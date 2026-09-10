ETV Bharat / state

हिमाचल में नारी शक्ति की नई उड़ान, पहली बार महिलाओं ने संभाली मिनरल वाटर प्लांट की कमान

हिमाचल में अब महिलाएं पानी बनाएंगी, बेचेंगी और कमाएंगी मुनाफा, बाजार से सस्ते दामों में बेच रही एक लीटर पानी की बोतल.

Himachal first women run mineral water plant
महिलाओं द्वारा संचालित मिनरल वाटर प्लांट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 7:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: जिस पानी को अब तक ग्रामीण महिलाएं घरों तक पहुंचाती थीं, उसी पानी को अब वे ब्रांड बनाकर बाजार तक पहुंचाएंगी और इससे कमाई भी करेंगी. शिमला जिले के विकासखंड चौपाल की ग्राम पंचायत ठाणा में महिलाओं ने उद्यमिता की दिशा में बड़ी पहल करते हुए हिमाचल प्रदेश का पहला महिला संचालित मिनरल वाटर प्लांट 'HIMJAL' शुरू किया है. खास बात यह है कि इस प्लांट की कमान पूरी तरह महिला ग्राम संगठन ठाणा से जुड़ी महिलाओं के हाथों में होगी. यानी पानी के उत्पादन से लेकर पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री तक का पूरा काम महिलाएं खुद संभालेंगी.

महिला संगठन को प्लांट के लिए मिलेगा लोन

यह पहल सिर्फ एक मिनरल वाटर प्लांट की शुरुआत के साथ ग्रामीण नारी शक्ति के आत्मनिर्भर बनने की नई कहानी है. हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HPSRLM) के तहत महिला ग्राम संगठन को 13.80 लाख रुपए की ऋण सहायता उपलब्ध करवाई गई है. इसी आर्थिक मदद से प्लांट स्थापित किया गया है. अब महिलाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार और आय का साधन मिलेगा और उन्हें उद्यम संचालन, वित्तीय प्रबंधन, पैकेजिंग और बाजार से जुड़ने का व्यावहारिक अनुभव भी हासिल होगा.

बाजार से सस्ते दाम पर मिलेगा पानी

'HIMJAL' की एक और खासियत इसकी कीमत है. फिलहाल महिला ग्राम संगठन ने एक लीटर पानी की बोतल की कीमत 11 रुपए तय की है. यह बाजार में उपलब्ध कई पैकेज्ड वाटर बोतलों की तुलना में सस्ती दर है. इससे स्थानीय लोगों को कम कीमत पर पैकेज्ड पानी उपलब्ध होगा. इसके साथ ही महिला ग्राम संगठन के लिए आय का नया जरिया भी तैयार होने की उम्मीद है.

Himachal first women run mineral water plant
मिनरल वाटर प्लांट का शुभारंभ (ETV Bharat)

"HPSRLM के जरिए स्वयं सहायता समूहों और महिला संगठनों को केवल बचत और ऋण गतिविधियों तक सीमित न रखते हुए उन्हें स्थायी, लाभकारी और बाजारोन्मुख ग्रामीण उद्यमों से जोड़ा जा रहा है. ठाणा में शुरू हुआ 'HIMJAL' महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता और स्थानीय रोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है." - विनीत ठाकुर, बीडीओ चौपाल

मिनरल वाटर प्लांट का शुभारंभ

एसडीएम चौपाल हेम चंद वर्मा, डीएफओ चौपाल जंगवीर और डीएसपी चौपाल सुशांत शर्मा ने मिनरल वाटर प्लांट का शुभारंभ संयुक्त रूप से किया. इस अवसर पर बीडीओ चौपाल विनीत ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और महिला ग्राम संगठन ठाणा की सदस्य महिलाएं मौजूद रहीं. बीडीओ चौपाल विनीत ठाकुर ने कहा कि इस उद्यम की सफलता अन्य महिला ग्राम संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के लिए भी प्रेरणा बनेगी. इसके साथ ही उन्होंने प्लांट में पेयजल की गुणवत्ता, स्वच्छता, पैकेजिंग और निर्धारित गुणवत्ता मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें: हरे रंग की यूनिफार्म में नजर आएंगे हिमाचल CBSE स्कूल के छात्र, इस कलर का होगा विद्यालय भवन, शिक्षकों का भी ड्रेस कोड तय

ये भी पढ़ें: खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी! अब इस नए रेट पर मिलेगा वेज और नॉन वेज फूड, MRP तय

TAGGED:

WOMEN RUN MINERAL WATER PLANT
MINERAL WATER PLANT IN CHOPAL
HP STATE RURAL LIVELIHOOD MISSION
मिनरल वाटर प्लांट
HIMACHAL FIRST WOMEN RUN HIMJAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.