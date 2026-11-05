अब पश्चिम बंगाल में भी मिलेगी हिमालयन गोल्डन महाशीर, पहली बार भेजी फिंगरलिंग्स की खेप, जानें क्यों है इतनी खास?
पश्चिम बंगाल में अपनी पहचान बढ़ाएगी हिमाचल प्रदेश की राज्य मछली गोल्डन महाशीर, मंडी जिले के राष्ट्रीय महाशीर फार्म में हुआ उत्पादन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:50 PM IST
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग ने मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश की गोल्डन महाशीर मछली अब हिमाचल से बाहर पश्चिम बंगाल में भी अपनी पहचान बनाएगी. मत्स्य विभाग ने पहली बार गोल्डन महाशीर (Tor Putitora) मछली की 2,000 मत्स्य बीज अंगुलिकाओं (Fingerlings) की खेप पश्चिम बंगाल भेजी है. यह उपलब्धि न केवल हिमाचल के मत्स्य क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे प्रदेश में मत्स्य पालन, स्वरोजगार और व्यवसाय के नए अवसर भी खुलेंगे.
भाखली में किया फिंगरलिंग्स का उत्पादन
हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग के निदेशक-सह-वार्डन ओम कांत ठाकुर ने बताया कि अगर पहला चरण सफल रहता है तो विभाग दूसरे चरण में 10 हजार गोल्डन महाशीर की फिंगरलिंग्स पश्चिम बंगाल भेजने की योजना बना रहा है. इन मत्स्य बीज अंगुलिकाओं का उत्पादन मंडी जिले में स्थित राष्ट्रीय महाशीर फार्म, भाखली में किया गया है. पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर निवासी जयमाला उधमी को इनकी आपूर्ति की गई है.
पहले चरण में भेजी 2,000 फिंगरलिंग्स
ओम कांत ठाकुर ने बताया कि पहले चरण में 2,000 गोल्डन महासीर मत्स्य बीज अंगुलिकाओं को पायलट परीक्षण के रूप में पश्चिम बंगाल भेजा गया है. इस दौरान इनके परिवहन, जीवित रहने की दर तथा नए जलवायु एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलन (Acclimatization) का आकलन किया जाएगा. विभाग इस खेप के परिणामों की बारीकी से निगरानी करेगा. अगर सब सही रहता है तो विभाग द्वारा दूसरे चरण में 10,000 गोल्डन महासीर मत्स्य बीज अंगुलिकाओं की आपूर्ति की जाएगी
हिमाचल की राज्य मछली है गोल्डन महाशीर
गोल्डन महाशीर हिमाचल प्रदेश की राज्य मछली है. अपने सुनहरे रंग, ताकत और विशेष खूबियों के कारण यह मछली देशभर में अपनी अलग पहचान रखती है. यह न केवल व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हिमालयी नदियों और जलाशयों के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है. गोल्डन महाशीर को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है. ऐसे में इसका वैज्ञानिक प्रजनन, संरक्षण और संवर्धन बेहद महत्वपूर्ण है. हिमाचल के पोंग और गोबिंद सागर जलाशयों में भी यह प्रजाति पाई जाती है और मछुआरा समुदायों की आजीविका में बेहद महत्वपूर्ण योगदान देती है.
"गोल्डन महाशीर हिमालयी नदियों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्वदेशी मछली प्रजाति है. इसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है. यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसके संरक्षण और वैज्ञानिक प्रजनन को बढ़ावा देना आवश्यक है." - ओम कांत ठाकुर, निदेशक-सह-वार्डन मत्स्य, हिमाचल प्रदेश
अन्य राज्यों में पहुंचेगी हिमाचल की स्वदेशी मछली
ओम कांत ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मत्स्य बीज उत्पादन की तकनीकी एवं संस्थागत क्षमता प्रदर्शित हुई है. इससे मत्स्य बीज व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे और मत्स्य अवसंरचना की आय सृजन क्षमता में वृद्धि होगी. साथ ही हिमाचल की स्वदेशी मछली प्रजातियों को अन्य राज्यों तक पहुंचाने का रास्ता भी खुलेगा. उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश मत्स्य विभाग वैज्ञानिक मत्स्य प्रजनन, गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज उत्पादन, संरक्षण एवं व्यवसायीकरण के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है. इस उपलब्धि से हिमाचल प्रदेश को गुणवत्तापूर्ण स्वदेशी मत्स्य बीज उत्पादन के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी.