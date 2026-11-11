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जलाशय की मछलियों के लिए सरकार ने दी MSP को मंज़ूरी, ट्राउट किसानों के लिए 1 करोड़ रिस्क फंड का ऐलान

मछली पालकों के लिए रिस्क फंड का ऐलान ( FILE, ETV Bharat )

By PTI 3 Min Read

शिमला: हिमाचल सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को मज़बूत करने और मछली किसानों और मछुआरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दो स्कीम्स को मंज़ूरी दी है. इसके लिए ट्राउट किसानों के लिए रिस्क फंड और जलाशय की मछलियों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) सिस्टम शुरू किया गया है. मछली पालन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है.

ट्राउट मछली पालकों के लिए बड़ा ऐलान