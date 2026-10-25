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हिमाचल में हर साल कितना होता है मछली उत्पादन, क्या बाहरी राज्यों से आयात पर रोक लगाने जा रही सरकार?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हर साल करीब 18 हजार से 20 हजार मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक प्रदेश में कुल 56,747.44 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है. वहीं, 2026-27 में 1 अगस्त तक 3,884.53 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन दर्ज किया गया है. इस तरह बीते तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के शुरुआती आंकड़ों को मिलाकर कुल उत्पादन 60,631.97 मीट्रिक टन हो गया है. यह जानकारी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2026 के दौरान सामने आई. दरअसल झंडूता से भाजपा विधायक जीत राम कटवाल ने सरकार से प्रदेश में मछली उत्पादन, बाहरी राज्यों से आयात और गोबिंद सागर जलाशय में मछली उत्पादन को लेकर सवाल पूछा था. जिसके बाद सरकार ने विधानसभा में इस संबंध में जानकारी दी.

गोबिंद सागर के मछुआरों को कितने दाम मिल रहे?

सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, गोबिंद सागर झील के क्षेत्र में मछुआरों से मछली खरीदने का औसत मूल्य गर्मियों और सर्दियों में अलग-अलग रहा है. वर्ष 2023-24 में ग्रीष्म ऋतु के दौरान औसत क्रय मूल्य 102.35 रुपये और शीत ऋतु में 147.94 रुपये रहा. वर्ष 2024-25 में यह मूल्य गर्मियों में 106.26 रुपये और सर्दियों में 148.15 रुपये दर्ज किया गया. वर्ष 2025-26 में गोबिंद सागर झील के क्षेत्र में मछुआरों से मछली खरीदने का औसत मूल्य ग्रीष्म ऋतु में 97.27 रुपये और शीत ऋतु में 128.37 रुपये रहा. वहीं, वित्त वर्ष 2026-27 में 1 अगस्त 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ग्रीष्म ऋतु का औसत क्रय मूल्य 89.86 रुपये और शीत ऋतु का 118.20 रुपये दर्ज किया गया है.

मछली का आयात पूरी तरह बंद करने का विचार नहीं

विधायक जीत राम कटवाल ने सरकार से यह भी पूछा था कि क्या बाहरी राज्यों से मछली का आयात पूरी तरह बंद करने की योजना है. इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आयात को पूरी तरह बंद करने का कोई विचार नहीं है. हालांकि, स्थानीय मछुआरों के हितों की रक्षा और प्रदेश में मछली की मांग व उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार ने बताय कि मछली के आयात से जुड़े फैसले समय-समय पर प्रदेश में होने वाले उत्पादन, मछली पकड़ने के बंद सीजन, बाजार की मांग और स्थानीय मछुआरों के हितों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं. सरकार का उद्देश्य स्थानीय मछुआरों को संरक्षण देने के साथ-साथ प्रदेश में मछली की मांग और उपलब्धता के बीच संतुलन बनाए रखना है.

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