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'रसोई गैस का नहीं कोई संकट, पैनिक में धड़ाधड़ बुकिंग न करे जनता'

शिमला: देशभर में कथित एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर खासा घमासान मचा हुआ है. हिमाचल प्रदेश में भी लोग पैनिक में आकर धड़ाधड़ एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग में लगे हुए हैं. ये ही शिमला जिले में भी है. ऐसे में अब खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला के जिला नियंत्रक नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि जिला शिमला में गैस सिलेंडर की कमी नहीं है. साथ ही उपभोक्ताओं को भी सही समय पर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं.

"जिला शिमला में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति पूर्णतः सामान्य है और मध्य-पूर्व संकट से पहले की स्थिति के अनुरूप बनी हुई है. जिले में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है." - नरेंद्र कुमार धीमान, जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग शिमला

पैनिक बुकिंग से बढ़ी कृत्रिम मांग

नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि आजकल ये देखा गया है कि उपभोक्ताओं द्वारा घबराहट में की जा रही बुकिंग (पैनिक बुकिंग) के कारण मांग कृत्रिम रूप से बढ़ गई है, जिससे अनावश्यक लंबित (बैकलॉग) की स्थिति उत्पन्न हो रही है. उपभोक्ता अपनी वास्तविक खपत के आधार पर न होकर अपनी पात्रता के अनुसार एलपीजी रिफिल बुक कर रहे हैं, जिससे वितरण प्रणाली के सुचारू एवं समान संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.