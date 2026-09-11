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मिलावट पर पैनी नजर, मोबाइल लैब में मौके पर होगी खाने की जांच, त्योहार से पहले हिमाचल में एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग

संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)-सह-निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, जितेंद्र सांजटा, IAS ने बताया कि, प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लोगों को खाद्य मिलावट के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पांच MFTL वैन संचालित की जा रही हैं. वर्तमान में ये मोबाइल लैब शिमला, सोलन, कुल्लू, सिरमौर और बिलासपुर जिलों में सेवाएं दे रही हैं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मोबाइल वैन विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर मौके पर खाद्य पदार्थों की जांच कर रही हैं.

शिमला: हिमाचल में खाने-पीने की चीजों में मिलावट का पता लगाने के लिए अब हर बार सैंपल लैब तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच व्यवस्था को फील्ड तक पहुंचाते हुए पांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी (MFTL) वैन संचालित की हैं. इन मोबाइल लैब के जरिए खाद्य तेल, पानी, शुगर समेत कई खाद्य पदार्थों की प्रारंभिक जांच मौके पर ही की जा रही है. खास बात यह है कि विभाग की इन वैन से आम उपभोक्ताओं के साथ खाद्य कारोबारियों को भी अपने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने और मिलावट के प्रति जागरूक होने का अवसर मिल रहा है. अब तक मोबाइल लैब के जरिए प्रदेश में 1,579 खाद्य नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं.

मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी में खाद्य सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मानकों की जांच की जा रही है. TPC मीटर और एसिड वैल्यू के माध्यम से खाद्य तेल की जांच की जाती है, जबकि रिफ्रैक्टोमीटर से TSS (Total Soluble Solids) और शुगर की जांच होती है. इसके अलावा आयोडीन और स्टार्च की जांच और पानी की pH आधारित जांच भी मोबाइल लैब के माध्यम से की जा रही है. इससे लोगों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और संभावित मिलावट के बारे में मौके पर ही जानकारी मिल रही है.

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब उपकरण (ETV Bharat)

किस जिला से कितने सैंपल

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के माध्यम से अब तक कुल 1,579 खाद्य नमूने एकत्रित किए गए हैं. इनमें बिलासपुर से 486, कुल्लू से 62, सिरमौर से 511 और सोलन से 520 नमूने शामिल हैं. विभाग का कहना है कि फील्ड स्तर पर सैंपलिंग और जांच की प्रक्रिया तेज होने से खाद्य सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है.

जिला सैंपल बिलासपुर 486 कुल्लू 62 सिरमौर 511 सोलन 520 कुल 1,579

स्वस्थ हिमाचल के लिए सुरक्षित भोजन पर जोर

संयुक्त आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)-सह-निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन, जितेंद्र सांजटा ने कहा, "व्यापक स्तर पर सैंपलिंग से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाने के साथ लोगों में मिलावट को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है. आम जनता से अपील है कि मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है और इस दिशा में जनता की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है. विभाग का लक्ष्य 'स्वस्थ हिमाचल के लिए सुरक्षित भोजन' सुनिश्चित करना है."

खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी तेज (ETV Bharat)

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में कैसे होती है जांच ?

खाद्य सुरक्षा विभाग से हर महीने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का एक रोस्टर जारी.

निर्धारित दिनों में विभिन्न जिलों, स्थानीय बाजारों, और ग्रामीण इलाकों में पहुंचती है वैन.

त्योहारों के सीजन या विशेष अवसरों पर अभियान चलाकर औचक निरीक्षण.

मौके पर त्वरित परीक्षण करती है स्वास्थ्य विभाग की टीम .

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में लगे होते हैं रैपिड टेस्टिंग किट्स और आधुनिक मिनी-उपकरण.

किट की मदद से दूध, पनीर, घी, मसालों में हानिकारक रंगों या तत्वों का पता कुछ ही मिनटों में.

मावा, मसाले, तेल, पानी, सॉस और अन्य खुले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी फौरन जांच.

कुछ ही मिनटों दूध में डिटर्जेंट, स्टार्च या फॉर्मेलिन और मसालों में हानिकारक रंगों या तत्वों का पता.

वेबसाइट पर मिलेगा वैन का रोस्टर

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से MFTL वैन का जिला-वार रोस्टर और जांच शिविरों का कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है. लोग निर्धारित तिथि और स्थान की जानकारी प्राप्त कर मोबाइल लैब की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी जानकारी या शिकायत के लिए FSSAI हेल्पलाइन नंबर 76499-00015 पर संपर्क कर सकते हैं.

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