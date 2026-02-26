ETV Bharat / state

अब खराब राशन की शिकायत होगी ऑनलाइन दर्ज, जल्द जारी होगा हेल्पलाइन नंबर

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आए दिन कई इलाकों से सरकारी राशन के डिपो में खराब राशन की शिकायत के मामले सामने आते हैं. तो वहीं कई बार डिपो में राशन भी देरी से पहुंचता है. इन सभी शिकायतों का निपटारा अब राज्य खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा. वही, किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए अब जल्द ही इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा. ताकि खराब राशन या फिर राशन देरी से पहुंचने की शिकायत तुरंत की जा सके.

अब राज्य खाद्य आयोग जल्द ही हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा. इसके माध्यम से उपभोक्ता फोन और व्हाट्सएप पर सीधे शिकायत दर्ज करवा सकेंगे. कुल्लू दौरे पर पहुंचे राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल ने बताया, 'उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा. इसके जरिए राशन की समय पर आपूर्ति न होने या गुणवत्ता में कमी की शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचेगी'.

उन्होंने बताया कि आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों को बरसात से पहले तीन माह का राशन कोटा एकमुश्त उपलब्ध करवाया जाएगा. इसमें आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को मिलने वाला राशन भी शामिल रहेगा. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब मोबाइल टेस्टिंग मशीन से मौके पर ही सैंपल भरे जाएंगे.