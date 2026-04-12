'रसोई गैस का नहीं कोई संकट, पैनिक में धड़ाधड़ बुकिंग न करे जनता'
रसोई गैस की पैनिक बुकिंग को लेकर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जनता को आश्वासन दिलाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 2:21 PM IST
शिमला: देशभर में कथित एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर खासा घमासान मचा हुआ है. हिमाचल प्रदेश में भी लोग पैनिक में आकर धड़ाधड़ एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में लगे हुए हैं. ये ही शिमला जिले में भी है. ऐसे में अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला के जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि जिला शिमला में गैस सिलेंडर की कमी नहीं है. साथ ही उपभोक्ताओं को भी सही समय पर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं.
"जिला शिमला में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्णतः सामान्य है और मध्य-पूर्व संकट से पहले की स्थिति के अनुरूप बनी हुई है. जिले में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है." - नरेंद्र कुमार धीमान, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला
पैनिक बुकिंग से बढ़ी कृत्रिम मांग
नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि आजकल ये देखा गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा घबराहट में की जा रही बुकिंग (पैनिक बुकिंग) के कारण मांग कृत्रिम रूप से बढ़ गई है, जिससे अनावश्यक लंबित (बैकलॉग) की स्थिति उत्पन्न हो रही है. उपभोक्ता अपनी वास्तविक खपत के आधार पर न होकर अपनी पात्रता के अनुसार एलपीजी रिफिल बुक कर रहे हैं, जिससे वितरण प्रणाली के सुचारू एवं समान संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
इन बातों का रखें ध्यान
जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि उपभोक्ताओं को बताया गया है कि उन्हें गैस सिलेंडर बुकिंग को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना होगा.
- एजेंसी काउंटरों पर रिफिल सिलेंडरों का वितरण नहीं किया जाएगा.
- शहरी क्षेत्रों में एलपीजी का वितरण घर-घर (डोरस्टेप डिलीवरी) के जरिए किया जा रहा है.
- ग्रामीण क्षेत्रों में आपूर्ति पूर्व में अधिसूचित रूट चार्ट एवं फोकल प्वाइंट डिलीवरी प्रणाली के अनुसार सुनिश्चित की जा रही है.
"स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ उपभोक्ता एलपीजी एजेंसियों के काउंटरों पर जाकर तत्काल सिलेंडर जारी करने का आग्रह कर रहे हैं. यह प्रक्रिया निर्धारित व्यवस्था के विरुद्ध है और इससे एजेंसियों पर अनावश्यक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है." - नरेंद्र कुमार धीमान, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला
उपभोक्ताओं से विभाग का आग्रह
- एलपीजी की बुकिंग घबराहट में न करें.
- अपनी वास्तविक आवश्यकता एवं खपत के अनुसार ही बुकिंग करें.
- रिफिल प्राप्त करने के लिए एजेंसी काउंटरों पर जाने से बचें.
- वितरण कर्मचारियों के साथ सहयोग करें.
- घर-घर डिलीवरी या निर्धारित फोकल प्वाइंट पर डिलीवरी की प्रतीक्षा करें.
उपभोक्ताओं से जन सहयोग की अपील
जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा स्थिति पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है. प्रत्येक उपभोक्ता को एलपीजी की बिना रुके आपूर्ति सुनिश्चित करते के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं वितरण प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए जन सहयोग की जरूरत है.