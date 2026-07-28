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Chamba Flash Flood: भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, गाड़ियां दफन, घरों में घुसा पानी और मलबा

चंबा: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश लगातार कहर बरपा रही है, जिसके चलते आए दिन बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ रही हैं. चंबा जिला मुख्यालय के साथ लगते सुल्तानपुर वार्ड में आज सुबह करीब 3 बजे फ्लैश फ्लड आने से कई घरों में पानी भर गया, जबकि कई गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई. हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है. जैसे ही लोगों ने तेज बारिश और पानी के तेज बहाव की आवाज सुनी तो वे अपने घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर चले गए.

पहाड़ों पर अचानक हो रही तेज बारिश से इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं. चंबा में भी आज सुबह पहाड़ों पर हुई भारी बारिश के चलते फ्लैश फ्लड आया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई और एक जेसीबी भी नाले की चपेट में आने से नीचे गिर गई. फ्लैश फ्लड के चलते यहां पर सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है. कई सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं. जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है.

"फ्लैश फ्लड के कारण सुल्तानपुर के नाले में भारी पानी आया है, जिससे कुछ घरों में नाले का पानी घुस गया, कई गाड़ियां फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गई हैं. हालांकि जानी नुकसान नहीं हुआ है." - मुकेश रेपसवाल, डीसी चंबा

फ्लैश फल्ड से घरों को पहुंचा नुकसान (ETV Bharat)

घरों में घुसा नाले का पानी

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार सुबह करीब 3 बजे जब बारिश का दौर जारी हुआ तो नाले में पानी के तेज बहाब और शोर से लोगों ने अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो और न ही कोई जानी नुकसान हो. हालांकि पानी का बहाव इतना तेज था कि उसने कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है. भारी बारिश के चलते और नाले में आए उफान के कारण जो उसके रास्ते में आया बहाव अपने साथ उसे बहा ले गया.

फ्लैश फ्लड से टूटी सड़कें (ETV Bharat)