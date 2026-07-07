फ्लैश फ्लड के दौरान भूलकर भी न करें ये काम, बचाव के लिए इन बातों का रखें खास ध्यान
हिमाचल प्रदेश में मानसून का दौर शुरू हो गया है, इसी के तहत बादल फटने, फ्लैश फ्लड और बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 5:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं भी बढ़ जाती है. पिछले तीन सालों से प्रदेश में लैंडस्लाइड, बादल फटने, फ्लैश फ्लड और बाढ़ के चलते हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ है. इसी के साथ कई लोग काल का ग्रास बन गए. ऐसे में इस साल बरसात के दौरान कोई जानी नुकसान न हो, इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है. हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक होने वाली भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से फ्लैश फ्लड आ सकता है.
फ्लैश फ्लड से बचाव के लिए क्या करें?
- मौसम विभाग एवं प्रशासन द्वारा जारी चेतावनियों पर नजर रखें.
- सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें.
- आपातकालीन किट तैयार रखें- प्राथमिक उपचार सामग्री, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरियां, पीने का पानी, सूखा राशन, मजबूत रस्सी एवं आवश्यक दवाइयाँ.
- महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जलरोधक थैले से सुरक्षित रखें.
- मोबाइल की बैटरी बचाने के लिए जरूरी होने पर SMS का उपयोग करें.
- सुरक्षित ऊंचे स्थान एवं निकासी मार्ग पहले से निर्धारित रखें.
- पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं और जरूरत पड़ने पर उनकी रस्सियां खोल दें.
फ्लैश फ्लड के दौरान क्या न करें ?
- बहते पानी को पैदल या गाड़ी के जरिए पार करने की कोशिश न करें.
- नदियों, नालों एवं खड्डों के किनारे अनावश्यक रूप से न जाएं.
- अफवाहों पर विश्वास न करें और न उन्हें साझा करें.
- प्रशासन की चेतावनी एवं निकासी निर्देशों की अनदेखी न करें
- बिजली की तारों एवं क्षतिग्रस्त बिजली के उपकरणों के संपर्क में न आएं.
बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं
गौरतलब है कि प्रदेश में मानसून की एंट्री के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाएं सामने आ चुकी है. मनाली, किन्नौर और चंबा में फ्लैश फ्लड की घटना दर्ज की गई है. जिससे इन जगहों पर जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. कई पंचायतों का जिला मुख्यालयों से संपर्क कट गया है. ऐसे में आगामी समय में फ्लैश फ्लड से बचने के लिए आपदा प्रबंधन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है.
प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मंडी और शिमला में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि कांगड़ा, कुल्लू और सिरमौर में येलो अलर्ट है. प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने 8 जुलाई से 13 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है.