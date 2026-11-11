जलाशय की मछलियों के लिए सरकार ने दी MSP को मंज़ूरी, ट्राउट किसानों के लिए 1 करोड़ रिस्क फंड का ऐलान
प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान उठाने वाले पंजीकृत ट्राउट किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए 1 करोड़ रुपये के फंड को मंज़ूरी.
By PTI
Published : November 11, 2026 at 8:55 AM IST
शिमला: हिमाचल सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र को मज़बूत करने और मछली किसानों और मछुआरों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए दो स्कीम्स को मंज़ूरी दी है. इसके लिए ट्राउट किसानों के लिए रिस्क फंड और जलाशय की मछलियों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) सिस्टम शुरू किया गया है. मछली पालन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है.
ट्राउट मछली पालकों के लिए बड़ा ऐलान
अधिकारियों के अनुसार, इन पहलों का मकसद प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ट्राउट किसानों को फाइनेंशियल सुरक्षा देना और जलाशय के मछुआरों को सही दाम दिलाना है, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी में सुधार हो सके, उन्होंने एक बयान में कहा. ट्राउट किसानों के लिए रिस्क फंड स्कीम के तहत, राज्य सरकार ने बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान उठाने वाले रजिस्टर्ड ट्राउट किसानों को फाइनेंशियल मदद देने के लिए 1 करोड़ रुपये के फंड को मंज़ूरी दी है.
मछली पालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, "किसानों को स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए हर साल 500 रुपये देने होंगे. एलिजिबल किसानों को 2,000 या उससे ज़्यादा फिंगरलिंग/ईयरलिंग के पूरी तरह से नुकसान होने पर हर रेसवे के लिए 25,000 रुपये का मुआवज़ा मिलेगा, और कम नुकसान होने पर उसी हिसाब से मुआवज़ा मिलेगा. ज़्यादा से ज़्यादा मदद दो रेसवे तक लिमिटेड होगी, जिसकी कुल लिमिट हर बेनिफिशियरी के लिए 50,000 रुपये होगी. क्लेम को फील्ड-लेवल इंस्पेक्शन और स्टेट-लेवल कमेटी द्वारा स्क्रूटनी के ज़रिए वेरिफ़ाई किया जाएगा, जबकि मंज़ूर किया गया मुआवज़ा सीधे बेनिफिशियरी के आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा."
मछलियों के लिए MSP
एक और बड़ी पहल में, सरकार ने मछुआरों को बाज़ार के उतार-चढ़ाव और मजबूरी में बिक्री से बचाने के लिए मुख्यमंत्री मछुआरा सहायता योजना के तहत जलाशय की मछलियों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम का मिनिमम सपोर्ट प्राइस (MSP) शुरू किया है.
अधिकारियों ने कहा, "अगर ऑथराइज़्ड ऑक्शन सिस्टम के ज़रिए तय MSP से कम पर मछली बेची जाती है, तो सरकार 20 रुपये प्रति किलो तक सब्सिडी देगी. सब्सिडी सीधे योग्य मछुआरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ज़रिए ट्रांसफर की जाएगी. राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से फंडेड इस स्कीम से राज्य भर में हर साल लगभग 6,000 से 6,300 एक्टिव लाइसेंस्ड जलाशय मछुआरों को फ़ायदा होने की उम्मीद है."
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