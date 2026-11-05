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अब पश्चिम बंगाल में भी मिलेगी हिमालयन गोल्डन महाशीर, पहली बार भेजी फिंगरलिंग्स की खेप, जानें क्यों है इतनी खास?

पश्चिम बंगाल को भेजी हिमाचल की राज्य मछली गोल्डन महाशीर ( ETV Bharat )

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश की गोल्डन महाशीर मछली अब हिमाचल से बाहर पश्चिम बंगाल में भी अपनी पहचान बनाएगी. मत्स्य विभाग ने पहली बार गोल्डन महाशीर (Tor Putitora) मछली की 2,000 मत्स्य बीज अंगुलिकाओं (Fingerlings) की खेप पश्चिम बंगाल भेजी है. यह उपलब्धि न केवल हिमाचल के मत्स्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे प्रदेश में मत्स्य पालन, स्वरोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी खुलेंगे.

भाखली में किया फिंगरलिंग्स का उत्पादन