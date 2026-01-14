हिमाचल में इन IPS अधिकारियों को मिला डीजी रैंक का दर्जा, यहां देखें पूरी लिस्ट
इनमें से कुछ अधिकारी केंद्रीय डेपुटेशन पर हैं, जबकि कुछ हिमाचल में नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 8:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम फैसला लिया है. राज्य के पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को डीजी रैंक का दर्जा प्रदान किया गया है. इस संबंध में राज्यपाल की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जिन आईपीएस अधिकारियों को डीजी रैंक दिया गया है, वे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यह फैसला प्रशासनिक अनुभव और वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और सशक्त बनाया जा सके.
इस महिला आईपीएस अधिकारी को भी सम्मान
इस सूची में हिमाचल की वरिष्ठ महिला आईपीएस अधिकारी सतवंत अटवाल का नाम भी शामिल है. उन्हें भी डीजी रैंक का दर्जा दिया गया है. वर्तमान में सतवंत अटवाल होमगार्ड, सिविल डिफेंस और फायर सर्विस में एडीजीपी के पद पर तैनात हैं. इससे पहले वे सीआईडी में भी अहम जिम्मेदारी निभा चुकी हैं.
इन अधिकारियों को मिला डीजी रैंक
डीजी रैंक पाने वाले अधिकारियों में सतींदर पाल सिंह आईपीएस (1995 बैच), एन. वेंकट गोपाल आईपीएस (1995 बैच), सतवंत अटवाल आईपीएस (1996 बैच), अजय कुमार यादव आईपीएस (1996 बैच) और अभिषेक त्रिवेदी आईपीएस (1996 बैच) शामिल हैं. इनमें से कुछ अधिकारी केंद्रीय डेपुटेशन पर हैं, जबकि कुछ हिमाचल में नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं.
इन पांच IPS में सतवंत अटवाल और अभिषेक त्रिवेदी अभी हिमाचल में सेवारत्त है, जबकि सतिंदर पाल सिंह, एन. वेणुगोपाल और अजय कुमार यादव अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है. इसलिए इन्हें परफॉर्मा आधार पर प्रमोशन दी गई है. सरकार का मानना है कि इन अधिकारियों को डीजी रैंक देने से पुलिस प्रशासन में अनुभव का बेहतर उपयोग होगा. इससे कानून व्यवस्था, जेल सुधार, होमगार्ड और अन्य सुरक्षा सेवाओं को मजबूती मिलेगी.
