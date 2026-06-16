हिमाचल में 2 माह तक मछली पकड़ने और बिक्री पर क्यों लगा प्रतिबंध, जानें वजह
हिमाचल प्रदेश के नदी-नालों और बांधों में मछली पकड़ने पर सख्त प्रतिबंध। बाहरी राज्यों से मछली लाने पर भी रोक.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 7:16 PM IST|
Updated : June 16, 2026 at 7:27 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में मत्स्य विभाग ने मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण और मानसून के दौरान उनके प्राकृतिक प्रजनन को सुचारू बनाए रखने के लिए मत्स्य पालन विभाग ने बेहद सख्त कदम उठाए हैं. विभाग के नए आदेशों के तहत अब प्रदेश के सभी नदी-नालों, खड्डों और प्रमुख बांधों (डेमों) में व्यावसायिक और आम मछली पकड़ने (Fishing) पर 15 अगस्त तक पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है.
इसके चलते बाहरी राज्यों से आने वाली मछली की खेप पर भी पूरी तरह रोक रहेगी. गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जलाशयों और ठंडे पानी के स्रोतों में बड़े पैमाने पर उन्नत किस्म की मछलियों का उत्पादन किया जाता है. इनमें प्रमुख रूप से कॉर्प, रोहू, कतला, और कॉमन कार्प शामिल हैं. वहीं, ठंडे इलाकों जैसे कुल्लू, शिमला समेत ऊपरी हिमाचल में ट्राउट का उत्पादन भी होता है.
मानसून में मछलियां करती हैं प्रजनन
मत्स्य पालन अधिकारी विवेक चंदेल ने कहा कि 'मैदानी इलाकों और बांधों जैसे चमेरा, पौंग, कौल डैम, रणजीत सागर बांध और गोबिंद सागर में पाई जाने वाली रोहू, कतला और कार्प जैसी मछलियों के लिए मानसून का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दौरान वो अंडे देती हैं. इसके कारण इन मछलियों के शिकार और बेचने पर प्रतिबंध लगा है. इस समय हर साल ये प्रतिबंध रहता है.'
निजी तालाब मालिकों को लेनी होगी अनुमति
विवेक चंदेल ने कहा कि विभाग के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि किसी स्थानीय मछुआरे या मत्स्य पालक के अपने निजी तालाब में मछलियां खराब होने लगी हैं या उनमें कोई विशेष बीमारी फैलने का खतरा पैदा हो गया है, तो भी वह उन्हें सीधे बाजार में नहीं बेच सकता. ऐसी आपातकालीन स्थिति में मछली को बाजार में उतारने से पहले मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों से बकायदा लिखित में में अनुमति लेनी अनिवार्य होगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले या अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी. जलाश्यों की निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई जा रही हैं. साथ ही फ्लाइंग स्कवॉयड का भी गठन किया जा रहा है.
ट्राउट पर नहीं रहेगा प्रतिबंध
ये प्रतिबंध ट्राउट पर लागू नहीं होगा. मत्स्य विभाग के नियमों के अनुसार, ठंडे पानी की विश्वप्रसिद्ध ट्राउट मछली के लिए प्रतिबंध की समयावधि और नियम बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि ट्राउट एक विशिष्ट ठंडी प्रजाति की मछली है, इसलिए इसका प्राकृतिक प्रजनन काल सर्दियों में होता है. इसके शिकार पर 1 नवंबर से लेकर फरवरी महीने के अंतिम दिन तक ट्राउट पकड़ने पर पूरी तरह कानूनी रोक रहती है.
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