से नुकसान पहुंचाता है. इन कीटों का यह प्रकोप मानवा खन्यूड वन क्षेत्र में करीब 12 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैल चुका है. स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से प्रभावित पेड़ों पर छोटे हरे रंग के कीट बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं. इन कीटों के हमले के कारण कई पेड़ों की पत्तियां तेजी से प्रभावित हुई हैं और जंगल का स्वरूप बदलता नजर आने लगा है. ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि अगर समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो देवदार के इन बहुमूल्य जंगलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

"वन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. कीट प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन की सहायता से स्प्रे करने की योजना तैयार की जा रही है. आगे की कार्रवाई विशेषज्ञों की राय और वैज्ञानिक सलाह के आधार पर की जाएगी." - समीर पाल, डीएफओ, राजगढ़ वन मंडल

Rare Insect Strikes Deodar Forests
एक्ट्रोपिस डियोडारे कीट (Sirmaur Forest Department)

प्रभावित पेड़ों की जांच में जुटी एक्सपर्ट की टीम

मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने तत्काल प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण शुरू कर दिया है. इसके साथ ही डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के विशेषज्ञों से भी सलाह ली गई है. यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की टीम ने मौके का दौरा कर प्रभावित पेड़ों की जांच की और कीट प्रकोप की स्थिति का अध्ययन किया. विशेषज्ञों के प्रारंभिक अध्ययन में पाया गया है कि पेड़ भले ही वर्तमान में सूखे या मुरझाए हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन मानसून की बारिश शुरू होने के बाद अधिकांश बड़े और स्वस्थ देवदार वृक्षों में दोबारा हरियाली लौट सकती है. हालांकि छोटे और कमजोर वृक्षों के दोबारा सामान्य होने को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है. अगर कीटों का प्रभाव लंबे समय तक जारी रहा तो कई छोटे वृक्ष स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं.

25 साल बाद फिर सक्रिय हुआ कीट

राजगढ़ वन मंडल के डीएफओ समीर पाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार का कीट प्रकोप करीब 25 साल बाद सामने आया है. लंबे अंतराल के बाद इस कीट की दोबारा सक्रियता वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय बन गई है. बदलते मौसम, तापमान में वृद्धि और पर्यावरणीय परिस्थितियों में आए बदलाव को भी इसके संभावित कारणों में शामिल माना जा रहा है.

"उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून की बारिश शुरू होने के बाद अधिकांश प्रभावित देवदार वृक्षों में दोबारा हरियाली लौट सकती है. हालांकि छोटे और कम उम्र के वृक्षों के सूखने की आशंका से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता." - समीर पाल, डीएफओ, राजगढ़ वन मंडल

कीट की इल्ली अवस्था सबसे ज्यादा खतरनाक

विशेषज्ञों के मुताबिक इस कीट की इल्ली (कैटरपिलर) अवस्था सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है. हरे या भूरे रंग की छोटी इल्लियां देवदार की सुइयों को खाकर पेड़ों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर देती हैं. इसके कारण वृक्षों की वृद्धि रुक जाती है और उनकी हरियाली समाप्त होने लगती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हमला सीमित अवधि तक रहे और समय पर बारिश हो जाए तो बड़े एवं स्वस्थ वृक्षों के दोबारा हरे होने की संभावना बनी रहती है. वहीं, छोटे-कमजोर या फिर पहले से तनावग्रस्त वृक्षों के सूखने का खतरा ज्यादा होता है.

हाब्बन घाटी के जंगलों पर बढ़ी चिंता

उल्लेखनीय है कि सिरमौर की हाब्बन घाटी को एशिया की सबसे खूबसूरत देवदार घाटियों में गिना जाता है. यहां फैले विशाल देवदार वन न सिर्फ क्षेत्र की प्राकृतिक पहचान हैं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन, जैव विविधता और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में देवदार के जंगलों पर हुआ यह दुर्लभ कीट प्रकोप सिर्फ वन विभाग ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बन गया है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वन विभाग और विशेषज्ञों की संयुक्त कोशिशें इन बहुमूल्य जंगलों को बचाने में कितनी सफल साबित होती हैं.

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